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Немецкое издание Der Spiegel

Единый бренд немецкого еженедельника и онлайн-издания, которое до января 2020 года называлось Spiegel Online.

Der Spiegel ("Зеркало") - одно из ведущих немецких мультимедийных СМИ. Печатная версия - еженедельник - выходит по субботам тиражом более 700 тысяч экземпляров. Онлайн-издание, которое до 8 января 2020 года называлось Spiegel Online, было первым в мире изданием, вышедшем в Сеть (25 октября 1994 года). Фирма Spiegel TV GmbH в составе издательства Spiegel занимается производством телепередач.

16.09.2020, Lubmin - In einem Container ist ein Informationszentrum in der Nähe der Erdgasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu sehen. Noch fehlen die letzten Verbindungen zwischen den Rohrsystemen, diese werden erst nach Fertigstellung der Pipeline angeschlossen. Später sollen sechseinhalb Millionen Kubikmeter Erdgas pro Stunde hier verarbeitet werden und mit dem richtigen Druck an weiterführende Pipelines abgegeben werden. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende 2019 in Betrieb gehen. Knapp acht Milliarden Euro wurden bereits in die Pipeline investiert. Derzeit fehlen noch 150 des insgesamt 2.360 Kilometer langen Doppelstrangs der deutsch-russischen Erdgagspipeline Nord Stream 2.

Der Spiegel: Сертифицируя Nord Stream 2, ФРГ игнорировала мнение Польши 06.11.2021

Берлин пренебрег позицией Варшавы, соглашаясь на сертификацию компании Nord Stream 2. Польский регулятор и немецкие экологи заявляют о высоких рисках для безопасности поставок газа.
Die russische Flagge weht am 20.03.2014 auf dem Gebäude der Botschaft der Russischen Föderation in Berlin. Foto: Britta Pedersen/dpa |

Российский дипломат найден мертвым у посольства РФ в Берлине 05.11.2021

Погибший числился вторым секретарем посольства РФ в Берлине, но спецслужбы ФРГ подозревали его в связях с ФСБ, пишет Der Spiegel. Диппредставительство отказало во вскрытии тела, найденного в октябре.
19.12.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf ein Messgerät an der Erdgasempfangsstation der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Власти Германии рассматривают варианты помощи Молдове с газом 28.10.2021

Правительство ФРГ изучает возможности помочь Кишиневу преодолеть газовый кризис. Рассматривается вариант с поставками газа в Молдову немецкими компаниями, пишет Der Spiegel.
The 73rd Emmy Awards at the Event Deck on Sunday, Sept. 19, 2021 at L.A. LIVE in Los Angeles. (Photo Jordan Strauss/Invision for the Television Academy/AP Images)

Расследование СМИ об отравлении Навального получило премию "Эмми" 29.09.2021

Материал CNN, подготовленный в сотрудничестве с Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, удостоен премии "Эмми" в номинации "Репортаж-расследование в новостной программе".
Ein Binaercode wird auf den Bilschirm eines Laptops angezeigt. Im Hintergrund sind die Server in einem Rechenzentrum zu erkennen. Berlin, 12.01.2018. Berlin Deutschland *** A binary code is displayed on the screen of a laptop In the background are the servers in a data center to identify Berlin 12 01 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

Прокуратура ФРГ расследует масштабную хакерскую кампанию России 09.09.2021

Федеральная прокуратура ФРГ обеспокоена активностью российских хакеров в преддверии выборов в германский бундестаг. В поле зрения прокуратуры находятся хакеры из группировки Ghostwriter, сообщает Der Spiegel.
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Родственник подозреваемого в убийстве Хангошвили опознал его 22.08.2021

Александр В. признал, что сказал неправду, когда заявил, будто он не узнает в подсудимом своего родственника Красикова. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.
22/06/2021*** News Bilder des Tages MOSCOW, RUSSIA - JUNE 22, 2021: Opposition activist Alexei Navalny attends via video link as Moscow s Preobrazhensky District Court adjourns for June 25 a hearing into his flight risk claim against pre-trial detention centre No 1 Matrosskaya Tishina in order to give Navalny s lawyer an opportunity to study case papers. Preobrazhensky District Court/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS105BFE

Немцы увлеклись книгой судебных речей Навального 21.08.2021

Изданные в Германии судебные речи Алексея Навального вошли в топ-20 бестселлеров по версии Der Spiegel. Политик воспринимается как продолжатель традиций мирного сопротивления.
06.08.2021, Litauen, Rudninkai: Migranten bereiten in einem neu errichteten Flüchtlingslager auf dem Truppenübungsplatz Rudninkai Essen zu. Die belarussische Grenzschutzbehörde erklärte am 06.08., sie habe die Kontrollen entlang der Grenze zu Litauen verschärft, um zu verhindern, dass litauische Behörden Migranten nach Belarus zurückschicken. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Гостурфирма из Беларуси помогала иракцам нелегально проникать в Литву 13.08.2021

