Немецких водителей просят не давить китайских крабов (фото)

Тедингхаузен • Эта фотография сделана на одной из автомобильных дорог в окрестностях нижнесаксонского Тедингхаузена. Сейчас здесь началась сезонная миграция китайских мохнаторуких крабов (нем. Wollhandkrabben) в сторону морского побережья. Взрослые особи этого вида живут в пресной воде, но для размножения отправляются в соленую.

Пересекая дороги, некоторые крабы попадают под колеса. Из-за этого проезжая часть становится скользкой, что существенно увеличивает риск возникновения аварий. Поэтому сейчас здесь установили временные предупреждающие знаки, чтобы водители снижали скорость, были осторожными и по возможности их не давили - ради собственной же безопасности. В Китае эти крабы считаются деликатесом. В европейских ресторанах их также подают к столу, особенно - во время сезонной миграции.

Вид - чужеродный и не находится под охраной. Уже много десятилетий в Германии пытаются уменьшить их популяцию. В Европу они были завезены в начале прошлого века из Китая в забортной воде морских судов, использующейся в качестве жидкого балласта. Особой нелюбовью эти крабы пользуются среди рыбаков-любителей, так как мастерски снимают наживку с крючков или тихо и незаметно перерезают леску. Многие рыбаки поэтому охотно участвуют в акциях по их отлову.

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Как в Германии спасают лягушек

Лягушки-путешественницы На территории Германии встречается около двадцати видов амфибий. Среди них - травяные и прыткие лягушки, обыкновенные жабы, чесночницы, квакши, тритоны и саламандры. В марте-апреле, как только ночные температуры перестают опускаться ниже пяти градусов, они дружно направляются для нереста к родным водоемам. Однако во многих местах на пути их сезонной миграции оказываются дороги.

Лягушки-путешественницы Полностью избежать попадания этих путешественниц под колеса, увы, нельзя, но немцы предпринимают много мер, чтобы максимально уменьшить число амфибий, гибнущих по весне на асфальте. Одними такими знаками дело не ограничивается. Ставят их не только ради спасения жаб и лягушек. Наезд на них, особенно в дождливую погоду и на большой скорости, может привести к заносу машины и закончится аварией.

Лягушки-путешественницы Так что, увидев предупреждение "Krötenwanderung", следует сильно сбавить скорость. Какие меры еще предпринимаются? Согласно законам, анализ маршрутов сезонной миграции амфибий является обязательной задачей при планировании новых дорог в Германии. Там, где это необходимо, во время строительства трассы устанавливают направляющие заграждения и прокладывают специальные туннели под проезжей частью.

Лягушки-путешественницы Минимальная высота заграждений - 40 сантиметров, а на пути прытких лягушек - еще на треть выше. Оптимальное расстояние между туннелями на таких участках, как рекомендуют эксперты, должно составлять примерно полсотни метров. Лучше всего их следует прокладывать с небольшим наклоном и так, чтобы… в конце был виден свет. Такими туннелями лягушки и другие амфибии пользуются более охотно.

Лягушки-путешественницы Ответственность за них несут автодорожные службы - следят, чтобы заграждения не зарастали (иначе амфибии полезут по веткам и стеблям), а туннели не засорялись. Однако в Германии есть много дорог, проложенных до принятия этих законов. В особо оживленных местах, если нет других вариантов, движение на них могут ограничить или перекрыть до тех пор, пока лягушки не закончат свои весенние дела.

Лягушки-путешественницы Во многих опасных местах на помощь амфибиям приходят добровольцы из экологических организаций, например, немецкого объединения NABU. Этот снимок сделан в Рурской области под Эссеном. Туннеля здесь нет, а заграждение поставлено временное.

Лягушки-путешественницы Следуя вдоль сетки, лягушки попадают в пластиковые ведра, закопанные в землю. В этих же ведрах их затем переносят на другую сторону. Называют все это шуточно "жабьими такси" (Krötentaxi).

Лягушки-путешественницы Пользуясь случаем, экологи также производят учет амфибий, а данные размещают в интернете. Во многих местах в это весеннее время проводят экскурсии для детей, устраивают доклады и другие мероприятия. На фотографии - эксперт NABU Йорг Доровски (Jörg Dorowski) и пара обыкновенных жаб.

Лягушки-путешественницы В программе по защите амфибий немецкого объединения NABU по всей Германии сейчас участвует около четырехсот общественных групп.

Лягушки-путешественницы Отметав икру, лягушки отправляются в обратный путь. Вскоре в этих водоемах появятся первые головастики. Автор: Максим Нелюбин



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