Немецкое издание Der Spiegel

Единый бренд немецкого еженедельника и онлайн-издания, которое до января 2020 года называлось Spiegel Online.

Der Spiegel ("Зеркало") - одно из ведущих немецких мультимедийных СМИ. Печатная версия - еженедельник - выходит по субботам тиражом более 700 тысяч экземпляров. Онлайн-издание, которое до 8 января 2020 года называлось Spiegel Online, было первым в мире изданием, вышедшем в Сеть (25 октября 1994 года). Фирма Spiegel TV GmbH в составе издательства Spiegel занимается производством телепередач.