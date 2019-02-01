 Немецким полицейским понравились электробайки (фото) | Кадр дня | DW | 04.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Немецким полицейским понравились электробайки (фото)

В Германии подвели первые итоги использования электрических мотоциклов для нужд полиции.

Оснабрюк

04.02.2019, Оснабрюк • В Нижней Саксонии подвели итоги первых трех месяцев испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Уже в следующем году нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.

Смотрите также:
Техника на службе немецкой полиции

  • Визит в Германию королевы Великобритании Елизаветы II в 2015 году

    Техника на службе немецкой полиции

    Рассказ о полицейской технике в Германии мы начнем с почетного эскорта. Глав государств во время официальных визитов в ФРГ сопровождают 15 немецких мотоциклистов на BMW. Во время неофициальных - семь. Эскорты также положены по протоколу председателям иностранных парламентов, главам правительств и МИД - 3, 5 или 7 мотоциклов в зависимости от статуса визита.

  • Новые полицейские Опели в Бранденбурге

    Техника на службе немецкой полиции

    В качестве патрульных машин в Германии используются седаны, универсалы и микроавтобусы разных производителей. Основным цветом кузова долгое время был белый, но затем стали также заказывать машины серебристой лакировки, которые после обновления автопарка легче продать. Вторым цветом в комбиации раньше был зеленый, но затем в Германии перешли на синий - рекомендуемый в качестве стандартного в ЕС.

  • Porsche 924

    Техника на службе немецкой полиции

    Для скрытого патрулирования на автобанах полиция располагает специально оборудованными мощными автомобилями, способными угнаться за любой спортивной машиной. В потоке они - до поры, до времени - ничем себя не выдают. А вот времена, когда в Германии можно было увидеть такие полицейские Porsche, прошли. Этот списали в 2007 году. Впрочем...

  • Porsche Cayenne

    Техника на службе немецкой полиции

    ... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

  • Renault Twizy

    Техника на службе немецкой полиции

    В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.

  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


Январские кадры из Германии

  • Овчарка по кличке Хоган в гессенском регионе Таунус радуется снегу в конце нынешнего января

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Топ 10 немецких кличек для собак

    31.01.2019, Зульцбах • Немецкая служба регистрации домашних животных TASSO опубликовала рейтинг самых популярных собачьих кличек среди более чем 390 тысяч животных, внесенных в картотеку в 2018 году. Женского рода: Luna, Bella, Emma, Lilly/Lilli, Amy, Maja/Maya, Nala, Kira, Lucy, Lotte. Мужского рода: Balu/Balou, Buddy, Charly/Charlie, Milow/Mailo/Milo, Rocky, Bruno, Lucky, Sammy, Sam, Max.

  • default

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Топ 10 немецких имен для кошек и котов

    30.01.2019, Зульцбах • Немецкая служба регистрации домашних животных TASSO опубликовала рейтинг самых популярных кошачьих имен среди более чем 300 тысяч животных, внесенных в картотеку в 2018 году. Топ 10 для кошек: Lilly/Lilli, Luna, Lucy, Nala, Mia, Mimi, Maja/Maya, Bella, Mila, Minka. Топ 10 для котов: Leo, Simba, Felix, Charly/Charlie, Balu/Balou, Sammy, Findus, Tiger, Max, Rocky.

  • Бавария

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Авария грузовика с вертолетом

    29.01.2019, Кирхрот • Эта фотография была сделана в понедельник, 28 января, на федеральном автобане A3 в районе баварского Кирхрота. Из-за технической неисправности здесь занесло прицеп, на котором перевозился этот двухтонный вертолет. До того, как остановиться, прицеп снес примерно 150 метров отбойника. Пострадавших нет. Авария привела к многокилометровым пробкам.

  • Лайферде

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зимний приют для пернатых хищников

    28.01.2019, Лайферде • Мыши прячутся под снегом, рыбы вполне комфортно чувствуют себя подо льдом... А вот совам, цаплям, ястребам и прочим хищным пернатым нынешней зимой приходится в Германии голодать, особенно молодым, неопытным птицам. Найденных совсем обессилившими доставляют в центры защиты животных. Эту неясыть обыкновенную временно приютили в одном из таких центров в Нижней Саксонии.

  • Дюссельдорф

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Нет - фашизму"

    28.01.2019, Дюссельдорф • "Нет - фашизму. Не допустим повторения Освенцима. Нет прощения. Нет забвения". Такие транспаранты были развернуты болельщиками на стадионе в Дюссельдорфе во время футбольного матча бундеслиги между местной командой "Фортуна" и клубом "Лейпциг" в воскресенье, 27 января - в Международнгый день памяти жертв Холокоста.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Золотой туман во "Флоренции на Эльбе"

    27.01.2019, Дрезден • Вид на достопримечательности Старого города в саксонской столице - Дрездене ранним январским утром.

  • Бловац

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Рыбак рыбака видит издалека

    26.01.2019, Бловац • Хотите - верьте, хотите - нет, но это чучело на пруду в Мекленбурге установили, чтобы отпугивать не птиц, а рыбаков-браконьеров, которые норовят наловить здесь рыбы без соответствующего разрешения. Арендаторы водоема, прибегнувшие к столь нерадикальному способу защиты своих интересов, утверждают, что пугало со своими служебными обязанностями справляется вполне успешно.

  • Зюльт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    На острове богатых и красивых

    25.01.2019, Зюльт • "Мерседесам", "Порше" и прочим статусным символам на колесах скоро придется немного потесниться на немецком острове Зюльт. В середине марта здесь начнутся испытания электрического автономного автобуса (слева), который будет передвигаться по острову без водителя, а расписание будет составляться и автоматически меняться в зависимости от спроса, то есть загруженности линии.

  • Бавария

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Сено для баварских оленей

    25.01.2019, Зонтхофен • Эта фотография сделана в засыпанной снегом Баварии, где сейчас даже временно прекратили охотиться на оленей, которым трудно добывать себе корм. Вместо охоты егеря в Баварских Альпах разносят оленям сено.

  • Нойшванштайн

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Открыто на ремонт

    24.01.2019, Швангау • Ежегодно замок Нойшванштайн осматривает 1,5 миллиона туристов со всего мира. Он был возведен во второй половине XIX века для баварского короля Людвига II. Сейчас здесь продолжается ремонт, начатый два года назад. На него выделено двадцать миллионов евро. Замок остается открытым для посетителей. Реставрационные работы будут продолжаться до 2022 года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Успел подрасти

    23.01.2019, Берлин • Учитывая неподдельный интерес, проявленный нашими читателями, продолжаем следить за беломедвежьим пополнением в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде. Маленький мишка, родившийся восемь недель назад, уже не только открыл глаза, но и начал играть с медведицей-мамой.

  • Гисен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Кашалот в аудитории

    21.01.2019, Гисен • Этот скелет вряд ли бы смог поместиться в шкафу, но для него заранее было предусмотрено более подходящее место - одна из аудиторий Гисенского университета в Гессене. Он принадлежит молодому кашалоту, найденному на берегу острова Гельголанд три года назад. Погибшего кита доставили в Гисен. Скелет, состоящий примерно из двухсот костей, препарировали университетские биологи.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Кровавая" Луна над Дрезденом

    21.01.2019, Дрезден • Рано утром в понедельник, 21 января, жители Германии могли наблюдать полное лунное затмение, прозванное "кровавой" Луной (нем. "Blutmond"). Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене.

  • Швангау

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Над зимними Альпами

    20.01.2019, Швангау • Семь воздушных шаров в небе над Альпами. Такую картину можно было наблюдать на днях в баварском регионе Швангау - том самом в котором расположен знаменитый замок Нойшванштайн.

