Немец нашел 111 причин любить Россию

Йенс Зигерт (Jens Siegert) уже 25 лет живет в России. Он начинал как репортер немецкоязычных СМИ, потом несколько лет руководил Фондом им. Генриха Бёлля в России (Heinrich Böll Stiftung). В последнее время Зигерт занимался развитием проекта академических обменов "Общественная дипломатия. ЕС и Россия", а этим летом выпустил книгу, в которой обобщил весь свой опыт жизни и работы в РФ. Мы решили задать автору нетривиального путеводителя "111 причин любить Россию" пару вопросов.

DW: У вас была цель при написании книги, чтобы всем сомневающимся стало понятно, что Россия - это не только Путин?

Обложка книги

Йенс Зигерт: Должен признаться, это была не моя идея, а идея издательства. Издательство Schwartzkopf & Schwarzkopf издает книги с таким названием - "111 причин любить...": Швейцарию, Россию, Францию, грибы, рыбную ловлю. И когда меня попросили написать книгу, я засомневался, а действительно ли я люблю Россию? Начал думать, анализировать свое отношение к стране и саму эту концепцию "111 причин". В итоге я пришел к выводу, что не зря же я тут живу, у меня есть причины любить эту страну. Но мне пришлось договориться с издательством о том, что любовь бывает и вопреки, что любовь - вещь довольно сложная. От любви иногда больно бывает, и мы любим другого человека или какое-то явление не всегда только рационально. И я спросил издательство, могу ли я писать об этом - о том, что болит, а не только о радостном и хорошем. И когда они сказали "да", я приступил к работе.

- И сколько по времени вы писали книгу?

- Писал полгода. Но собирал материал я всю свою жизнь в России, потому что живу я тут больше 25 лет, вы можете прочитать это в книге. И все 25 лет я думал об этих причинах. Нельзя не думать о стране, в которой ты живешь. Надо было только сесть и записать. Это результат долгих лет размышлений.

Йенс Зигерт

- Какая "причина любви" стала первой? Когда к вам пришли с предложением написать эту книгу, что сразу пришло в голову?

- Причин было несколько, сразу вспомнились люди, очень много хороших людей. Как в любой стране, в России очень много разных людей: есть хорошие, есть не очень хорошие, есть люди, которые мне нравятся, которые не нравятся. Но я нашел здесь очень много хороших, умных, впечатляющих людей, многие из которых стали моими друзьями. Я здесь нашел свою жену, которую я люблю, так что первая и главная причина - это люди.

- Вы говорили про любовь через боль. Вы имели в виду политические причины?

- Есть разные причины. Живя в России, я вижу потенциал этой страны: так много талантливых и остроумных людей, какие у них есть прекрасные идеи, которые можно было бы развивать. Но почему-то не всегда получается. Если вы посмотрите книгу, я пишу о том, например, что в России люди очень быстро обижаются. Концепция обиды очень важна для социальной коммуникации в России. Люди стараются не обижаться, но не получается. Это как раз-таки то, что очень сложно перевести на немецкий язык.

- Еще вы пишете про диссидентов и различные антисоветские движения в советские годы. Почему вы решили включить их в "причины любви"?

- Советские диссиденты изобрели то, что сегодня очень важно во всем мире: "язык права". Потому что они жили в государстве, где с законами все было более или менее нормально, но эти законы не соблюдались. И они говорили людям во власти: "Соблюдайте свои собственные законы". И это до сих пор - один из главных инструментов для людей во всем мире, которые борются против насилия, особенно против насилия со стороны власти.

Сергей Бодров в роли Данилы Багрова. Фильм "Брат" Алексея Балабанова, 1997 г.

- У вас в книге очень много упоминается деятелей культуры, действующих, так сказать, за пределами мейнстрима. Вы пишете о Ерофееве, о Балабанове. Это вы хотели показать "загадочную русскую душу"? Или это просто личные предпочтения?

- Во-первых, надо сказать, что эта книга получилась очень личная. Эта книга столько же о России, сколько обо мне самом. Это - мои причины. Я думаю, что любой другой человек нашел бы столько же совершенно других причин для любви или для ненависти. Или часть причин была бы другая. И это все-таки книга для немецкой публики. Она для тех, кто далеко от России, кто не понимает эту страну. Зачем им мейнстрим, они и так могут прочитать про него где угодно, я им хотел показать широту и многообразие.

- А как реагировала публика? Какие отзывы вы получили?

- Довольно сложно судить. Потому что все отзывы, которые я пока слышал, - от тех людей, которых я знаю, которые ко мне хорошо относятся. Пока я слышал только хорошие слова. А какой-то независимой критики пока не было.

- Я бы не согласилась с тем, что эта книга - не для российской аудитории. К сожалению, не все у нас знают, кто такой Арсений Рогинский, меня друзья спрашивали, кто это, когда мы обсуждали книгу. Не все действительно читали Ерофеева. Ликбез бы не помешал.

- В России многие меня тоже сразу спрашивали: "А будет по-русски?" И я им то же самое отвечал: что я писал для немцев, а не для русских. Может быть, книга еще интересна иностранцам, которые долго живут в России или собираются в Россию. Просто рассказывать русским о том, что 31 декабря многие здесь смотрят "Иронию судьбы" или едят селедку под шубой как-то странно, но о других причинах, культурных, исторических, может быть, и стоит рассказать, тут я с вами соглашусь. А то, что Рогинского не знают, очень жаль. Это был один из великих людей. И мой хороший друг.

- После выхода книги вас не обвиняли в ангажированности, в поддержке Путина? Раз уж вы написали о любви к России...

- Я думаю, что у меня однозначная репутация: все прекрасно знают, что я не очень люблю политику Путина и очень критично ее комментирую. Если вы посмотрите мой блог, то вы там это увидите, и даже в книге это видно. Есть очень много книг о России, которые очень критичны по отношению к России. И есть очень много книг, которые хвалят Россию и политику Путина. Задачу, которую я ставил перед собой, была иной: нарисовать более реалистичную картину.

- Журналистский нейтралитет?

- Нет-нет, я очень эмоционален. Это была не журналистская книга. Я не нейтрален. Это - про любовь. Просто никогда не бывает только плохого или только хорошего. Такова жизнь, и не надо закрывать на это глаза.

- Не было такого, что не хватило причин для любви? Написали, скажем, про 90 - и все, ступор...

- Нет, я даже сейчас могу придумать сходу еще 20-30 причин. Страна большая!

- А часть про русский мат и жизнь "по понятиям"? Реально ли объяснить это немецкой аудитории?

- Общественные связи и общественные явления почти никогда не понятны людям, которые в первый раз с ними сталкиваются. Например, в немецкой прессе несколько лет назад писали про большой процесс против банды, которую все называли "воры в законе", причем так, будто это - название самой банды! И я пытался объяснить, что это не название самой банды, а что-то гораздо более общее и значимое. И, может быть, в следующий раз люди вспомнят и начнут чуть лучше понимать происходящие процессы. Я надеюсь.

- Вам не хотелось никогда вернуться в Германию?

- Я не считаю себя иммигрантом. Я - немецкий гражданин. Но моя жена - русская, москвичка. И поэтому пока я живу здесь. Жизнь покажет. Не исключено, что мы когда-то уедем. Но мне кажется, в какой-то степени я буду связан с Россией до конца своей жизни.

Смотрите также:

Немецкие книги, которые должен прочитать каждый