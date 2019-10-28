 Немецких инвесторов позвали в Сибирь | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 29.10.2019

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Экономика

Немецких инвесторов позвали в Сибирь

Губернатор Красноярского края Александр Усс представил в Берлине инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" и пригласил к участию в его реализации немецких предпринимателей.

Панельная дискуссия на Германо-российском экономическом конгрессе в Берлине

Панельная дискуссия на Германо-российском экономическом конгрессе в Берлине

80% российского производства никеля, 40% меди, более 30% первичного алюминия, 98% металлов платиновой группы, 60 тонн золота в год… Такие цифры называл губернатор Александр Усс, представляя 29 октября на Германо-российском экономическом конгрессе в Берлине свой Красноярский край. А в ближайшие будущем, добавил он, рассказывая на пленарном заседании о нефтяных перспективах, "краю суждено стать российским Кувейтом".

Чуть позднее, на одной из тематических панелей конгресса, организованного Советом российской экономики в Германии, губернатор и члены красноярской делегации подробно рассказали о новом комплексном инвестиционном проекте "Енисейская Сибирь" и пригласили к участию в его реализации немецких предпринимателей.

Чем немецкие инвесторы лучше китайских

"Реализуя инвестиционные проекты в крае, - говорил им Александр Усс, - немецкие компании могут рассчитывать на налоговые и иные преференции, в том числе, и в рамках работы специальных налоговых режимов". До 2027 года, по его словам, в "Енисейскую Сибирь" планируется вложить более 26 миллиардов евро.

Александр Усс на Германо-российском экономическом конгрессе в Берлине

Александр Усс на Германо-российском экономическом конгрессе в Берлине

Правда, никаких особых, тепличных условий красноярцы коммерсантам из Германии не обещают. "У нас в регионе нет никаких решений, которые так или иначе вводят преференции для иностранных партнеров", - пояснил зампредседателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин, указав, что регион заинтересован в любых инвестициях, кто бы их ни осуществлял.

С предложениями о сотрудничестве красноярцы обращаются и к китайским партнерам, которые проявляют интерес к "Енисейской Сибири". Какой смысл уговаривать и ждать немецких инвесторов, спросил ведущий панельной дискуссии губернатора, если китайцы уже на пороге?

"Мы не имеем предпочтений относительно происхождения инвестиций, - ответил Александр Усс. - Но с точки зрения истории, ментальности бизнес с Германией, конечно же, для нас более понятен и, может быть, более предпочтителен". Паузу же в инвестиционной активности немецких фирм на территории России он объясняет неблагоприятным политическим климатом в отношениях между двумя странами.

Санкции пошли на пользу экономике России?

На германо-российских конференциях речь неизменно заходит о санкциях, введенных Евросоюзом против Кремля за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке Украины. Не стал исключением и этот конгресс.

Клаус Эрнст

Клаус Эрнст в прошлом был председателем посткоммунистической Левой партии

На санкции сетовали и российский посол в Германии Сергей Нечаев, и завсегдатай таких конференций, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике, посткоммунистический депутат Клаус Эрнст (Klaus Ernst), партийную принадлежность которого к Левой партии организаторы всегда умалчивают, и зампредседателя комитета Государственной думы Денис Кравченко.

Впрочем, у последнего из упомянутых отношение к санкциям амбивалентное. С одной стороны, Кравченко их критикует, называет "деструктивными", инструментами неконкурентной борьбы, а, с другой, - уверяет, что "санкции делают российскую промышленность и экономику сильнее".

Санкции санкциям рознь

Но российско-украинский конфликт - не единственная международная причина проблем в двусторонних экономических отношениях Германии и России. Негативным образом на них так или иначе сказывается торговый конфликт между США и Китаем и угроза его возникновения в отношениях между США и Евросоюзом.

Контекст

В АдГ и "Левой партии" требовали снятия санкций с России, указывая на их неэффективность. Оба предложения были отклонены большинством бундестага. (25.10.2019)

Кому санкции нанесли больше ущерба - РФ или ФРГ? И как выйти из замкнутого круга взаимной блокады? DW - о дискуссии, организованной немецкими противниками антироссийских санкций в бундестаге. (27.09.2019)

Мировая тенденция отказа от углеводородов и перехода на возобновляемые источники энергии не находит особой поддержки в РФ. Почему Россия не торопится слезть с нефтяной иглы? (08.07.2019)

По данным Восточного комитета немецкой экономики, товарооборот ФРГ и РФ составил в 2018 году 60 миллиардов евро. При этом объем поставок из Германии в Россию остался на уровне 2017 года. (11.01.2019)

Возникшие в результате риски осложняют коммерческое планирование, тормозят экономическую конъюнктуру в Германии, осложняют деловые связи и создают атмосферу общей неуверенности в мировой экономике, говорил на конгрессе в Берлине руководитель экономического управления МИД ФРГ Мигель Бергер (Miguel Berger).

Дополнительные риски, по его словам, создают односторонние американские санкции против России. Бергер предлагает дифференцированно подходить к проблеме санкций. Те, что ввел Евросоюз, преследуют определенную цель, имеют непосредственное отношение к ситуации в Донбассе и Крыму, напомнил он. "Но мы выступаем против экстерриториальных санкций, которые вводят одни страны, а следовать им должны фирмы в других государствах", - заявил он, говоря об уже введенных и возможных дополнительных американских секторальных санкциях против России.

Неприемлемыми Бергер назвал и попытки с помощью инструмента санкций оказать влияние на энергетическую политику Германии и других стран Евросоюза. "Мы решительно это отвергаем", - заявил он, имея в виду американские угрозы ввести санкции против фирм, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Что же касается европейских санкций, то немецкий дипломат выразил осторожный оптимизм в отношении перспектив урегулирования конфликта в Донбассе. "Мы надеемся, - заявил Мигель Бергер, - что в результате позитивных сдвигов в отношениях России и Украины в ближайшие месяцы будет прогресс и в реализации минских договоренностей".

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    Автор: Андрей Гурков


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