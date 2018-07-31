 Немецким рокерам не хватает грязи (фото) | Кадр дня | DW | 02.08.2018

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Кадр за кадром

Немецким рокерам не хватает грязи (фото)

В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн в деревне Вакен открылся очередной фестиваль тяжелого металла под открытым небом Wacken Open Air - самый большой в мире.

Вакен

Фестиваль проводится с 1990 года. В начале августа на полях вокруг Вакена собирается более 70 тысяч любителей тяжелой музыки. В программе - выступления около двухсот групп. Билеты распродаются за год вперед. Часто в это время здесь идут дожди. Посетители, так сказать, привыкли месить грязь. Это даже стало своего рода частью фестивальной атмосферы и романтики. Нынешнее засушливое лето внесло свои коррективы. От массовых валяний в грязи придется отказаться.

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    Эти серебряные подсвечники принадлежали Фридриху Великому. Недавно их приобрел Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. В июле они стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург.

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  • Фельхорн

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    Автор: Максим Нелюбин


Фестивальное лето в Европе

  • Arena di Verona

    Фестивальное лето в Европе

    Arena di Verona: 22.06 - 01.09.2018, Италия

    Знаменитый своей зрелищностью оперный фестиваль проходит в римском амфитеатре Вероны. Выступают на нем как звезды оперной сцены, так и юные таланты. В программе 2018: "Кармен", "Аида", "Турандот", "Набукко", "Севильский цирюльник" и гала-вечер "Оперы Верди".

  • Montreux Jazz Festival

    Фестивальное лето в Европе

    Montreux Jazz Festival: 29.06 - 14.07.2018, Швейцария

    Относится к числу самых известных и старейших в мире джазовых фестивалей. В разные годы в Монтрё выступали многие великие музыканты: Нина Симон, Элла Фицджеральд, Стэн Гетц, Чарльз Мингус и Декстер Гордон. В программе фестиваля на Женевском озере не только джаз, но и блюз, поп, фанк, рок и многое другое. Хедлайнеры 2018: Ник Кейв, Jamiroquai, Massive Attack, Джонни Депп и Hollywood Vampires.

  • Roskilde Festival

    Фестивальное лето в Европе

    Roskilde Festival: 30.06 - 7.07.2018, Дания

    Фестиваль в Роскилле - самый масштабный в Северной Европе и одно из важнейших событий датской музыкальной культуры. В фестивале принимали участие такие звезды, как Боб Марли, Nirvana, Radiohead. Фестиваль проводится на некоммерческой основе и всю прибыль перечисляет на благотворительные цели. Хедлайнеры 2018: Eminem, Gorillaz, Bruno Mars, David Byrne, Nephew, Nine Inch Nails и другие.

  • Schleswig-Holstein Musik Festival

    Фестивальное лето в Европе

    Schleswig-Holstein Musik Festival: 30.06 - 26.08.2018, Германия

    Один из крупнейших в мире фестивалей классической музыки проходит с 1986 года в различных городах немецких федеральных земель Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония, а также в Гамбурге и Дании. Концерты идут в выходные дни в парках, дворцах и замках. Программа 2018: Роберт Шуман, Сабина Майер, Анна Нетребко, Мартина Гедек и другие.

  • Balaton Sound

    Фестивальное лето в Европе

    Balaton Sound: 4.07 2018 - 8.07.2018, Венгрия

    Один из известнейших в Европе фестивалей электронной музыки. Грандиозная молодежная вечеринка под открытым небом превращает курортный берег Балатона в подобие гигантского пляжного клуба с ресторанами, зонами для отдыха, спортивными площадками, аттракционами и плавучим баром. Хедлайнеры 2018: David Guetta, Rita Ora, Craig David presents TS5, Big Shaq, Big Sean, The Chainsmokers.

  • North Sea Jazz Festival

    Фестивальное лето в Европе

    North Sea Jazz Festival: 13.07 - 15.07.2018, Нидерланды

    Мировая элита джаза собирается летом также в Нидерландах. Крупнейший в мире крытый джазовый фестиваль проводился с 1976 года в Гааге, а с 2006 года проходит в Роттердаме. В разные годы здесь выступали Майлз Дэвис, Эл Джерро, Карлос Сантана, Мэйси Грэй, Incognito. Хедлайнеры 2018: The O’Jays, Ibeyi, CeeLo Green, Earth, Wind & Fire, Pat Metheny, Gregory Porter и другие.

  • Proms

    Фестивальное лето в Европе

    Proms: 13.07 - 8.09.2018, Великобритания

    Классика для всех по низким ценам - крупнейший в мире фестиваль классической музыки проходит в Лондоне и ведет свою историю от "променадных" концертов в лондонских парках для прогуливающихся там людей. Культовый статус приобрели концерты в Альберт-холле. Программа 2018: от Баха и Бернштейна до новой музыки.

  • Tomorrowland

    Фестивальное лето в Европе

    Tomorrowland: 20.07 - 29.07.2018, Бельгия

    Крупнейший в Европе фестиваль электронной музыки проводится с 2005 года с участием всемирно известных диджеев и собирает ежегодно до 180 000 посетителей. Хедлайнеры 2018: Martin Garrix, Dubfire, Armin Van Buuren и другие.

  • Bayreuther Festspiele

    Фестивальное лето в Европе

    Bayreuther Festspiele: 25.07 - 29.08.2018, Германия

    Фестиваль музыки Рихарда Вагнера в баварском Байройте проходит с некоторыми перерывами с 1876 года. Внутренний интерьер театра Festspielhaus практически полностью сделан из дерева. Оно резонирует во время исполнения, создавая уникальную акустику. В этом году показывают оперы Вагнера "Летучий голландец", "Валькирия", "Тристан и Изольда", "Нюрнбергские мейстерзингеры" и "Парсифаль".

  • Wacken Open Air

    Фестивальное лето в Европе

    Wacken Open Air: 02.08 - 04.08.2018, Германия

    Каждое лето немецкая деревушка Вакен в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн превращается в эпицентр тяжелого рока. Самый большой в мире фестиваль тяжелого металла под открытым небом Wacken Open Air проходит с 1990 года. Хедлайнеры 2018: Judas Priest, Nightwish, Running Wild, Steel Panther, Sepultura, Helmet, Cannibal Corpse, Bonfire.

    Автор: Элла Володина


Контекст

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