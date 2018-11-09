 Немецкое ведомство по беженцам отклоняет прошения сирийцев | Новости из Германии о Германии | DW | 27.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Немецкое ведомство по беженцам отклоняет прошения сирийцев

Обычно BAMF действует на основе анализа о положении в стране, представленном МВД при консультации с МИД. Однако оба министерства не сообщали об изменении своих оценок ситуации в Сирии.

Сирийские беженцы в Германии

Сирийские беженцы в Германии

Немецкое Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) на протяжении нескольких недель  в массовом порядке выносит отрицательные решения по прошениям о предоставлении убежища в Германии. Об этом сообщают в субботу, 27 апреля, немецкие СМИ медиаконцерна Funke Mediengruppe. Речь идет о заявках, где в качестве причины для предоставления статуса беженца называлась ситуация в Сирии. СМИ отмечают, что с середины марта BAMF актуализировал свои внутренние положения по оценке ситуации в сфере безопасности в Сирии. Как конкретно чиновники ведомства оценивают ныне положение в стране, не сообщается.

Контекст

В поисках работы беженцы в Германии нередко прибегают к помощи выходцев из стран своего происхождения, обосновавшихся в ФРГ. Однако некоторые из них оказываются мошенниками. (05.03.2019)

Обещанная ФРГ сумма дополнительной помощи составляет 1,44 млрд евро. Только в минувшем году Германия выделила жертвам конфликта в Сирии 1,47 млрд евро. (14.03.2019)

В своих оценках ситуации в той или иной стране BAMF обычно следует инструкциям вышестоящего министерства внутренних дел Германии. Однако в данном случае МВД не сообщало об изменении своих оценок положения в Сирии. Консультации по этому вопросу МВД и МИД намечены только на начало мая.

МИД в последний раз предоставил отчет о ситуации в Сирии в ноябре 2018 года. В нем, в частности, говорится, что в стране нигде не созданы условия "для всеобъемлющей, долгосрочной и надежной защиты преследуемых лиц". Из-за нестабильной ситуации главы земельных МВД в ноябре 2018 года пришли к соглашению о продлении запрета на выдворение сирийских просителей убежища из Германии до конца июня 2019 года. В 2018 году 17 411 сирийцев получили в Германии статус беженцев.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Беженцы на берегу Средиземного моря

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Первая цель - выжить

    Убегая от войны и горя в 2015-2016 годах, сотни тысяч человек, прежде всего из Сирии, устремились в Европу через Турцию и Грецию. На греческих островах Самос, Лесбос, Хиос все еще находятся около 10 000 беженцев. С января по май 2017 года туда прибыли еще более 6 000 человек.

  • Беженцы в Словении

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Пешком в Европу

    Миллионы мигрантов пытались в 2015-2016 годах попасть в Западную Европу из Греции и Турции по так называемому "балканскому маршруту": пешком через Македонию, Сербию, Венгрию. Поток беженцев прекратился лишь тогда, когда многие страны закрыли свои границы и маршрут перестал действовать. Сегодня беженцы устремляются в Европу по Средиземному морю. Их морской путь начинается у берегов Ливии.

  • Фото утонувшего сирийского мальчика на руках у мужчины

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Снимок, который потряс мир

    Эта фотография в сентябре 2015 года потрясла весь мир: на один из турецких пляжей волнами вынесло тело утонувшего трехлетнего сирийского мальчика Айлана Курди. Фото появилось во всех социальных сетях и стало символом миграционного кризиса и трагедии сирийских беженцев.

  • Беженцы пытаются влезть в переполненный поезд

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Последняя попытка

    Зная, что путь в Европу скоро будет закрыт, тысячи беженцев в отчаянии пытались добраться до Хорватии в переполненных поездах и автобусах. Несколько дней спустя, в октябре 2015 года, Венгрия официально закрыла свои границы. Одновременно на территории страны появился лагерь, в котором вынуждены были жить беженцы, ожидая официального разрешения о предоставлении им убежища в ЕС.

  • Венгерская журналистка подставила подножку сирийскому беженцу

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Нападения на беженцев

    Этот кадр в сентябре 2015 года вызвал всеобщее возмущение: венгерская журналистка Петра Ласло подставила подножку бегущему сирийскому мужчине, который нес на руках своего сына. Он пытался прорваться через полицейский кордон недалеко от границы Венгрии с Сербией. На самом пике миграционного кризиса все громче стали звучать голоса недовольных хлынувшим в Европу потоком беженцев.

  • Беженцы пытаются перейти реку

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Официальное закрытие границ

    Официальное закрытие "балканского маршрута" в марте 2016 года привело к беспорядкам и столкновениям с полицией на участках границ, где застряли тысячи беженцев. Многие пытались пересечь границы, минуя контроль, как, например, эта группа беженцев на границе Греции и Македонии.

