Немецкому капитану, спасшему сотни мигрантов, отменили штраф

Немецкий капитан Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch), оштрафованный судом на Мальте после того, как доставил в эту страну на своем судне Lifeline более 200 спасенных мигрантов, добился отмены приговора в апелляционной инстанции. "Невероятно. Я победил", - написал он в своем микроблоге в Twitter во вторник, 7 января.

Ранее об оправдании Райша сообщило дрезденское общество спасения на водах Mission Lifeline. В мае 2019 года Клаус-Петер Райш был приговорен судом первой инстанции на Мальте к штрафу в размере 10 тысяч евро. Он был признан виновным в нарушении правил регистрации судна Lifeline, ходившего под флагом Нидерландов. Капитан оспорил приговор и в итоге одержал победу.

В июне 2018 года команда Lifeline спасла у побережья Ливии 234 нелегальных мигранта. После этого судно на протяжении многих лет блуждало по Средиземному морю, поскольку ни Италия, ни Мальта не соглашались принять его. В конце концов, Lifeline разрешили встать на якорь на Мальте. Капитан судна был задержан и допрошен в полиции. Само судно было конфисковано.

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