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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Учить немецкий".
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В Германии выбрали молодежное слово года. Им стал англицизм, распространенный в соцсетях. Об этом и других самых популярных словах в сленге немецких тинейджеров - в фотогалерее DW.
Популярность платформ по изучению иностранных языков растет. И пандемия стала триггером. А у одной немецкой платформы дела идут настолько хорошо, что она намерена выйти на биржу.
Феминитивы и гендерно-нейтральные понятия все чаще встречаются в немецком языке. У иностранцев они вызывают трудности. Особенно если это касается текстов на немецком. Как с этим быть?
ok.danke.tschüss - три слова в немецком языке и название группы, которая поможет его изучать. Специально для этого музыканты из Германии написали песни по беспроигрышной методике.
Изучение немецкого языка в Гёте-Институте - это не просто учеба на курсах, но и шанс открыть для себя Германию, ближе познакомиться с немцами и обрести друзей по всему миру.
Учеба в Гёте-Институте - это не просто посещение курсов немецкого языка. Это возможность по-настоящему узнать Германию и познакомиться с культурой страны.
Второй иностранный язык перестал быть обязательным в школах РФ. Как обстоит дело в Германии? Как и сколько учат здесь иностранные языки?
Что делать, если у коллеги помидоры на глазах? А как с помощью лягушки извиниться на собеседовании? DW знакомит с садово-огородными выражениями для работы с немцами.
Немецкий язык богат пословицами и поговорками о солнце - на все случаи жизни и времена года.
В немецком языке есть немало устойчивых выражений со словом "солнце". Используют их не только в разгар лета.
В немецком офисе можно столкнуться с коровой на льду, обезумевшей свиньей и толстой собакой. DW подскажет, как сделать так, чтобы они не застали вас врасплох.
"Словом года", его лингвистическим символом стала в Германии "пандемия коронавируса". На втором месте - "локдаун". И это не единственное, чем "корона" обогатила немецкий язык.
Учить немецкий - непростая задача. Чтобы делать это было интереснее и веселее, Гёте-Институт и Deutsche Welle выбрали амбассадора немецкого языка. Эти точно зажгут!
Невероятно, но факт: немцы и русские не так сильно отличаются друг от друга, как это обычно считается. Во всяком случае, в том, как они думают и говорят о счастье.
Оказывается, немцы и русские не так сильно отличаются друг от друга, как это обычно считается. Во всяком случае, в том, как они думают и говорят о счастье.
На конкурсе в Роттердаме от Германии прозвучит песня тиктокера с актуальным посланием. Исполнителя пришлось выбирать заново. И не все считают выбор удачным.
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