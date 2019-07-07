 Немецкое спасательное судно вновь приняло на борт беженцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.07.2019

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Мир

Немецкое спасательное судно вновь приняло на борт беженцев

Спустя сутки после того, как "Alan Kurdi" покинула очередная группа беженцев, судно приняло на борт еще 44 человека. Беженцы дрейфовали на деревянной лодке без топлива.

Волонтеры спасают беженцев

Немецкое спасательное судно "Alan Kurdi" приняло на борт в Средиземном море с деревянной лодки, у которой закончилось топливо, 44 беженца, в том числе четыре женщины и три ребенка. Об этом вечером в ночь на вторник, 9 июля, сообщила в Twitter немецкая организация Sea Eye, которой принадлежит судно. Беженцы сообщили, что находятся в открытом море с субботы.

Контекст

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Судно мальтийских вооруженных сил доставило на сушу мигрантов, спасенных экипажем "Alan Kurdi" в Средиземном море. Беженцев направят в другие страны Евросоюза, заявил премьер-министр Мальты. (07.07.2019)

Только сутками ранее, в воскресенье, "Alan Kurdi" покинула предыдущая группа беженцев - 62 человека перешли на корабль мальтийских вооруженных сил, которые после переговоров с Еврокомиссией и правительством Германии высадили их на сушу на Мальте. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат подчеркнул, что после высадки спасенных беженцев направят в другие страны Евросоюза.

Sea Eye сообщает, что и в отношении нынешней группы беженцев достигнуто соглашение с Мальтой, и корабль мальтийских вооруженных сил, который заберет их на сушу, уже на подходе.

В начале июля "Alan Kurdi" несколько дней провело у территориальных вод Италии возле Лампедузы, ожидая разрешения на высадку беженцев на итальянском острове. Однако Италия такого разрешения не дала, после чего судно взяло курс на Мальту.

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