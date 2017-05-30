В своих программах немецко-французский телеканал Arte делает упор на искусство и культуру, темы связанные с Европой и Евросоюзом, информативные передачи, а также высококачественную документалистику.

Телеканал Arte вещает в Германии и Франции, его программы создаются соответственно телекомпаниями Arte Deutschland GmbH и Arte France. Штаб-квартиры расположены в Страсбурге и Баден-Бадене. В своих программах Arte делает упор на искусство и культуру, темы связанные с Европой и Евросоюзом, информативные передачи, а также высококачественную документалистику. Аудитория канала составляет в каждой из обеих стран в среднем 10-12 миллионов телезрителей в неделю.