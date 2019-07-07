Немецкое спасательное судно вновь приняло на борт беженцев

Немецкое спасательное судно "Alan Kurdi" приняло на борт в Средиземном море с деревянной лодки, у которой закончилось топливо, 44 беженца, в том числе четыре женщины и три ребенка. Об этом вечером в ночь на вторник, 9 июля, сообщила в Twitter немецкая организация Sea Eye, которой принадлежит судно. Беженцы сообщили, что находятся в открытом море с субботы.

Только сутками ранее, в воскресенье, "Alan Kurdi" покинула предыдущая группа беженцев - 62 человека перешли на корабль мальтийских вооруженных сил, которые после переговоров с Еврокомиссией и правительством Германии высадили их на сушу на Мальте. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат подчеркнул, что после высадки спасенных беженцев направят в другие страны Евросоюза.

Sea Eye сообщает, что и в отношении нынешней группы беженцев достигнуто соглашение с Мальтой, и корабль мальтийских вооруженных сил, который заберет их на сушу, уже на подходе.

В начале июля "Alan Kurdi" несколько дней провело у территориальных вод Италии возле Лампедузы, ожидая разрешения на высадку беженцев на итальянском острове. Однако Италия такого разрешения не дала, после чего судно взяло курс на Мальту.

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