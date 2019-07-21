Немецкоязычные СМИ о победе "пестрой команды Зеленского"

СМИ Германии, Австрии и Швейцарии весьма активно анализируют и комментируют результаты парламентских выборов в Украине. При этом в центре внимания немецкоязычной прессы - не столько новый состав Верховной рады, сколько фигура президента страны Владимира Зеленского.

FAZ о Геркулесовом труде и эксперименте с высокими ставками

Консервативная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) настроена скептически. В комментарии под заголовком "Новички в Киеве" она пишет: "Разгромить коррумпированные структуры, сохранить единство расползающегося общества и одновременно выиграть или хотя бы ограничить войну против мощной державы - такое и для опытного государственного деятеля было бы Геркулесовым трудом".

А в Украине, продолжает издание, "большинство связало свои надежды с телевизионным комиком, который в парламенте будет опираться на сплошных политических новичков". Стране, по мнению FAZ, предстоит "эксперимент с высокими ставками".

Die Zeit: в Украине особое отношение к политическому мессии

Интернет-портал гамбургского либерального еженедельника Die Zeit публикует аналитическую статью под заголовком "Щадящий период закончен". До сих пор, говорится в ней, парламент блокировал инициативы Зеленского. Но теперь президент "должен будет представить результаты". При этом велик риск, что огромные надежды не оправдаются.

Сторонники Владимира Зеленского в день его инаугурации 20 мая 2019 года

"Зеленский добился рекордных побед на президентских и парламентских выборах не в последнюю очередь благодаря тому, что на него проецировалось большое количество различных позиций. Что, впрочем, вполне типично для украинской политики, которая часто связывала желание перемен с политическими мессиями", - пишет издание. В то же время, напоминает die Zeit, мало в какой стране так быстро, как в Украине, "отправляют на свалку истории" фигуры, с которыми еще недавно связывали все надежды.

Очевидное стремление президента Украины привести в политику новые лица может обернуться для него серьезной проблемой. "Команда Зеленского - это пестрый набор из активистов, людей из мира кино и доверенных лиц Коломойского", - отмечает газета и задается вопросом: "Насколько сплоченно будет выступать в парламенте эта группа?"

taz ждет подлинных перемен в Восточной Украине

Берлинская газета taz, придерживающаяся левых взглядов, полагает, что "после победы партии Зеленского на выборах можно ожидать подлинных перемен в конфликте на востоке Украины, но вряд ли будет прогресс в других сферах".

Президент, полагает издание, "претворит в жизнь уступки, сделанные Украиной во время мирных переговоров в Минске, таких, как восстановление экономических связей со всей Восточной Украиной и предоставление особого статуса Донецку и Луганску". К тому же, скорее всего, произойдет либерализация закона о языке, "который оттесняет русский и другие языки и тем самым затрудняет возвращение Донецка и Луганска".

В остальном же, считает taz, "неолиберальный Зеленский будет ориентироваться на Брюссель, Париж и Берлин - города, которые он посетил первым делом в качестве нового президента". Издание выражает надежду, что в Украине "правозащитники, экологи и СМИ будут критически следить за новым властителем".

Die Presse и NZZ про друзей Кремля и вольные головы

Выходящая в Вене газета Die Presse отмечает, что парламентские выборы позволили Владимиру Зеленскому "консолидировать свою власть". В то же австрийское издание обращает внимание на "возвращение друзей Кремля": на втором месте оказалась пророссийская "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В ходе избирательной кампании "ее представители Юрий Бойко, а также медиа-бизнесмен и друг Путина Виктор Медведчук преподносили себя как сторонники политики разрядки, имеющие хорошие связи в Кремле. Под конец ловля голосов шла с помощью заявлений о возможном обмене пленными с Россией. Несколько дней назад Путин встречался с Медведчуком в Санкт-Петербурге, тогда как Зеленскому еще приходится ждать такой встречи", - указывает Die Presse.

Швейцарская Neue Zürcher Zeitung (NZZ) констатирует, что состоявшиеся выборы продемонстрировали "явный разрыв с прошлым: большинство парламентариев будут впервые заседать в Верховной раде". Несмотря на "подавляющую победу" своей партии, "неопытный президент", пишет далее выходящая в Цюрихе газета, не может быть полностью уверенным в прочности ее власти.

"Именно потому, что она объединила такое количество ранее не связанных с политикой вольных голов и не имеет четких программных установок, будет трудно сохранять ее единство при принятии непопулярных решений", - прогнозирует NZZ.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Шоумен В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Звезда Голливуда Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Экстравагантный Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Виртуоз Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Чемпион мира Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Кудесник мяча Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Скандалист Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Надежда молодежи Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам. Автор: Ута Штайнвер

