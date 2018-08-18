 Немецкой журналистке Месале Толу позволили покинуть Турцию | Новости из Германии о Европе | DW | 20.08.2018

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Европа

Немецкой журналистке Месале Толу позволили покинуть Турцию

Обвиненная в террористической деятельности Месале Толу была выпущена из тюрьмы в декабре 2017 года. Теперь она может покинуть Турцию. Ее муж при этом пока должен оставаться в Турции.

Месале Толу (декабрь 2017 г.)

Месале Толу (декабрь 2017 г.)

Обвиненная официальной Анкарой в террористической деятельности немецкая журналистка Месале Толу получила возможность выехать из Турции. В понедельник, 20 августа, сообщество поддержки "Свобода Месале Толу" сообщило, что запрет на выезд из страны снят с журналистки. При этом сам процесс против нее по обвинению в поддержке деятельности левоэкстремистской "Марксистско-ленинской коммунистической партии" будет продолжен в октябре. Муж Толу, Суат Джорлу, который также проходит обвиняемым, должен остаться в Турции, так как аналогичный запрет в его отношении пока действует.

Контекст

Последняя попытка разрешить спор о доступе депутатов бундестага к турецкой авиабазе "Инджирлик" провалилась. ФРГ должна последовательно ответить Эрдогану, считает Сабине Кинкарц. (05.06.2017)

Арест журналиста "Die Welt" в Турции послужил причиной нового витка напряженности в германо-турецких отношениях. В последние годы у двух стран накопилось множество взаимных претензий. (04.03.2017)

Случай 22-летней Толу, наряду с другими аналогичными делами, серьезно осложнил отношения между ФРГ и Турцией. Еще в апреле 2018 года суд в Стамбуле решил оставить в силе запрет на выезд в отношении Толу. Журналистка была выпущена из тюрьмы, где провела семь месяцев в КПЗ, в середине декабря 2017 года.

По официальным данным, в Турции "по политическим мотивам" в тюрьмах находятся семь немцев. Среди них - 73-летний Энвер Алтайли, который сидит в одиночной камере уже год, не будучи официально в чем-либо обвиненным. В конце июля на юге Турции был арестован гражданин Германии Деннис Э., которого заподозрили в пропаганде через соцсети деятельности Рабочей партии Курдистана, которая находится в террористических списках ЕС, США и Турции.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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Контекст

Как Турция почти превратилась в республику Эрдогана

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