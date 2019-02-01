 Немецким министрам придется летать рейсовыми самолетами | Новости из Германии о Германии | DW | 08.03.2019

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Германия

Немецким министрам придется летать рейсовыми самолетами

В связи с участившимися поломками на правительственных самолетах большинство членов кабинета министров ФРГ отныне будут пользоваться коммерческими рейсами, пишет Spiegel Online.

Правительственный самолет ФРГ

Правительственными самолетами смогут пользоваться не все члены правительства ФРГ

По информации Spiegel Online, большинство членов кабинета министров ФРГ в ближайшем будущем будут вынуждены совершать служебные перелеты на обычных рейсовых самолетах. Белые VIP-лайнеры ВВС Германии отныне будут находиться в распоряжении лишь нескольких высших государственных чиновников - федерального президента, федерального канцлера, вице-канцлера и министров иностранных и внутренних дел, пишет интернет-издание в пятницу, 8 марта, со ссылкой на документ министерства обороны.

Между тем представитель ВВС Германии в тот же день сообщил, что после серии аварий и поломок на правительственных самолетах канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel) и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в служебных полетах будет сопровождать запасной самолет.

Участившиеся проблемы с правительственными самолетами

В конце февраля глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) не смог вылететь из столицы Мали Бамако в связи с поломкой правительственного самолета Airbus A319. В январе министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (Gerd Müller) был вынужден изменить программу своего зарубежного турне по странам южной Африки из-за поломки правительственного лайнера Global 5000. А недавнее латиноамериканское турне Мюллера было сокращено до посещения одной страны - Мексики, в которую он прилетел на рейсовом самолете.

Также в январе вылет правительственного самолета "Теодор Хойс" с Франком-Вальтером Штайнмайером из Эфиопии был отложен, причиной этому стали неполадки в системе подачи сжатого воздуха. В ноябре 2018 года Ангела Меркель пропустила открытие саммита "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе из-за "сбоя электронных систем" в правительственном самолете.

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    Автор: Дирк Кауфманн, Наталья Позднякова


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