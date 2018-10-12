 Немцы готовы изменить свой образ жизни ради спасения климата | Новости из Германии о Германии | DW | 14.10.2018

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Германия

Немцы готовы изменить свой образ жизни ради спасения климата

Многие жители Германии готовы отказаться от полетов на самолете, но не от собственного автомобиля, свидетельствуют результаты опроса института общественного мнения Emnid.

Символическая картинка: градусник на фоне солнца

Большинство немцев готовы изменить свой образ жизни ради спасения климата. Таковы результаты опроса института общественного мнения Emnid, заказанного газетой Bild am Sonntag и опубликованного в воскресенье, 14 октября.

Так, 81 процент немцев заявили, что готовы вести более скромный образ жизни, чтобы внести свой вклад в ограничение глобального потепления. 18 процентов исключили такую возможность.

Контекст

К 2045 году Калифорния хочет получать всю электроэнергию из возобновляемых источников. Это позволит выполнить цели Парижского соглашения по климату, заявил губернатор Джерри Браун. (11.09.2018)

Вместо того, чтобы отказаться от угля и двигателей внутреннего сгорания, канцлер Германии блокирует климатические цели Евросоюза, заявили экологи. (27.08.2018)

На что готовы немцы ради климата?

Ради спасения климата 84 процента немцев готовы чаще покупать региональные и сезонные продукты, 70 процентов готовы заменить бытовые приборы на более современные и экологичные, 67 процентов готовы ограничить поездки на автомобиле и больше пользоваться общественным транспортом или велосипедом.

64 процентов немцев даже готовы полностью отказаться от полетов на самолете ради спасения климата. Однако жители Германии не намерены полностью отказываться от автомобиля или продуктов животного происхождения. От своей машины готовы отказаться лишь 30 процентов немцев, от продуктов животноводства - 10 процентов.

В конце августа Greenpeace обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) в торможении экологической политики Евросоюза. Экологам не понравилось то, что Меркель не отказывается от использования угля и высказывается против "излишне амбициозных планов" по сокращению выброса парниковых газов.

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    Автор: Джианна Грюн, Владимир Дорохов


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