  • Мальчик, пострадавший от военных действий в Алеппо

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Чудовищные кадры

    Ребенок в пыли и крови - это фото 5-летнего Омрана из Алеппо шокировало общественность и в 2016 году стало символом ужасов гражданской войны в Сирии и страданий мирных жителей. Год спустя в социальных сетях появились фото и видео этого же мальчика с отцом, но уже улыбающегося и здорового. А сторонники Башара Асада раскритиковали Запад за то, что первый снимок был использован в целях пропаганды.

  • Беженцы в Идомени

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Неизвестность в чужой стране

    Под проливным дождем сирийский беженец несет на руках свою дочь в греческом Идомени на границе с Македонией. Он надеется, что его семья вскоре окажется в безопасности. Согласно дублинским соглашениям, прошение о предоставлении убежища может быть подано мигрантами лишь в той стране ЕС, которую они пересекают первой. Поэтому многих беженцев отправляют обратно.

  • Беженцы с фотографиями Меркель на вокзале в Мюнхене

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    В надежде на помощь

    Германия остается целью номер один для большинства беженцев, хотя вследствие большого потока желающих получить убежище в ФРГ миграционная политика страны была ужесточена. Ни одно государство ЕС не приняло столько беженцев, сколько Германия - около 1,2 млн человек. Многие вновь прибывшие безмерно благодарны канцлеру Ангеле Меркель за проводимую ею миграционную политику.

  • Ликвидация лагеря в Кале

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Ликвидация лагеря в Кале

    На севере Франции, в Кале, в октябре 2016 года власти ликвидировали стихийный лагерь беженцев. При этом в нем вспыхнул пожар. Около 6 500 беженцев, проживавших здесь, должны были отправиться в другие места. Спустя полгода после ликвидации лагеря гуманитарные организации сообщили о множестве несовершеннолетних, которые находятся в окрестностях Кале, не имея крыши над головой.

  • Беженцы в Средиземном море

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Морские патрули, спасающие беженцев

    Несмотря на огромный риск, многие беженцы, спасаясь от войны и нищеты, решают добраться в Европу по морю. Резиновые лодки с мигрантами регулярно терпят бедствие в Средиземном море. Только в 2017 году 1 800 человек, отважившихся на такое опасное путешествие, утонули в море. В 2016 году число погибших составило 5 000.

  • В Ливии процветает торговля людьми

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Бесправие и отчаяние беженцев в Ливии

    Тысячи человек из Северной Африки и Ближнего Востока находятся в лагерях для беженцев на территории Ливии, стремясь добраться до Европы по морю. Бизнес контрабандистов и торговцев людьми здесь процветает. По данным гуманитарных организаций, в лагерях для беженцев чудовищные условия существования. Проституция и современное рабство - не редкость. Но все же люди надеются на лучшее будущее в Европе.

    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:30

МВД Германии предлагает деньги мигрантам, готовым уехать из страны добровольно

Контекст

Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

Фотографии беженцев, поток которых хлынул в Европу в 2015-2016 годах, сильно повлияли на общественное мнение. Ранее бегство и страдания людей не были запечатлены в таком объеме. (20.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

МВД Германии предлагает деньги мигрантам, готовым уехать из страны добровольно  

Что означает признание Грузии "безопасной" страной в ФРГ?  

Чеченцы в Бранденбурге: трудности интеграции  

Также по теме

Deutschland Gespräch Asylsuchende mit Bundesmat für Migration und Flüchtlinge

Бундестаг ужесточил законодательство о предоставлении убежища 09.11.2018

Соискателей статуса беженца обязали участвовать в проверке их ходатайств. До 2020 года почти 800 тысяч решений о предоставлении убежища изучат повторно.

Deutschland 2014 Landeserstaufnahme für Asylbewerber in Karlsruhe

Проигнорировала ли полиция ФРГ сигналы о беженцах - военных преступниках? 09.03.2019

Немецкие СМИ пишут, что полиция не обработала тысячи уведомлений о возможных военных преступниках среди мигрантов. Глава ведомства Хорст Зеехофер утверждает, что это не так.

Paderborn Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Ведомство ФРГ по делам беженцев в 2017 году уволило 30 переводчиков 21.04.2018

Из-за недостаточного профессионализма в 2017-2018 годах BAMF отстранило от выполнения заданий 2100 переводчиков, сообщает Bild.

Реклама

Самые читаемые

Трамп отзывает подпись США под договором о торговле оружием  

Правозащитники сообщают о первом применении закона о фейковых новостях  

Daimler не знает, откуда у Ким Чен Ына его лимузины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно