 Немецким псам - собачий индор (фото) | Кадр дня | DW | 11.03.2019

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Кадр за кадром

Немецким псам - собачий индор (фото)

Крытые игровые площадки для собак - модный в Германии тренд. Учебные площадки под открытым небом - это прошлый век.

Баргтехайде

Баргтехайде • У природы нет плохой погоды, но все же в дождь лучше иметь крышу над головой! Собачий аутдор на учебных площадках под открытым небом - это уже прошлый век. Уважающие себя и своих хозяев современные немецкие псы идут тренировать свои четвероногие способности под крышу. Сухо, тепло, комфортно. В тренде - собачий индор.

Эта фотография была сделана в таком зале для занятий с лучшими друзьями человека в земле Шлезвиг-Гольштейн. Площадь собачьего индор-комплекса в городе Баргтехайде превышает тысячу квадратных метров. В качестве модели свои достижения на этом снимке согласился продемонстрировать Джино, сочетающий в себе качества и приметы отважной овчарки и добродушного колли.

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    10 пород собак, выведенных в Германии

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  • Ротвейлер

    10 пород собак, выведенных в Германии

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  • Немецкая овчарка

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Немецкая овчарка

    Выведение породы было организовано с размахом, участвовали в нем немецкие заводчики пастушьих собак со всей страны. И в 1899 году немецкая овчарка впервые была официально показана на всегерманской выставке собак. Сегодня овчарок используют во всем мире в качестве полицейских собак, спасателей и поводырей.

  • Шнауцер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Шнауцер

    Шнауцеры появились в Баварии. Работа с формированием и закреплением породных признаков началась в середине XIX века. В 1879 году на собачьей выставке в Ганновере был представлен жесткошерстный пес по кличке Шнауцер -он и дал название породе.

    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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