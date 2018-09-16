 Немецкому журналисту Зеппельту вновь отказано во въезде в Россию | Новости из Германии о Германии | DW | 17.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Немецкому журналисту Зеппельту вновь отказано во въезде в Россию

Репортер ARD Хайо Зеппельт, известный своими разоблачениями о допинге в российском спорте, выразил уверенность в том, что он по-прежнему значится в списке "нежелательных лиц".

Хайо Зеппельт

Хайо Зеппельт

Власти России вновь отказали во въезде журналисту немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельту (Hajo Seppelt), известному своими разоблачениями о допинге в российском спорте. Об этом репортер сообщил немецкому агентству спортивной информации SID, которое в понедельник, 17 сентября, приводит выдержки из этой беседы.

"Визовое агентство сообщило мне, что мне не выдали визу на въезд", - отметил Зеппельт. "Посольство России не привело оснований для отказа в удовлетворении запроса. Я исхожу из того, что по-прежнему значусь в списке "нежелательных лиц", - отметил он.

Зеппельта не пускали на ЧМ

Контекст

Автор фильмов о допинге в РФ Хайо Зеппельт объснил DW, чего ждать после решения Спортивного арбитражного суда, который удовлетворил иски 28 россиян, ранее отстраненных от Олимпиады. (01.02.2018)

Журналист ARD Хайо Зеппельт, занимающийся проблемой допинга, не поедет в Россию. В числе проигравших на ЧМ-2018 по футболу в России оказалась критическая журналистика, полагает Томас Лачан. (14.06.2018)

Один из главных разоблачителей допинг-системы в РФ заявил в интервью DW, что намерен продолжать свое расследование несмотря на препоны российских властей. (15.06.2018)

В начале мая Хайо Зеппельту в первый раз отказали в выдаче российской визы, необходимой ему для поездки на футбольный чемпионат мира 2018 года. Уже тогда стало известно о его включении в российский черный список.

Под давлением международной общественности и властей Германии это решение было пересмотрено, но в Следственном комитете РФ заявили, что хотят допросить журналиста по делу информатора WADA Григория Родченкова.. 

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA), Федеральная разведывательная служба (BND) и земельное ведомство по уголовным делам (LKA) Берлина, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что репортеру не следует посещать РФ из-за "слишком большого риска" для его безопасности. В итоге журналист отказался от поездки

На протяжении многих лет Зеппельт занимался проблемой допинга в мировом спорте. Помимо прочего он рассказал о допинговой системе в России, которая, предположительно, функционировала при участии государства. Разоблачения Зеппельта привели к отстранению российских атлетов от участия в международных соревнованиях.

Смотрите также: 

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 04:46
Now live
04:46 мин

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Автор фильмов о допинге в РФ: МОК прогнулся перед Кремлем  

Новые разоблачения о допинге в российском спорте - DW Новости  

Также по теме

Hajo Seppelt

Журналисту Зеппельту дали визу в РФ и хотят допросить в СК 15.05.2018

Глава МИД Германии сообщил, что Москва пошла на уступки: журналиста ARD Хайо Зеппельта пустят в Россию. В Следственном комитете РФ заявили, что хотят допросить его по делу о допинге.

Hajo Seppelt ARD Reporter

В Германии критикуют невыдачу визы в РФ журналисту Зеппельту 12.05.2018

Немецкие политики призывают Россию пересмотреть решение о невыдаче визы Хайо Зеппельту. Сам журналист ждет реакции от ФИФА.

Реклама

Самые читаемые

Филарет: Украинская церковь станет крупнейшей в мире  

Конец немецкой сказки беглого олигарха Онищенко  

Киев вышел из договора о дружбе с Москвой  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно