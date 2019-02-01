Немецким полицейским понравились электробайки (фото)

В Германии подвели первые итоги использования электрических мотоциклов для нужд полиции.
04.02.2019, Оснабрюк • В Нижней Саксонии подвели итоги первых трех месяцев испытаний электрических мотоциклов полицией в городах Оснабрюк и Лер. Они оказались надежными и удобными в управлении. Одной зарядки хватает на 250 километров. Уже в следующем году нижнесаксонская полиция при обновлении парка планирует закупать десять процентов автомобилей и мотоциклов с электрическими двигателями.
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