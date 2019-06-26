 Немецкую фирму подозревают в поставках запрещенных химикатов в Сирию | Новости из Германии о Германии | DW | 26.06.2019

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Германия

Немецкую фирму подозревают в поставках запрещенных химикатов в Сирию

По данным журналистов, компания Brenntag продала изопропиловый спирт и диэтиламин фирме в Сирии, которая имеет связи с режимом президента Сирии Башара Асада.

Государственное сирийское агентство SANA распространило снимки пострадавших в результате химатаки

Государственное сирийское агентство SANA распространило снимки пострадавших в результате химатаки, ноябрь 2018 года

Прокуратура немецкого города Эссена проверит подозрения в адрес немецкой компании Brenntag, предположительно поставившей в Сирию химикаты, которые могли быть использованы в военных целях. Об этом сообщила представитель ведомства информагентству Reuters в среду, 26 июня, пояснив, что иск против поставщика промышленных химических продуктов Brenntag подали три неправительственные организации - нью-йоркская Open Society Justice Initiative, берлинская Syrian Archive и швейцарская TRIAL International. В скором времени прокуратура примет решение, будут ли начаты следственные действия.

Контекст

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Накануне о сомнительных поставках Brenntag в Сирию сообщили немецкие газета Süddeutsche Zeitung, радиостанция Bayerische Rundfunk и швейцарская мадиагруппа Tamedia, сославшись на результаты собственного расследования. По их данным, базирующаяся в Эссене компания продала изопропиловый спирт и диэтиламин одной сирийской фармацевтической фирме, имеющей связи с режимом президента Башара Асада. Эти вещества могут быть использованы как для изготовления медикаментов, так и для производства таких боевых отравляющих веществ, как зарин. Сделка была совершена через швейцарскую дочернюю компанию Brenntag, утверждают журналисты.

Подозрения проверяет также федеральная прокуратура Бельгии

Сообщение о подозрительных поставках проверяет также федеральная прокуратура Бельгии, так как диэтиламин был предположительно произведен химконцерном BASF в бельгийском Антверпене, говорится в расследовании. По данным журналистов, производителем другого вещества - изопропилового спирта - является базирующаяся в Гамбурге компания Sasol Solvents Germany. В свою очередь Brenntag и BASF опровергли обвинения, заявив, что всегда соблюдали действующие правила поставок. 

Режим Асада неоднократно обвиняли в совершении газовых атак против повстанцев. В связи с этим Евросоюз ограничил поставки в Сирию химикатов, которые могут быть использованы в боевых целях, напоминает Süddeutsche Zeitung. Так, с 2012 и 2013 годов для экспорта диэтиламина и изопропилового спирта в охваченную гражданской войной страну требуется специальное разрешение.

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Ссылки в интернете

Süddeutsche Zeitung - о возможных поставках немецкой фирмы Brenntag запрещенных химикатов в Сирию

Вашингтон заявил о возможном применении химоружия режимом Асада  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как "палачи Асада" под видом беженцев проникают в Европу - Европа в фокусе  

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