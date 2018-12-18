 Немецким полицейским начали раздавать служебные айфоны (фото) | Кадр дня | DW | 10.09.2019

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Кадр за кадром

Немецким полицейским начали раздавать служебные айфоны (фото)

Для полиции земли Северной Рейн - Вестфалия уже закуплено 20 тысяч смартфонов Apple iPhone 8.

Во время презентации проекта в Дюссельдорфе

Дюссельдорф • Министерство внутренних дел немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия приступило к оснащению своих полицейских служебными смартфонами. Для этого уже закуплена первая партия - 20 тысяч мобильных телефонов Apple iPhone 8. Полицейские будут пользоваться ими только в служебное время - во время патрулирования, выездов на вызовы и другие задания. Согласно планам, такие телефоны здесь в итоге будут у всех патрульных и оперативных сотрудников.

Айфоны оснащены тремя защищенными программами: специальным полицейским мессенджером, а также приложениями для проверки и получения информации в разных базах данных и автоматического считывания или сканирования удостоверений личности, водительских прав и автомобильных номерных знаков. Помимо этих программ на телефонах установлена электронная почта и общедоступное приложение для оповещений о катастрофах, стихийных бедствиях и чрезвычайных происшествиях NINA.

На самих устройствах никакие данные храниться не будут. Для этих целей используются специальные, особо защищенные серверы. В будущем полицейские телефоны также оснастят приложением для оформления протоколов легких дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и идентификации личности по отпечаткам пальцев. В первый год на закупку телефонов, разработку ПО и создания необходимой инфраструктуры выделено 10 миллионов евро. В последующие годы на обслуживание техники и оплату коммуникационных услуг полиция Северного Рейна - Вестфалии будет тратить по 13 миллионов евро. Во время презентации проекта глава земельного МВД Херберт Ройль (Herbert Reul) не без гордости заявил, что теперь здешние полицейские располагают самым лучшим таким оснащением во всей Германии.

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  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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