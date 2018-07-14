 Немка Анжелика Кербер обыграла Серену Уильямс в финале Уимблдона | Новости из Германии о Германии | DW | 14.07.2018

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Германия

Немка Анжелика Кербер обыграла Серену Уильямс в финале Уимблдона

Впервые за 22 года спортсменка из Германии смогла победить в финале Уимблдона. Ангела Меркель поздравила Анжелику Кербер с победой.

Анжелика Кербер

Анжелика Кербер

Контекст

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер пытается использовать дипломатический иммунитет, чтобы остановить процедуру банкротства, запущенную в его отношении в Великобритании. (19.06.2018)

Однажды Борис Беккер во всеуслышанье заявил о том, что он – самый знаменитый немец. А после своей второй победы в Уимблдоне 18-летний теннисист уверял журналистов: "Я – один из самых популярных людей в мире". (23.05.2003)

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (Angelique Kerber) в субботу, 14 июля, обыграла американку Серену Уильямс в финале Уимблдонского турнира. После Штеффи Граф (Steffi Graf) Кербер стала первой немецкой спортсменкой за 22 года, сумевшей одержать победу в финале Уимблдона.

Изначально Серена Уильямс – семикратная чемпионка Уимблдона – входила в число основных фавориток. Однако матч закончился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Кербер. "Чего еще можно хотеть, я это сделала. Я исполнила мечту всей жизни. Теперь я всегда смогу сказать, что я - чемпионка Уимблдона", - сказала немецкая спортсменка после матча. Она также поблагодарила за поддержку болельщиков из Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) поздравила теннисистку с победой. Слова Меркель передал на своей странице в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert)."Сердечно поздравляю Анжелику Кербер. Я очень рада ее воодушевляющему достижению и первой победе на Уимблдоне", - заявила Меркель.

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    Лидер национальной сборной

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  • Борис Беккер на Australien Open, 1991

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    Переломным в профессиональной карьере был сезон 1989 года, когда Беккер начал стабильно выигрывать крупные турниры. В 1991 году, переиграв Ивана Лендла на Открытом чемпионате Австралии, Бекккер занял первую строчку в рейтинге ATP и стал "первой ракеткой мира". Всего на счету теннисиста - 49 выигранных чемпионатов в одиночном разряде, в их числе - шесть турниров Большого шлема.

  • Борис Беккер и Михаэль Штих

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Олимпийский чемпион

    Почти десять лет Беккер входил в число сильнейших теннисистов мира. Но уже подрастала молодежь, теснившая "бомбардира". С одним из своих главных конкурентов, соотечественником Михаэлем Штихом, Беккеру пришлось выступать в паре, преодолевая личную антипатию. Вне корта они не разговаривали, но на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне завоевали в парном разряде золотую медаль.

  • Борис Беккер прощается с фанатами в 1999 году

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Последний матч

    Точка была поставлена в 1999 году - как и ожидалось, на корте Уимблдона. Много лет спустя спортсмен скажет, что спортивная слава досталась ему очень высокой ценой: "У меня два искусственных бедра и стальная пластина в голеностопном суставе".

  • Борис и Барабара Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Герой светских хроник

    После окончания спортивной карьеры Борис Беккер работал комментатором на телевидении, играл в покер, торговал автомобилями, снимался в рекламе, а также издавал книги, которые сам же и писал. В 1993 году Беккер женился на немецкой актрисе и дизайнере Барбаре Фельтус, которая родила ему двоих сыновей. Брак был расторгнут в 2001 году.

  • Анжела Ермкова и Анна Ермакова

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Адюльтер

    Поводом для развода стала связь Беккера с моделью Анжелой Ермаковой, у которой в 2000 году родилась дочь, как две капли воды похожая на знаменитого теннисиста. Беккер признал отцовство лишь после генеалогического теста. В немецком языке после этого скандала появилось выражение "Besenkammersex" (секс в кладовке).

  • Анна Ермакова

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Внебрачная дочь

    Неординарная внешность и звездное родство позволили Анне Ермаковой начать карьеру в модельном бизнесе. Борис Беккер, по его собственным словам, не считает больше Анну "ошибкой" и даже гордится успехами своей красивой дочери.

  • Борис со второй женой

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Второй брак

    С 2009 года Борис Беккер живет во втором браке - с нидерландской моделью Шарлели Керссенберг, которая подарила теннисной легенде третьего сына. И в их отношениях не все было гладко, но пара, как следует из их публичных признаний, решила оставаться вместе. Жена ценит Бориса за его "доброе сердце" и "широту души".

  • Борис Беккер в суде

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Беспорядок в финансах

    Легендарный немецкий теннисист регулярно становился "звездой" не только светских хроник, но и судебных разбирательств. В 2002 году Беккер получил два года условно за уклонение от уплаты налогов.

  • Борис Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Банкрот

    В этом году Беккера объявили банкротом. Возвращения денег от бывшего спортсмена требуют (как минимум!) один британский коммерческий банк, а также бывший деловой партнер Беккера. Речь идет о многомиллионных суммах. Сам Беккер не согласен с обвинениями в неплатежеспособности.

  • Борис Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Предмет насмешек

    Как будто мало было Беккеру скандальной славы в связи с его семейными и судебными разбирательствами! После появления в гротескном костюме в одной из телевизионных передач он окончательно превратился в предмет насмешек для всей Германии.

  • Борис Беккер и Джокович

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Возвращение звезды...

    ... было недолгим. В 2013 году Беккер стал главным тренером сербского теннисиста Новака Джоковича. Вместе они выиграли шесть "Шлемов". Но уже в 2016 году расстались.

  • Борис Беккер

    Взлеты и падения звезды мирового тенниса

    Заграничный немец

    В интервью по случаю своего 50-летия Беккер признал, что допускал ошибки. Назвал себя "заграничным немцем" - с немецким паспортом, но не с немецкой душой. В Германии, по его словам, он провел счастливое детство, но после первой же крупной победы немецкие СМИ только и делали, что склоняли его имя на все лады. О возвращении в Германию из Лондона, где он живет уже много лет, Беккер даже не думает.

    Автор: Элла Володина


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