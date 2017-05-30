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Немецко-французский телеканал Arte

В своих программах немецко-французский телеканал Arte делает упор на искусство и культуру, темы связанные с Европой и Евросоюзом, информативные передачи, а также высококачественную документалистику.

Телеканал Arte вещает в Германии и Франции, его программы создаются соответственно телекомпаниями Arte Deutschland GmbH и Arte France. Штаб-квартиры расположены в Страсбурге и Баден-Бадене. В своих программах Arte делает упор на искусство и культуру, темы связанные с Европой и Евросоюзом, информативные передачи, а также высококачественную документалистику. Аудитория канала составляет в каждой из обеих стран в среднем 10-12 миллионов телезрителей в неделю.

Picture taken in the control room of the Franco-German TV network Arte in Strasbourg, eastern France, on January 21, 2013 during the broadcast news as French President Francois Hollande and German Chancellor Angela Merkel meet in Berlin as part of the 50th anniversary of the Elysee Treaty, sealing the countries' post-war reconciliation. AFP PHOTO / PATRICK HERTZOG (Photo credit should read PATRICK HERTZOG/AFP/Getty Images)

О культуре без пропаганды: телеканалу ARTE - 25 лет 30.05.2017

Немецко-французский телеканал ARTE считают элитарным. Не без этого. Но главное все-таки в другом...
bekannte Schreibweisen: Sergej Magnizki / Sergei Magnizki / Sergei Magnitsky / Sergej Magnitskij In this Monday, Nov. 30, 2009, file photo a portrait of lawyer Sergei Magnitsky who died in jail, is held by his mother Nataliya Magnitskaya, as she speaks during an interview with the AP in Moscow. The Senate is taking up legislation Wednesday, Dec. 5, 2012, that would end four-decade-old trade restrictions that are blocking U.S. businesses from enjoying the benefits of a more-open Russian market. The bill also imposes sanctions on Russian human rights violators. The last apparent hurdle to Senate action on the measure came with a decision to accept the House version of human rights legislation that was attached to the trade bill. It is still unclear when a final vote will take place. (Foto:Alexander Zemlianichenko, File/AP/dapd)

Уильям Браудер: Фильм про Магнитского построен на дезинформации 29.04.2016

В Европарламенте отменили премьеру фильма о Сергее Магнитском, снятого по заказу телеканала Arte. Бывший шеф Магнитского Уильям Браудер обвиняет создателей картины в искажении фактов.
A woman holds a placard with a portrait of Sergei Magnitsky during an unauthorised rally in central Moscow December 15, 2012. Russian riot police detained four opposition leaders on Saturday to stop them taking part in a banned rally against President Vladimir Putin in front of the former KGB security police's headquarters in Moscow. The placard reads Dead in fight against the system of thievery. REUTERS/Tatyana Makeyeva (RUSSIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

5 фактов о скандале с новым фильмом о Сергее Магнитском 29.04.2016

Премьера фильма о Сергее Магнитском в Европарламенте отменена. Показ на телеканале Arte перенесен на неопределенный срок. В ленте режиссера Андрея Некрасова утверждается, что дело Магнитского - фейк.
***Achtung: Nur für geklärte Verwendung nutzen!*** Welse/Bilder aus dem Film Riesenfische in unseren Flüssen © Saint Thomas Productions

Гигантские сомы - новые монстры европейских рек? 22.01.2016

Растет не только популяция сомов, но и сами они в размерах. Их жертвами стали уже голуби, утки и даже, говорят, собаки. Но так ли страшен сом, как им пугают?
Die Frauen der russischen Oligarchen - Was macht das Geld mit der Liebe? Natalia Potanina, Ex-Frau des Oligarchen Vladimir Potanin, dem reichsten Mann Russlands.

Потанина тоже плачет: фильм о женщинах российских олигархов 20.08.2015

Немецко-французский телеканал Arte показал фильм Александра Гентелева и Виктории Кураковой, темой которого стала тяжелая судьба жен и подруг самых богатых людей России.
Die Frauen der russischen Oligarchen - Was macht das Geld mit der Liebe? Tatiana Ogorodnikova kennt viele Oligarchen und ist Autorin zahlreicher Ratgeber in Liebes- und Familiendingen.

Немецкое телевидение показало, как живут жены российских олигархов 19.08.2015

Немецко-французский телеканал Arte показал фильм Александра Гентелева и Виктории Кураковой о женах и подругах российских олигархов.
Screenshot 14-tagebuecher.de Marina Yurlova 2014 jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. Aus diesem Anlass präsentieren ARTE und Das Erste die mehrteilige Fernsehproduktion und das multimediale Webspecial 14 - Tagebücher des Ersten Weltkriegs.

Канал Arte начинает показ "Дневников Первой мировой войны" 29.04.2014

Документальный сериал рассказывает о судьбах четырнадцати свидетелей этой исторической катастрофы. Среди его героев - и 14-летняя дочь полковника кубанских казаков.
© MDR/Grandhôtel/Pictures GmbH Fjodor Dostojewski (Jewgeni Mironow)

Российский телесериал "Достоевский" показывают в Германии 05.12.2013

Для поклонников великого русского писателя в Германии встреча с Федором Михайловичем в телевизионном формате стала долгожданным подарком.
Karakul-See im östlichen Tadschikistan in Zentralasien. Berge, Wasser, Schnee. Das Foto wurde von Filmregisseur Stephan Kühnrich gemacht. Aufnahmedatum: ca. 18.8.2011

Озера Центральной Азии попали в объектив Европы 26.08.2011

Кинематографисты немецко-французского телеканала ARTE завершили съемки документального сериала об озерах Центральной Азии. Создатели сериала обещают, что это будет не просто фильм о природе.

arte будет транслировать свои передачи в Узбекистане 22.01.2003

Германия, Франция и Узбекистан собираются расширить сотрудничество в культурной области.