 Немцы и деньги: курс экономии | Учеба и работа в Германии | DW | 30.10.2019

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Учеба и карьера

Немцы и деньги: курс экономии

30 октября в Германии отмечается Международный день экономии. Что реально помогает экономить средства? 10 способов, используемых немцами: от универсальных - до модных.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Бухучет по-домашнему

    Контроль средств, пополняющих бюджет и убывающих из него, - лучший способ предотвратить большие прорехи в финансах. На листе бумаги или в таблице Excel специалисты рекомендуют фиксировать в первую очередь ежемесячные траты, которых не избежать, - например, квартплата, страховка, кредит и т.д. Так можно отследить, сколько остается на книги, одежду и вечеринки.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Деньги в банке

    Сумму, оставшуюся после вычета постоянных издержек, проще распределить, если воспользоваться "принципом банок". Пустые емкости помогут определить категории расходов (учебные материалы, путешествия, новая сумочка, лакомства и т.п.) и расставить приоритеты. Банку, отведенную под то, что вам кажется наиболее важным, следует заполнять в первую очередь.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Шопинг по плану

    Избежать стихийных приобретений, о которых потом придется сожалеть, поможет и план покупок. Со списком необходимых продуктов вы меньше рискуете отправить в корзину то, без чего вполне можете обойтись. Поможет в этом ряд мобильных приложений. Кроме того, важно не посещать супермаркет на голодный желудок и отводить на совершение покупок ограниченное время.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    По статусу положено

    Обладателю студенческого билета в Германии положен не только проездной со скидкой. С его помощью можно сэкономить на походе в кино или музей, покупке мобильного телефона или подключении интернета. Студенческие тарифы предлагают в некоторых парикмахерских и фирмах по прокату автомобилей. О скидках можно узнать, например, на сайте www.studententarife.org.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Двойная польза

    Посещение фитнес-клуба - серьезная нагрузка для скромного бюджета. Поддерживать здоровый образ жизни в более щадящем режиме для кошелька можно, занимаясь спортом при университете. Каждый семестр немецкие вузы предлагают большое разнообразие курсов - от йоги до верховой езды, совершенно бесплатно или за минимальный взнос. Стать их участниками могут не только студенты, но и вольные слушатели.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    С барахолки

    Одежда секонд-хенд придется не каждому по вкусу, но некоторые вещи молодежь в Германии активно приобретает именно в подержанном виде. Самый ходовой товар - учебники. Нередко на досках объявлений в вузах предлагают мебель, ноутбуки и цифровые камеры. Еще один востребованный б/у предмет - велосипед. Купить его можно на барахолке или специальных базарах, которые устраивают во дворах университетов.

  • Symbolbild destroyed jeans

    Модный курс немецкой экономии

    Ты - мне, я - тебе

    Чтобы купить новый наряд, совсем не обязательно отправляться в магазин. Сэкономить средства помогут специальные сайты по обмену вещами - например, Tauschbörse.de или Kleiderkreisel.de. Правда, при покупке придется оплатить стоимость пересылки. Недостаток в том, что одежда, не подошедшая по размеру, как правило, возврату не подлежит.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Фудшеринг

    Идея обмена продуктами питания позволяет сберечь не только природные ресурсы, но и деньги. На порталах фудшеринга предлагают продукты, пригодные для еды, но оказавшиеся лишними или не очень товарного вида. По такому же принципу в некоторых городах Германии работают и общественные холодильники. А на карте портала Mundraub.org указаны места, где произрастают плоды и ягоды, предназначенные для всех.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Сделай сам

    Сломался велосипед? Перегорел миксер? Цены на услуги по ремонту в Германии высокие. Сэкономить на них можно, заглянув в кафе-мастерскую - Repair Cafe. Его работники подскажут, каким образом можно дать полюбившейся вещи вторую жизнь, устранять же неисправность придется самому. Для студентов некоторые такие мастерские работают бесплатно.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Деньги не на ветер

    Избежать лишних расходов помогут не только бюджетные авиалинии. Если позволяет время, то по странам Европы дешевле передвигаться на рейсовом автобусе или автомобиле, воспользовавшись сервисом сайтов по поиску попутчиков.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Бухучет по-домашнему

    Контроль средств, пополняющих бюджет и убывающих из него, - лучший способ предотвратить большие прорехи в финансах. На листе бумаги или в таблице Excel специалисты рекомендуют фиксировать в первую очередь ежемесячные траты, которых не избежать, - например, квартплата, страховка, кредит и т.д. Так можно отследить, сколько остается на книги, одежду и вечеринки.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Деньги в банке

    Сумму, оставшуюся после вычета постоянных издержек, проще распределить, если воспользоваться "принципом банок". Пустые емкости помогут определить категории расходов (учебные материалы, путешествия, новая сумочка, лакомства и т.п.) и расставить приоритеты. Банку, отведенную под то, что вам кажется наиболее важным, следует заполнять в первую очередь.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Шопинг по плану

    Избежать стихийных приобретений, о которых потом придется сожалеть, поможет и план покупок. Со списком необходимых продуктов вы меньше рискуете отправить в корзину то, без чего вполне можете обойтись. Поможет в этом ряд мобильных приложений. Кроме того, важно не посещать супермаркет на голодный желудок и отводить на совершение покупок ограниченное время.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    По статусу положено

