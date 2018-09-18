 Немецким автоконцернам грозят миллиардные штрафы | Новости из Германии о Европе | DW | 08.03.2019

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Европа

Немецким автоконцернам грозят миллиардные штрафы

По информации Spiegel Online, в ближайшие недели Еврокомиссия оштрафует Volkswagen, Daimler и BMW за незаконный сговор в сфере технологий, связанных с выхлопными газами.

Немецкие автомобили различных марок

По неофициальным данным, в ближайшие недели Еврокомиссия может наложить крупные штрафы на ведущих немецких автомобилестроителей. Концернам Volkswagen, Daimler и BMW грозят взыскания в размере до 1 миллиарда евро каждому за сговор в сфере технологий, связанных с контролем выхлопных газов, сообщает в пятницу, 8 марта, немецкое издание Spiegel Online.

Противозаконные договоренности

По этой информации, автоконцерны незаконным образом согласовали размер бака для AdBlue - жидкого реагента, очищающего выхлопы дизельных двигателей. Кроме того, компании договорились не устанавливать на бензиновых двигателях фильтры твердых частиц, с помощью которых удалось бы сократить выхлопы мелкодисперсных частиц, указывает далее издание.

Контекст

При этом, по данным Spiegel Online, Daimler и Volkswagen могут рассчитывать на более мягкие штрафы, нежели BMW. Эти концерны в ходе расследования Еврокомиссии сами заявили о совершении правонарушений. В свою очередь руководство баварской компании неоднократно отвергало обвинения, прежде всего, касающиеся сговора по бакам AdBlue.

Регулярные встречи с 1990-х годов

В июле 2017 года журнал Der Spiegel написал, что пять крупных автопроизводителей ФРГ, возможно, вступили друг с другом в картельный сговор. Согласно информации, предоставленной Volkswagen контролирующим органам, с начала 1990-х годов представители Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler регулярно встречались друг с другом. В этих встречах участвовало более 200 специалистов, организованных в более чем 60 рабочих группах. Таким образом немецкие автопроизводители заменили рыночные механизмы конкуренции тайными соглашениями, сообщил еженедельник.

В частности, по данным Der Spiegel, представители компаний совместно приняли решение ради экономии уменьшить емкости с жидким реагентом AdBlue, применяющиеся для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Именно это решение и послужило началом для манипуляций с выхлопными газами и дизельному скандалу, утверждал журнал.

Между тем убытки Volkswagen от дизельного скандала значительно выше, чем предполагалось до сих пор, пишет Spiegel Online. В связи с "дизельгейт" концерн лишился оперативной прибыли в размере 3,6 миллиарда евро, сообщает издание, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении внутренние подсчеты VW. В этой сумме, в частности, учтены оставшиеся нереализованными 200 тысяч автомобилей.

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    Автор: Григорий Аросев


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Ссылки в интернете

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