Немецких правоэкстремистов обязали выплатить штраф в 1,27 млн евро

Правоэкстремистская Национал-демократическая партия Германии (НДПГ) обязана выплатить штраф в размере 1,27 млн евро, наложенный на нее Федеральным административным судом Германии в 2012 году. Федеральный конституционный суд Германии в четверг, 8 августа, отклонил конституционную жалобу НДПГ. Как сообщает агентство AFP, НДПГ не смогла представить убедительных доказательств того, что этот штраф несоразмерный и неконституционный.
В 2009 году тогдашний председатель германского бундестага Норберт Ламмерт обнаружил в финансовом отчете НДПГ за 2007 год "неверную информацию" о сумме 1,25 млн евро. В частности, были явно занижены денежные средства, полученные от государства в рамках программы партийного финансирования, и тем самым нарушены требования финансовой прозрачности. Согласно закону ФРГ о политических партиях, президиум бундестага потребовал от партии выплатить штраф в двукратном размере- 2,5 млн евро.
НДПГ обратилась с жалобой в Федеральный административный суд, тот пришел к выводу, что партия неправильно отчиталась лишь о 635 тысячах евро, поэтому окончательная сумма штрафа составила 1,27 млн евро.
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