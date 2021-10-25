Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Немецкий язык

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Учить немецкий".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

31. Juli 2020: Leipzig (Sachsen), Stadtteil Gruenau: Ein Kind steht mit einem Handy in der Hand vor einem Plattenbau in Leipzig-Gruenau. Foto: Thomas Eisenhuth

У немецких подростков популярен "испанский стыд" 25.10.2021

В Германии выбрали молодежное слово года. Им стал англицизм, распространенный в соцсетях. Об этом и других самых популярных словах в сленге немецких тинейджеров - в фотогалерее DW.
menschen,tiere und die liebe für tiere. junge frau sitzt am schreibtisch,ein konferenzgespräch über skype zu tun. sie hält ihren kleinen hund und zeigt es auf die webcam. | Verwendung weltweit, Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Онлайн-курсы иностранного языка: как выиграть в пандемию 13.09.2021

Популярность платформ по изучению иностранных языков растет. И пандемия стала триггером. А у одной немецкой платформы дела идут настолько хорошо, что она намерена выйти на биржу.
Gliederpuppe mit Sprechblasen, Gender-Sprache | Verwendung weltweit

Гендерно-нейтральный язык - проблема на уроках немецкого? 23.08.2021

Феминитивы и гендерно-нейтральные понятия все чаще встречаются в немецком языке. У иностранцев они вызывают трудности. Особенно если это касается текстов на немецком. Как с этим быть?
Die Band ok.danke.tschüss auf einem Sofa. Eva Sauter; Lucas Firmbach; Manuel Praxmarer (v.l.n.r.)

Песни для изучающих немецкий: уроки под рок единорога 16.08.2021

ok.danke.tschüss - три слова в немецком языке и название группы, которая поможет его изучать. Специально для этого музыканты из Германии написали песни по беспроигрышной методике.
1969 Goethe-Institut Murnau, Sprachstudenten aus Ghana mit ihrer Gastfamilie unterwegs in Murnau

Учим немецкий с Гёте-Институтом - уже 70 лет! 09.08.2021

Изучение немецкого языка в Гёте-Институте - это не просто учеба на курсах, но и шанс открыть для себя Германию, ближе познакомиться с немцами и обрести друзей по всему миру.
Der Bibliotheksbus „BibBus“ bot 2017 Bücherausleihe und Vorlesungen für geflüchtete und benachteiligte Kinder und Jugendliche im Libanon an.

Гёте-Институту - 70 лет 09.08.2021

Учеба в Гёте-Институте - это не просто посещение курсов немецкого языка. Это возможность по-настоящему узнать Германию и познакомиться с культурой страны.
Schuelerin liest in einem Englisch-Lehrbuch

Как учат иностранные языки в школах Германии 23.07.2021

Второй иностранный язык перестал быть обязательным в школах РФ. Как обстоит дело в Германии? Как и сколько учат здесь иностранные языки?
Giesskannenprinzip | Verwendung weltweit

Как выучить немецкий на даче (фотогалеря) 06.07.2021

Что делать, если у коллеги помидоры на глазах? А как с помощью лягушки извиниться на собеседовании? DW знакомит с садово-огородными выражениями для работы с немцами.
A couple walk beside the sea at West Kirby on the north-west coast of England on March 1, 2021, as the sun sets. (Photo by Paul ELLIS / AFP) (Photo by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)

Что немцы говорят о солнце? (фотогалерея) 24.06.2021

Немецкий язык богат пословицами и поговорками о солнце - на все случаи жизни и времена года.
March 14, 2021, Bobcaygeon, on, Canada: Ice boater Fritz Mattern waits for the wind at sunrise on Pigeon Lake near Bobcaygeon, Ont., on Sunday, March 14, 2021. Warmer temperatures last week and then a plunge back into the deep freeze made for ideal ice boating conditions in central Ontario. Bobcaygeon Canada PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAc35_ 20210314_zaf_c35_039 Copyright: xFredxThornhillx

''Солнце'' в немецком языке 24.06.2021

В немецком языке есть немало устойчивых выражений со словом "солнце". Используют их не только в разгар лета.
13.06.2016 Man and woman talking in office, Mann und Frau, die im Buero sprechen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Корова на льду" и другие непростые ситуации в немецком офисе 07.06.2021

В немецком офисе можно столкнуться с коровой на льду, обезумевшей свиньей и толстой собакой. DW подскажет, как сделать так, чтобы они не застали вас врасплох.
Italy - June 3, 2020 Covid-19 pandemic. The start of Phase 2. Italy opens up to encourage holiday bookings Two Italian girls wearing a TRIKINI on the beach of Portonovo, Riviera del Conero, Ancona Marche region Monday May 26, 2020 TRIKINI bikini with a combined mask | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Что немцы говорят о коронавирусе 03.05.2021

"Словом года", его лингвистическим символом стала в Германии "пандемия коронавируса". На втором месте - "локдаун". И это не единственное, чем "корона" обогатила немецкий язык.
***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von DW Sprachkurse verwenden!*** via Suzanne Cords DW Sprachkurse | Band ok.danke.tschüss. Rechte: ok.danke.tschüss

Три слова в немецком, которые скоро выучат все 19.04.2021

Учить немецкий - непростая задача. Чтобы делать это было интереснее и веселее, Гёте-Институт и Deutsche Welle выбрали амбассадора немецкого языка. Эти точно зажгут!
***Archivbild***

Немецкие пословицы и поговорки о счастье (фотогалерея) 06.04.2021

Невероятно, но факт: немцы и русские не так сильно отличаются друг от друга, как это обычно считается. Во всяком случае, в том, как они думают и говорят о счастье.
Ein Glücksbringer Stein mit der Aufschrift viel Glück, aufgenommen am 23.10.2017 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Немецкие пословицы и поговорки о счастье 06.04.2021

Оказывается, немцы и русские не так сильно отличаются друг от друга, как это обычно считается. Во всяком случае, в том, как они думают и говорят о счастье.
Jendrik Sigwart, Sänger und Musical-Darsteller, steht bei einem Fototermin an der Alster auf einem Poller. Sigwart präsentiert am 25.02.2021 erstmals den offiziellen deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest (ESC). Der ESC wird am 22. Mai unter dem Motto Open Up wohl unter strengen Corona-Maßnahmen mit Künstlern aus 41 Ländern in Rotterdam stattfinden - aber sehr wahrscheinlich ohne Publikum.

От Германии на "Евровидении" прозвучит ответ на хейтспич 26.02.2021

На конкурсе в Роттердаме от Германии прозвучит песня тиктокера с актуальным посланием. Исполнителя пришлось выбирать заново. И не все считают выбор удачным.
Показать еще