Немцы и налоги: сколько нужно платить с зарплаты

Налоги и немцы, - при одном только упоминании этого вопроса налоговый консультант с многолетним опытом разведет руками. Пожалуй, ни одной теме не посвящено столько специализированной литературы, как налогообложению. Тем не менее, DW помогает разобраться в бюрократических вопросах:как оформить прописку, как получить водительское удостоверение, что нужно знать автовладельцу. И, наконец-то, мы добрались до налогов.

Lohnsteuer и Einkommensteuer - и то, и другое - подоходный налог. Первое понятие применяется к служащим, наемным работникам, второе - к индивидуальным предпринимателям, фрилансерам, адвокатам, налоговым консультантам, врачам, если у них есть своя практика.

Когда не надо платить налоги

Не облагаемый налогом минимум в Германии - девять тысяч евро на человека. Так, если общий доход семейной пары не превышает в год 18 тысячи евро, то она освобождается от уплаты налогов. Все, что выше, подлежит налогообложению. Принцип - довольно простой: чем больше человек зарабатывает, тем больше он платит налогов. Это называется прогрессивной шкалой налогообложения.

Налоговая ставка в Германии имеет весьма широкий диапазон:от 14 до 42 процентов. В некоторых случаях действует специальная максимальная ставка - 45 процентов. Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает 60 тысяч евро, то по максимальной ставке облагается только разница между суммой дохода и предельным значением в 60 тысяч евро.

Самой низкой налоговой ставкой облагаются доходы представителей профессий, где годовой заработок не превышает 30 тысяч евро, например, медсестры, воспитателя в детском саду, парикмахера, социального работника.

Под ставку 42 процента попадают лица, не состоящие в браке и не имеющие детей, с годовым доходом от 60 тысяч евро, а также семейные пары, имеющие доход выше 120 тысяч евро.

Налоговую декларацию (Steuererklärung) каждый может подать сам, заполнив вручную на распечатанных бланках, или с помощью специального программного обеспечения. Для наемного работника, получающего фиксированную зарплату (Lohn), заполнение налоговой декларации самостоятельно - реалистичная задача. Кстати, он не обязан подавать декларацию, так как налог на доход у него уже уплачен, однако, налоговые консультанты рекомендуют делать это каждому.

Нюансы налоговой декларации

Сложности возникают, когда появляются дополнительные заработки (в этом случае подача налоговой декларации обязательна), или если человек не состоит в трудовых отношениях с работодателем, а является индивидуальным предпринимателем. Тогда, скорее всего, придется обратиться к профессионалам. Итак, обращение к налоговому консультанту - дело добровольное. Важный момент, который нужно учесть: если вы подаете налоговую декларацию сами, то сроки подачи более ранние (разница примерно в полгода), чем в случае, когда документами занимается налоговый консультант (до 31 декабря следующего за отчетным годом).

В налоговой декларации можно выделить две группы: сами налоги и социальные отчисления. К налогам помимо подоходного налога относятся еще два: взнос солидарности с новыми федеральными землями (Solidaritätszuschlag) и церковный налог (Kirchensteuer). К социальным отчислениям относятся выплаты в пенсионный фонд, медицинское страхование, а также страховки на случай необходимости ухода и безработицы.

Всего в Германии шесть разрядов налогообложения: от 1-го (незамужние и неженатые) до 6-го (когда у человека несколько работ). Размер заработка и семейное положение - два фактора, влияющие на величину налоговой ставки.

Как правило, самое выгодное налогообложение - у семейной пары. Самое тяжелое налоговое бремя - у налогоплательщиков, живущих в одиночку и без детей.

Можно ли списать затраты на собеседование

Еще одно важное понятие - издержки, связанные с получением дохода (Werbungskosten). Например, вы едете на работу в Германию, тогда за счет затрат на переезд можно снизить общую сумму заработка, подлежащего налогообложению. Или при трудоустройстве у вас возникли траты на то, чтобы пройти собеседование. Обязательно сохраните оригиналы квитанций за проезд, проживание. Другой пример - вам приходится добираться на работу в другой город. Затраты, связанные с этим, тоже можно указать в декларации как издержки, связанные с получением дохода.

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