Немецко-немецкая история: 7 фильмов о воссоединении

Мать впадает в кому и пропускает падение Берлинской стены. А когда она приходит в себя, то думает, что живет в прежней стране. Поскольку стресс ей противопоказан, сын всеми силами старается скрыть перемены и возродить социалистическую ГДР на 79 квадратных метрах своей квартиры. Немецкая трагикомедия "Гуд бай, Ленин!" ("Good Bye, Lenin!") с Даниэлем Брюлем (Daniel Brühl) в главной роли - самый известный немецкий фильм, посвященный воссоединению Германии. В нашей подборке - другие фильмы, из которых можно узнать об этом эпохальном историческом событии.

Телесериал "Германия"

После шпионского боевика и политического триллера "Германия-83" ("Deutschland 83") и его сиквела "Германия -86" к 30-летию германского единства видео-сервис Amazon Prime выпустил продолжение. Чтобы спасти свою больную мать, молодой восточногерманский пограничник Мартин Раух становится секретным агентом в бундесвере и пытается получить доступ к документам НАТО. Его отправляют на задания в разные уголки мира.

Кадр из фильма "Германия-83"

В конце концов он вновь оказывается в Восточной Германии. В сериале "Германия-89" мы видим ГДР на грани краха, а Мартин Раух переживает свое последнее немецко-немецкое приключение.

"Улица Борнхольмер"

Трагикомедия "Bornholmer Straße" Кристиана Швохова (Christian Schwochow), снятая в 2014 году для немецкого телевидения, c большой точностью рассказывает об исторической ночи, которая повлекла за собой воссоединение Германии.

9 ноября 1989 года Гюнтер Шабовски (Günter Schabowski), один из лидеров Социалистической единой партии Германии, объявил, что все граждане ГДР теперь могут беспрепятственно пересекать границу с ФРГ. Эта новость застает главного героя фильма, старшего лейтенанта Харальда Шефера, врасплох. Как начальник КПП на Улице Борнхольмер и патриот ГДР он обязан охранять границу. Но накаленная обстановка у пропускного пункта, куда хлынула толпа восточных берлинцев, заставляет его действовать не по инструкции. Фильм был назван в Германии телесобытием 2014 года.

"Берлинcкий блюз"

Действие в фильме "Herr Lehmann" (2003) режиссера Леандера Хауссмана (Leander Haußmann) происходит осенью 1989 года. Почти 30-летний Франк Леман работает барменом в Западном Берлине. Его жизненная ситуация конфликтует с ожиданиями родителей и провоцирует кризис. А тут еще и Стена пала… Фильм по роману Свена Регенера (Sven Regener) критики рекомендуют смотреть пессимистам и циникам. За художественные достоинства он был удостоен Немецкой кинопремии.

"Вперед, Траби!"

Лето 1990-го. Семья Штруц живет в Восточной Германии, где-то под Лейпцигом, и впервые совершает вылазку в "капиталистическую" западную часть страны.

​​​​​​Кадр из фильма "Вперед, Траби"

Дальше полная приключений поездка на старом "Трабанте" ведет в Неаполь, на посещение которого семейство вдохновил великий Гёте. Комедия Петера Тимма (Peter Timm) "Go Trabi Go", снятая в 1991 году, стала одним из первых фильмов о воссоединении Германии. Фильм с большим успехом шел в кинотеатрах по всей стране и был номинирован на Немецкую кинопремию.

"Жизнь других"

Лауреат премии "Оскар", драматический триллер "Das Leben der Anderen" - дебютная работа немецкого режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (Florian Henckel von Donnersmarck) о систематических слежках, запугивании и унижениях, которым подвергались граждане ГДР. Фильм рассказывает историю агента службы безопасности ГДР "штази".

Герду Вислеру поручили прослушивать квартиру драматурга Георга Дреймана и его подруги, которых подозревают в симпатии к капиталистическому режиму Западной Германии.

Кадр из фильма "Жизнь других"

Но чем больше Вислер погружается в интимный мир творческой пары, тем больше он сомневаться в правомочности режима, сочувствует своим "подопечным" и пытается им тайно помочь. Лишь после падения Стены драматург узнает правду и посвящает Вислеру роман.

Волшебная история воссоединения

Мультипликационный фильм "Fritzi - Eine Wendewundergeschichte" (название можно перевести как "Фритци - волшебная история воссоединения") в доступной для детей форме рассказывает о мирной революции в Лейпциге, положившей начало воссоединению Германии. После летних каникул в Венгрии девочка по имени Софи не вернулась в школу, а сбежала с мамой на Запад. Не зная об этом, ее подруга Фритци пытается ее розыскать и становится свидетельницей протестов в городе. Фильм режиссеров Ральфа Кукулы (Ralf Kukula) и Маттиаса Бруна (Matthias Bruhn) был снят в 2019 году по книге Ханны Шотт (Hanna Schott).

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