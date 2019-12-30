 Немцам разонравились рождественские пряники (фото) | Кадр дня | DW | 31.12.2019

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Кадр за кадром

Немцам разонравились рождественские пряники (фото)

Ложка статистики - в море рождественских сладостей: в Германии и других странах ЕС стали выпускать меньше имбирных пряников.

Имбирные пряники на рождественском базаре в Кельне

Имбирные пряники на рождественском базаре в Кельне

Брюссель • Имбирные пряники (нем. Lebkuchen) разной формы и вариантов особенно дороги немцам на Рождество, хотя продаются они круглый год. Например, на разных развлекательных ярмарках и народных праздниках вроде Октоберфеста эти пряники предлагают в виде сердечек, которые можно повесить на шею. Сами такие сердечки украшены разными романтическими или смешными надписями, сделанными сахарной глазурью. Однако спрос на эти традиционные лакомства заметно снизился - причем не только в Германии, но и в целом по Европейскому Союзу.

Нюрнбергские имбирные пряники

Нюрнбергские имбирные пряники

Как сообщает Европейское статистическое ведомство (Eurostat) в Брюсселе, за последние десять лет объемы производства имбирных пряников в ЕС уменьшились более чем на 20 процентов. В 2018 году в странах Евросоюза было выпущено около 190 тысяч тонн этих мучных кондитерских изделий (2008 год - 239 тысяч тонн). Основным производителем была и остается Германия - 44 процента или 82,5 тысяч тонн в 2018 году (2008 год - 104 тысячи тонн). Далее следуют Нидерланды и Польша.

Пряничный домик из Бранденбурга

Пряничный домик из Бранденбурга

О причинах остается только догадываться. Изменение кондитерских предпочтений современных потребителей? Общий тренд есть меньше сладкого? Рост популярности других сладостей? Уменьшение объемов строительства пряничных домиков? Об этом Eurostat умалчивает.

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    Автор: Максим Нелюбин


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