Немецких виноделов посетили Наполеон и Жозефина (фото)

15.10.2018, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • Эта фотография была сделана в земле Рейнланд-Пфальц , где в воскресенье, 14 октября, состоялось самое большое в Германии традиционное шествие виноделов. В нем приняло участие около сотни групп. Шествие собрало более ста тысяч зрителей. Виноград в этом году в Германии уродился на славу, вино будет превосходным.

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