    Обладателю студенческого билета в Германии положен не только проездной со скидкой. С его помощью можно сэкономить на походе в кино или музей, покупке мобильного телефона или подключении интернета. Студенческие тарифы предлагают в некоторых парикмахерских и фирмах по прокату автомобилей. О скидках можно узнать, например, на сайте www.studententarife.org.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Двойная польза

    Посещение фитнес-клуба - серьезная нагрузка для скромного бюджета. Поддерживать здоровый образ жизни в более щадящем режиме для кошелька можно, занимаясь спортом при университете. Каждый семестр немецкие вузы предлагают большое разнообразие курсов - от йоги до верховой езды, совершенно бесплатно или за минимальный взнос. Стать их участниками могут не только студенты, но и вольные слушатели.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    С барахолки

    Одежда секонд-хенд придется не каждому по вкусу, но некоторые вещи молодежь в Германии активно приобретает именно в подержанном виде. Самый ходовой товар - учебники. Нередко на досках объявлений в вузах предлагают мебель, ноутбуки и цифровые камеры. Еще один востребованный б/у предмет - велосипед. Купить его можно на барахолке или специальных базарах, которые устраивают во дворах университетов.

  • Symbolbild destroyed jeans

    Модный курс немецкой экономии

    Ты - мне, я - тебе

    Чтобы купить новый наряд, совсем не обязательно отправляться в магазин. Сэкономить средства помогут специальные сайты по обмену вещами - например, Tauschbörse.de или Kleiderkreisel.de. Правда, при покупке придется оплатить стоимость пересылки. Недостаток в том, что одежда, не подошедшая по размеру, как правило, возврату не подлежит.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Фудшеринг

    Идея обмена продуктами питания позволяет сберечь не только природные ресурсы, но и деньги. На порталах фудшеринга предлагают продукты, пригодные для еды, но оказавшиеся лишними или не очень товарного вида. По такому же принципу в некоторых городах Германии работают и общественные холодильники. А на карте портала Mundraub.org указаны места, где произрастают плоды и ягоды, предназначенные для всех.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Сделай сам

    Сломался велосипед? Перегорел миксер? Цены на услуги по ремонту в Германии высокие. Сэкономить на них можно, заглянув в кафе-мастерскую - Repair Cafe. Его работники подскажут, каким образом можно дать полюбившейся вещи вторую жизнь, устранять же неисправность придется самому. Для студентов некоторые такие мастерские работают бесплатно.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Деньги не на ветер

    Избежать лишних расходов помогут не только бюджетные авиалинии. Если позволяет время, то по странам Европы дешевле передвигаться на рейсовом автобусе или автомобиле, воспользовавшись сервисом сайтов по поиску попутчиков.

    Автор: Татьяна Вайнман


 

Смотрите также: 

  • Снегопад из денег

    Деньги и немцы

    Денежный снегопад

    У эскимосов есть 50 слов для обозначения снега, а у немцев - несчетное количество для денег. Один вариант даже "снежный" - Flocken, что означает хлопья.

  • Уголь

    Деньги и немцы

    Деньги - в печку

    Von irgendetwas muss der Schornstein ja rauchen, - эта старая немецкая идиома означает "нужно же чем-то зарабатывать деньги", а дословно ее можно было бы перевести как "нужно же чем-то печку топить". Если в русском встречаются "деревяшки", то в немецком широкое распространение получило слово Kohle - "уголь". Во время войны уголь был дорогим товаром, поэтому он быстро стал эквивалентом деньгам.

  • Гравий

    Деньги и немцы

    Звон монет

    Менее распространенное понятие, заменяющее в лексиконе слово "деньги" - Kies, "гравий". Мелкие камни в кармане по ошибке можно с легкостью принять за монеты.

  • Пластелин

    Деньги и немцы

    Слепила из того, что было...

    Ohne Knete keine Fete. Все достаточно просто: "Нет денег, не будет праздника". Слово Knete, "пластилин", скорее всего в немецкий язык принесли английские студенты. Для них dough, это английский вариант Knete, - выход из сложной ситуации. Деньги решают все.

  • Мох

    Деньги и немцы

    Зеленые, но не баксы

    Безденежью посвящена и другая немецкая поговорка: "Ohne Moos nix los". Можно было бы подумать, что мох имеет сходство с зелеными купюрами американской валюты. На самом деле, доллары здесь ни при чем. Происхождение этого слова объясняет древнееврейское слово ma'oth - "монеты" или "мелочь".

  • Мыши

    Деньги и немцы

    Еще один оттенок серого

    Немецкое слово Mäuse, возможно, созвучно Moos. Другое объяснение себе сложно представить, почему немцы называют деньги "мышами". А может все дело в выражении Mäuse merken, что означает "чуять махинации".

  • Лягушка

    Деньги и немцы

    Такие гроши

    Что общего у лягушек или жаб с деньгами? Словом Kröten раньше обозначали небольшую сумму денег - гроши.

  • Тряпка

    Деньги и немцы

    Вовсе не тряпка

    Немецкое слово Lappen имеет несколько значений. Одно из них - тряпка, как правило, имеется в виду грязная, выжатая после уборки, другое - крупная денежная купюра. А может, немцы имели в виду русскую поговорку "Из грязи - в князи", когда дали деньгам такое обозначение?

  • Великан

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    Размер имеет значение

    Самый высокий человек в мире, турок Султан Кесен - безусловно, не самый бедный человек. Великан сумел уже немало заработать на своем росте. Однако немецкое слово Riesen помимо великанов имеет и другое значение - "тысяча".

  • Бумажник

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