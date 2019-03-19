Немцы и деньги: курс экономии

30 октября в Германии отмечается Международный день экономии. Что реально помогает экономить средства? 10 способов, используемых немцами: от универсальных - до модных.
Смотрите также:
В Германии вручили "Оскар" за спасение качественных продуктов питания, которые могли бы оказаться на помойке. Представляем три проекта-победителя. (04.04.2019)
Бережливость, страсть к накопительству считаются в Германии национальной добродетелью. Выставка в Берлине ищет истоки этого культурного феномена, ставшего фактором макроэкономики. (05.04.2018)
То, что вы не доели вчера, сегодня может стать новым кулинарным шедевром! Как? Рачительные хозяйки из Германии делятся опытом. (03.09.2018)