Немецкую премию Навальному принял в Потсдаме его соратник

В Потсдаме в среду, 6 октября, состоялось торжественное вручение немецкой премии в области СМИ "M100 Media Award", которая в 2021 году была присуждена российскому оппозиционному политику Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), недавно ликвидированному властями России. Поскольку сам Навальный находится в заключении, от его имени награду принял ближайший соратник оппозиционера Леонид Волков.



С торжественной речью на церемонии выступил председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner). "Мы в Германии иногда жалуемся на притеснения плюрализма или ограничения свободы слова, но какими мелкими кажутся наши жалобы на фоне происходящего в России", - признал Линднер, который уже несколько месяцев борется за освобождение Алексея Навального. "Мы не вправе забывать политзаключенных в России", - подчеркнул он, напомнив, что главными инструментами давления на авторитарный режим остаются персональные санкции против коррупционеров.

Что такое "M100 Media Award" и за что ее присудили Алексею Навальному



Премию "M100 Media Award" присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов. Ее лауреатами становились гендиректор российского телеканала "Дождь" Наталья Синдеева, французский сатирический журнал Charlie Hebdo, основатель организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер, бывший министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher), а также украинский политик Виталий Кличко.



Присуждением Навальному премии "M100 Media Award" попечительский совет и его председатель, обер-бургомистр Потсдама Майк Шуберт (Mike Schubert) подчеркивают важность защиты европейских ценностей независимой оппозицией и гражданским обществом, а также справедливого правосудия и прав человека, заявил ранее совет премии. Кроме того, это решение было продиктовано желанием напомнить почти о 400 политзаключенных в России, убитых политиках и журналистах, а также о борьбе против роста автократических тенденций в Европе.

Навальный и Фонд борьбы с коррупцией



Алексей Навальный был отравлен в конце августа 2020 года и потерял сознание в самолете, который летел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Навальный находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.В январе нынешнего года Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. С 15 марта Навальный находится в ИК-2 в Покрове. В последние месяцы против него в России заведено еще несколько уголовных дел.

Основанный Навальным ФБК 31 августа прекратил существование в качестве юридического лица и был ликвидирован из соответствующего реестра. В начале июня Мосгорсуд признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена. Указанным организациям не разрешено распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.



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