Немцы выясняют, каковы шансы солнечной энергетики в России

Какую роль могла бы играть солнечная энергетика в такой северной стране с большими запасами ископаемых энергоресурсов, как Россия? Пока, похоже, очень небольшую. Во всяком случае, в данный момент и солнце, и ветер производят вместе менее 1 процента электроэнергии в РФ.

В то же время в Германии возобновляемые источники энергии (ВИЭ) производят уже почти 47 процентов электричества. Таковы данные Института солнечно-энергетических систем общества Фраунгофера (Fraunhofer ISE) на начало мая 2019 года. Это означает, что многочисленные немецкие фирмы накопили немалый опыт в этой сфере и, естественно, заинтересованы в экспорте своей продукции и своих технологий. В том числе на такой потенциально большой рынок, как российский, где возобновляемая энергетика пока находится в зародышевом состоянии.

Eclareon перевела исследование на русский язык

Министерства иностранных дел многих стран видят одну из своих задач в поддержке отечественных экспортеров. Так что нет ничего удивительного в том, что МИД ФРГ выделил средства на исследование "Возможности для солнечной энергетики России". Провели его специализирующаяся на ВИЭ берлинская консалтинговая фирма eclareon при поддержке германского Федерального объединения солнечной энергетики (BSW-Solar). В проекте участвовала также российская секция европейской ассоциации EUROSOLAR - "ЕВРОСОЛАР Россия".

Глава eclareon Кристоф Урбшат

Это далеко не первый проект по изучению малоизвестных немецкому бизнесу зарубежных рынков, совместно реализованный eclareon и BSW-Solar. С 2014 года консалтинговая фирма и отраслевой союз под общим лейблом "Enabling PV" (можно перевести как "запускаем фотовольтаику") подготовили доклады о перспективах солнечной энергетики в Тунисе, Иордании, Бразилии, Аргентине, Нигерии, Анголе, Иране, Пакистане и Афганистане. И вот теперь на очереди Россия.

Все предыдущие исследования публиковались только на английском языке, на этот раз специально сделали русский перевод. "Проводя встречи и круглые столы, мы убедились, что с российской стороны очень много вопросов о правовых аспектах солнечной энергетики в России, поскольку в самой России подобного исследования, похоже, не существует. Поэтому мы, вопреки первоначальному замыслу, решили перевести его на русский язык", - рассказал в беседе с DW Кристоф Урбшат (Christoph Urbschat), основатель и глава фирмы eclareon.

Калининградская область: гибридные системы и энтузиасты

В исследовании действительно много места уделено нормативно-правовой базе фотовольтаики в РФ. И все же в центре внимания авторского коллектива - анализ российского рынка фотоэлектричества на примере двух очень разных регионов: Краснодарского края и Калининградской области. "В одном случае во главе угла стояло энергоснабжение, в другом - энергобезопасность", - пояснил DW логику сделанного выбора соавтор исследования, эксперт фирмы eclareon Ульф Лозе (Ulf Lohse).

Особенность Калининградской области в том, что это - эксклав. Поэтому здесь стоит задача обеспечить независимое от окружающих стран ЕС энергоснабжение. Авторы исследования задались вопросом, в какой мере решению этой задачи могли бы способствовать возобновляемые источники энергии.

Выяснилось, что на сегодняшний день Калининградская область, именно из-за специфики своего географического положения, полностью обеспечена мощностями для традиционной генерации электроэнергии. Поэтому в регионе нет острой необходимости устанавливать какие-либо дополнительные мощности. Однако солнечные батареи и ветрогенераторы могли бы способствовать энергетической независимости региона, поскольку не нуждаются в поставках топлива во время эксплуатации.

"Поэтому в будущем, если будет решено расширить использование возобновляемых источников энергии в регионе, они смогут внести свой вклад в новый энергетический баланс. Хотя природные условия для использования энергии ветра, вероятно, будут лучше, чем для солнечных батарей из-за относительно низкой солнечной радиации", - констатировал Ульф Лозе.

Солнечные батареи на крыше индивидуального дома в Калининградской области

Но тут же добавил, что в Калининградской области, несмотря на не столь благоприятные природные условия, уже сегодня есть ниши для не только экологически, но и экономически целесообразного использования солнечной энергии: это отдаленные населенные пункты, не подключенные к электрической сети. Здесь солнечные батареи могли бы взаимодействовать с дизельными генераторами и частично заменять их: "По нашим подсчетам, такие гибриды могут быть рентабельными". Другая ниша - это энтузиасты, решившие установить на крыше своего частного дома солнечные панели, говорится в исследовании.

Краснодарский край: солнечные батареи реально нужны

Совершенно иная ситуация - в Краснодарском крае. Этот быстрорастущий, богатый солнцем южный регион испытывает дефицит генерирующих мощностей и вынужден, особенно летом, импортировать электроэнергию из соседних областей. Так что здесь фотовольтаика может внести реальный вклад в стабилизацию энергоснабжения и имеет реальные перспективы для коммерческого использования, считают в eclareon.

Фотовольтаика для автономного электроснабжения горного отеля в Краснодарском крае

Собственно, именно поэтому в Краснодарском крае уже довольно активно для российских условий используют солнечную энергию, но пока лишь локально в небольших проектах, отмечено в исследовании. Примерами могут служить солнечные батареи на крышах сельскохозяйственных и промышленных предприятий, санаториев или частных домов.

"Для нас сейчас приоритет - дать толчок нескольким пилотным проектам. Но для этого нужны опытные партнеры по установке солнечных батарей. И в Краснодаре, и в Калининграде мы таких партнеров нашли", - сообщил глава eclareon Кристоф Урбшат.

Следующие шаги: Башкортостан и пилотные проекты

По его словам, в ближайшее время эксперт компании Татьяна Андреева (Tatiana Andreeva) отправится с представителями немецких фирм в Краснодарский край, чтобы "вместе с предприятиями и экспертами провести расчеты технической реализуемости и рентабельности проектов, а затем, возможно, приступить к их реализации". Это могут быть и просто солнечные электростанции, и гибридные системы на изолированных территориях, и учебно-демонстрационные установки в научных центрах или вузах.

Ноябрь 2018: эксперт eclareon Татьяна Андреева во время круглого стола в Калининграде

Так что для eclareon публикация исследования - только первый шаг. За ним должны последовать применение на практике знаний о российском рынке и дальнейшее его изучение. Берлинская компания намерена исследовать потенциал еще двух регионов РФ. Один уже определен: это Башкортостан. Второй руководство фирмы, скорее всего, объявит на международном форуме "Ren4Reg – Возобновляемая энергия для регионального развития" в рамках международной выставки RENWEX 2019, которая пройдет в Москве с 18 по 20 июня.

"В России сейчас явно растет интерес к возобновляемой энергетике - и к солнечной, и к ветряной, и к биомассе. Но в последнее время проявляют его не только федеральные или региональные власти, но и конкретные люди и предприниматели на местах. Так что развитие теперь идет снизу, и это очень хорошо", - подытожила в беседе с DW эксперт фирмы eclareon по российскому рынку Татьяна Андреева. Правда, отметила она, "развитие это идет намного медленнее, чем в других европейских странах".

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