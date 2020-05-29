Немецких бабочек собрали в полный атлас (фото)

Галле • Бабочки - яркие предвестники и красочные спутники лета. На территории Германии их обитает более 180 разных видов, но в стране найдется лишь немного знатоков, которые могут быстро и точно сказать, что за бабочка или мотылек только что пропорхнули куда-то мимо вас в лесу или где-то посреди лугов, полей и парков.

Лимонница

Большой атлас для любителей бабочек

Однако теперь у любителей родной природы в целом и разных чешуекрылых красавиц в частности появилась прекрасная возможность усовершенствовать свои знания. После многолетней подготовительной работы немецкие ученые из Центра исследований окружающей среды Общества имени Гельмгольца в городе Галле (UFZ) выпустили первый полный "Атлас распространения дневных булавоусых и пестрянок в Германии" ("Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands").

Крапивница

Более 500 фотографий

Как отмечает агентство dpa, ранее такие атласы издавались лишь для отдельных регионов. Новый 430-страничный справочник, иллюстрированный 568 цветными фотографиями, охватывает не только всю территорию ФРГ, но также содержит сведения о том, когда, где и какие виды бабочек появлялись или исчезали более чем за последние сто лет.

Для составления атласа было собрано и обработано более шести миллионов файлов данных, предоставленных разными ведомствами, организациям, обществами, музеями и рабочими группами. Атлас будет использоваться, в частности, для составления и актуализации региональных списков чешуекрылых, нуждающихся в особой охране.

Смотрите также:

Пушисто-пернато-зубастые итоги 2019 года в Германии