  • Дюссельдорф

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Зеленая стрелка" для велосипедистов

    19.01.2019, Дюссельдорф • "Зеленые стрелки" - такие таблички, разрешающие велосипедистам поворачивать направо на красный свет, пропустив других участников движения, установлены пока в девяти немецких городах. Через год результаты эксперимента будут проанализированы. Если эксперты сочтут их удачными, в немецкие ПДД будут внесены изменения, разрешающие повсеместное использование таких знаков.

  • Пивоварня в Баварии

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Сколько калорий в немецком пиве?

    18.01.2019, Берлин • Немецкие производители пива уже в этом году начнут добровольно размещать информацию о калорийности своих продуктов на этикетках. Для наиболее популярных в Германии сортов пива она составляет 40-50 килокалорий на сто миллилитров. 0,5-литровая бутылка пива по калорийности примерно равна 80 граммам картофеля фри, 30 граммам сливочного масла или полутора литрам томатного сока.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Первый в Германии транзистор

    17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью здешней постоянной экспозиции.

  • Вальберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Бавария после снегопадов

    17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.

  • Зиндельфинген

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Лунное письмо"

    16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.

  • Кассель

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зимняя калина

    16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Последний писк берлинской моды

    15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Январь 2019

    В Германии ввели секционный контроль

    14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.

  • Вупперталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зоопарк расстается с белыми медведями

    13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Эльбской филармонии - два года

    12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    День немецкого яблока

    11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Поезд под снегом

    10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.

  • Штольберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пробки из-за снегопада

    09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Новости из берлоги

    08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.

  • Вайденталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Чемпионат по метанию елок

    07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.

  • Трир

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Как колядуют в Германии

    06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Елки для зоопарка

    05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.

  • Эрфурт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пятидневный носорог

    03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.

  • Штральзунд

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Затишье перед бурей

    02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.

  • Бургхаузен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Самый длинный замок Европы

    01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.


Контекст

На острове богатых и красивых запустят умный автономный автобус

Немецкий остров Зюльт в Северном море входит в число наиболее дорогих немецких морских курортов. (25.01.2019)  

Новый броневик за 1,2 миллиона евро для немецкого спецназа

Этот полицейский автомобиль оснащен 340-сильным двигателем и может разгоняться до 100 километров в час. (18.12.2018)  

Татуированные полицейские? Что можно в Германии

Татуировки - модное явление, а немецким полицейским не чуждо ничто человеческое. (30.11.2018)  

Упал, отжался! или День открытых дверей в немецкой полиции

Эта фотография курсантов полицейской школы была сделана в прошедшее воскресенье в Берлине, где столичная полиция провела День открытых дверей. (24.09.2018)  

Превышение и наказание

Как в Германии штрафуют лихачей. (02.01.2018)  

90-летняя немецкая пенсионерка пришла в полицию с артиллерийской миной

Эту артиллерийскую мину принесла в одно из полицейских отделений 90-летняя жительница города Леверкузена под Кельном. (07.09.2018)  

Конная полиция в Люнебургской пустоши (фото)

Самое красивое время здесь - в конце лета, когда цветет вереск. (19.08.2018)  

На поливку парков в Гамбурге вышли полицейские водометы

Эта фотография сделана в среду, 25 июля, в немецком городе Гамбурге, где для поливки парков из-за длительной засухи стали использовать полицейские водометы. (25.07.2018)  

Немецкие полицейские осваивают сегвеи

Эта фотография была сделана в центре баден-вюртембергского города Фрайбурга, где сейчас можно увидеть полицейских на сегвеях. (09.08.2017)  

Техника на службе немецкой полиции  

Кадр за кадром - Январь 2019  

Аудио- и видеофайлы по теме

Когда зеваки мешают спасателям  

ДТП в Германии: что важно сделать в первую очередь при аварии  

Безопасны ли самоуправляемые автомобили?  

Также по теме

Landgericht Osnabrück

Немецкий политик между Крымом и скамьей подсудимых 09.05.2018

Андреас Маурер - частый гость в Крыму и в эфире российских телеканалов. В Германии немецкого политика судят по подозрению в фальсификации результатов местных выборов. Репортаж DW.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера