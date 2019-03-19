Немцы и деньги: курс экономии

Модный курс немецкой экономии

Шопинг по плану

Избежать стихийных приобретений, о которых потом придется сожалеть, поможет и план покупок. Со списком необходимых продуктов вы меньше рискуете отправить в корзину то, без чего вполне можете обойтись. Поможет в этом ряд мобильных приложений. Кроме того, важно не посещать супермаркет на голодный желудок и отводить на совершение покупок ограниченное время.