Немцы довольны своим финансовым положением

Абсолютное большинство немцев довольно своим финансовым положением. Согласно результатам актуально опроса "Барометр личных состояний" (Vermögensbarometer), две трети респондентов называют свое нынешнее финансовое положение "хорошим" и "очень хорошим". Это самый высокий показатель с 2001 года. И только восемь процентов опрошенных считают свои текущие денежные дела "плохими" или "скорее плохими".Репрезентативное исследование ежегодно проводит головное объединение немецких общественно-правовых сберкасс DSGV (Deutscher Sparkassen und Giroverband). Главный вывод актуального опроса: несмотря на крайне низкие процентные ставки, немцы остаются бережливыми. Доля тех, кого беспокоила политика сверхдешевых денег, в Германии резко сократилась - на 21 процентный пункт до 32 процентов. Похоже, немцы просто привыкли к этому, что, впрочем, не мешает им искать альтернативы для своих вложений. Гораздо больше их волнует политическая ситуация.

Как женщины оценивают свое финансовое положение

В 2018 году аналитики решили уделить особое внимание женщинам. Общий вывод, который можно сделать из этого исследования: большинство женщин в Германии довольно своим финансовым положением, но довольных женщин меньше, чем мужчин - на три процентных пункта. В поведении женщин-вкладчиков есть существенное отличие от стратегии мужчин: для женщин важнее такие критерии, как надежность сбережений и гибкость вкладов.

А вот высокая доходность от вложений в качестве главного критерия назвала только каждая пятая женщина, тогда как для мужчин это один из основных критериев. Кроме того, женщины-вкладчики меньше обеспокоены низким уровнем процентных ставок. Глава DSGV Хельмут Шлевайс (Helmut Schleweis) характеризует женщин как "консервативных вкладчиков". Такое поведение в условиях высокой инфляции может привести к существенной потере капитала, так как женщины руководствуются не финансовыми критериями. Надо отметить, что женщины в отличие от мужчин скорее готовы вкладывать в покупку недвижимости. Кроме того, почти половина опрошенных женщин признались в том, что свой уровень знаний о вкладах в ценные бумаги они оценивают как "плохой" или "очень плохой". Из-за сохраняющейся разницы в зарплатах женщины в пожилом возрасте будут еще сильнее ощущать неравенство финансового положения среди мужчин и женщин, подчеркивают эксперты.

Самые счастливые - жители Гессена

Как оказалось, в Германии наибольшее количество тех, кто доволен своим финансовым положением, приходится на федеральную землю Гессен, где находится финансовая столица Франкфурт-на-Майне: 72 процента ее жителей считают, что у них с деньгами все в полном порядке, и только четыре процента оценивают свою ситуацию как "довольно плохую". Нижнюю строчку занял Бранденбург: лишь половина жителей этой восточногерманской земли называет свое финансовое положение "хорошим" или "очень хорошим". Что касается западных земель, то там недовольных уровнем своих доходов больше всего в Баден-Вюртемберге и Гамбурге.

Смотрите также:

Модный курс немецкой экономии Бухучет по-домашнему Контроль средств, пополняющих бюджет и убывающих из него, - лучший способ предотвратить большие прорехи в финансах. На листе бумаги или в таблице Excel специалисты рекомендуют фиксировать в первую очередь ежемесячные траты, которых не избежать, - например, квартплата, страховка, кредит и т.д. Так можно отследить, сколько остается на книги, одежду и вечеринки.

Модный курс немецкой экономии Деньги в банке Сумму, оставшуюся после вычета постоянных издержек, проще распределить, если воспользоваться "принципом банок". Пустые емкости помогут определить категории расходов (учебные материалы, путешествия, новая сумочка, лакомства и т.п.) и расставить приоритеты. Банку, отведенную под то, что вам кажется наиболее важным, следует заполнять в первую очередь.

Модный курс немецкой экономии Шопинг по плану Избежать стихийных приобретений, о которых потом придется сожалеть, поможет и план покупок. Со списком необходимых продуктов вы меньше рискуете отправить в корзину то, без чего вполне можете обойтись. Поможет в этом ряд мобильных приложений. Кроме того, важно не посещать супермаркет на голодный желудок и отводить на совершение покупок ограниченное время.

Модный курс немецкой экономии По статусу положено Обладателю студенческого билета в Германии положен не только проездной со скидкой. С его помощью можно сэкономить на походе в кино или музей, покупке мобильного телефона или подключении интернета. Студенческие тарифы предлагают в некоторых парикмахерских и фирмах по прокату автомобилей. О скидках можно узнать, например, на сайте www.studententarife.org.

Модный курс немецкой экономии Двойная польза Посещение фитнес-клуба - серьезная нагрузка для скромного бюджета. Поддерживать здоровый образ жизни в более щадящем режиме для кошелька можно, занимаясь спортом при университете. Каждый семестр немецкие вузы предлагают большое разнообразие курсов - от йоги до верховой езды, совершенно бесплатно или за минимальный взнос. Стать их участниками могут не только студенты, но и вольные слушатели.

Модный курс немецкой экономии С барахолки Одежда секонд-хенд придется не каждому по вкусу, но некоторые вещи молодежь в Германии активно приобретает именно в подержанном виде. Самый ходовой товар - учебники. Нередко на досках объявлений в вузах предлагают мебель, ноутбуки и цифровые камеры. Еще один востребованный б/у предмет - велосипед. Купить его можно на барахолке или специальных базарах, которые устраивают во дворах университетов.

Модный курс немецкой экономии Ты - мне, я - тебе Чтобы купить новый наряд, совсем не обязательно отправляться в магазин. Сэкономить средства помогут специальные сайты по обмену вещами - например, Tauschbörse.de или Kleiderkreisel.de. Правда, при покупке придется оплатить стоимость пересылки. Недостаток в том, что одежда, не подошедшая по размеру, как правило, возврату не подлежит.

Модный курс немецкой экономии Фудшеринг Идея обмена продуктами питания позволяет сберечь не только природные ресурсы, но и деньги. На порталах фудшеринга предлагают продукты, пригодные для еды, но оказавшиеся лишними или не очень товарного вида. По такому же принципу в некоторых городах Германии работают и общественные холодильники. А на карте портала Mundraub.org указаны места, где произрастают плоды и ягоды, предназначенные для всех.

Модный курс немецкой экономии Сделай сам Сломался велосипед? Перегорел миксер? Цены на услуги по ремонту в Германии высокие. Сэкономить на них можно, заглянув в кафе-мастерскую - Repair Cafe. Его работники подскажут, каким образом можно дать полюбившейся вещи вторую жизнь, устранять же неисправность придется самому. Для студентов некоторые такие мастерские работают бесплатно.

Модный курс немецкой экономии Деньги не на ветер Лето - время путешествий. Избежать лишних расходов помогут не только бюджетные авиалинии. Если позволяет время, то по странам Европы дешевле передвигаться на рейсовом автобусе или автомобиле, воспользовавшись сервисом сайтов по поиску попутчиков. Автор: Татьяна Вайнман