Компания "Центркурорт" координировала поток нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в ЕС через Беларусь, выяснил аналитический центр "Досье". Эта компания входит в структуру Управления делами президента Беларуси.
Joe Biden startet Moon Shot Mission gegen Krebs Jan. 15, 2016 - Philadelphia, PA, USA - Vice president Joe Biden launches his Moon Shot mission to cure cancer with a tour of the University of Pennsylvania s Abramson Cancer Center and a roundtable conversation with researchers there on Friday, Jan. 15, 2016. At the roundtable discussion, Biden, right, takes a moment to reflect as he listens to Penn President Amy Gutmann and leading cancer researchers. Philadelphia USA - ZUMAm67_

Ректор Пенсильванского университета может стать послом США в ФРГ 30.06.2021

По данным источников Reuters и Der Spiegel, президент Джозеф Байден предложит назначить Эми Гутманн послом США в Берлине.
Berlin/ Das Eingangsschild des Bundesgesundheitsministeriums, aufgenommen am Mittwoch (12.12.12) in Berlin. Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) reagiert empoert auf die moegliche Entwendung von Daten aus seinem Ministerium. Ich bin stinksauer ueber diese kriminelle Energie, sagte Bahr der Bild-Zeitung (Mittwochausgabe) laut Vorabbericht. Das muss die Staatsanwaltschaft schnell aufklaeren. Ein Lobbyist der Apothekerschaft soll sich jahrelang geheime Unterlagen aus dem Bundesgesundheitsministerium beschafft haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft bestaetigte der Sueddeutschen Zeitung entsprechende Ermittlungen, ueber die auch die Bild-Zeitung berichtete. (zu dapd-Text) Foto: Michael Gottschalk/dapd

Финансовый надзор ФРГ критикует масштабную закупку защитных масок Минздравом 17.06.2021

Федеральная счетная палата Германии изучила факт закупки 5,8 млрд масок министерством здравоохранения в начале пандемии, сообщают dpa и Der Spiegel.
Bamberg, Deutschland 25. April 2020: Symbolbilder - Coronavirus - 25.04.2020 Maskenpflicht / Kindermasken / Erwachsenenmasken / Masken waschen / Maskenpflicht in Deutschland / Masken reinigen und trocknen / Coronavirus / Virus / Covid-19 / Waescheleine / Waschen der Masken / | Verwendung weltweit

Минздрав ФРГ опроверг статью о планах использования бракованных масок 05.06.2021

По сведениям Der Spiegel, Минздрав закупил дефектных масок на 1 млрд евро, которые планировалось раздать бездомным или хранить как национальный резерв, а затем уничтожить. Министерство опровергло эту информацию.
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Депутаты бундестага ФРГ вновь подверглись хакерской атаке 26.03.2021

Жертвами новой кибератаки стали не менее семи депутатов бундестага ФРГ и более 30 депутатов земельных ландтагов. Эксперты полагают, что за атакой стоит российская военная разведка ГРУ, сообщил Der Spiegel.

Почему Юлия Навальная прилетела в Германию? DW Новости (11.02.2021) 11.02.2021

По данным Der Spiegel, поездка Юлии Навальной в ФРГ носит частный характер. Власти Германии ее приезд не комментируют. Юлия Навальная предположительно прилетела во Франкфурт-на-Майне рейсом авиакомпании Lufthansa.
01.02.2021 *** Yulia Navalnaya, wife of Russian opposition leader Alexei Navalny, enters a court building in Moscow, Russia February 1, 2021. Navalnaya was detained for participating in an unauthorized protest, summoned to appear in court and later released. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Юлия Навальная прилетела во Франкфурт-на-Майне (11.02.2021) 11.02.2021

По данным еженедельника Der Spiegel, поездка Юлии Навальной в ФРГ носит частный характер. Власти ФРГ приезд не комментируют. По сообщениям СМИ, Юлия Навальная прибыла во Франкфурт-на-Майне рейсом авиакомпании Lufthansa.
29.03.2017 Russian opposition leader Vladimir Kara-Murza, vice chairman of Open Russia, testifies before a Senate Appropriations State, Foreign Operations and Related Programs Subcommittee hearing on Civil Society Perspectives on Russia on Capitol Hill in Washington, U.S., March 29, 2017. REUTERS/Joshua Roberts

Bellingcat связал следивших за Навальным сотрудников ФСБ с отравлением Кара-Мурзы 11.02.2021

За Владимиром Кара-Мурзой-младшим - незадолго до его отравлений в 2015 и 2017 годах - могли следить сотрудники ФСБ, уверены расследователи из Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

A view of the headquarters of the FSB security service, the successor to the KGB, in downtown Moscow on November 16, 2018. - Russia's FSB security service had a mole in a company used by Britain and other countries to process visa applications, according to a report published Friday by investigative group Bellingcat. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

Bellingcat и The Insider - о жертвах агентов ФСБ, следивших за Навальным 27.01.2021

Сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным, причастны к убийству трех человек, говорится в расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.
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