 Немецкий экспорт в Россию в состоянии застоя | Новости из Германии о Германии | DW | 11.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Немецкий экспорт в Россию в состоянии застоя

По данным Восточного комитета немецкой экономики, товарооборот ФРГ и РФ составил в 2018 году 60 миллиардов евро. При этом объем поставок из Германии в Россию остался на уровне 2017 года.

Гамбургский порт

Гамбургский порт

Восточный комитет немецкой экономики, представляющий интересы фирм из ФРГ, работающих на рынках восточноевропейских стран, разочарован состоянием дел в торгово-экономических отношениях Германии с Россией. Об этом заявил 11 января председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) в Берлине на пресс-конференции, на которой он подводил итоги внешней торговли Германии со странами этого региона в 2018 году.

Восточная Европа - мотор немецкой экономики

В целом товарооборот Германии с зарубежными странами в 2018 году увеличился ориентировочно на 5 процентов (окончательные итоги еще не подведены).

Вольфганг Бюхеле

Вольфганг Бюхеле

Торговля с 29 странами, которые "курирует" Восточный комитет, отметил Бюхеле, росла опережающими темпами. Прирост, по его оценке, в прошлом году составит 7,5 процента. При этом немецкий импорт увеличился на 8, а экспорт из Германии - на 6 процентов. "Таким образом, - констатировал Бюхеле, - Восточная Европа остается мотором роста немецкой экономики".

В процентном отношении самый значительный вклад в прирост товарооборота со странами региона дало увеличение объема сделок с Азербайджаном, Казахстаном, Македонией и Узбекистаном. Россия по этому показателю занимает только 26 место из 29. В 2018 году увеличился только импорт из России. Но практически только за счет повышения цен на нефть и газ.

Контекст

Многие немецкие компании имеют тесные связи с Россией и работают на ее рынке. DW - о возможных последствиях для экономики Германии новых американских санкций против РФ. (19.04.2018)

Торговые центры Metro Cash & Carry считались образцом немецких инвестиций в российскую экономику. Но теперь история успеха грозит превратиться в историю упадка. (11.05.2018)

Бизнес немецких компаний с партнерами в Армении, Азербайджане и Грузии динамично развивается. С 23 по 25 августа эти три страны посетит канцлер ФРГ Меркель. (22.08.2018)

Торговля с Россией вдвое меньше, чем с Польшей

Что же касается немецкого экспорта в Россию, то вопреки оптимистичным прогнозам начала 2018 года он не увеличился, как ожидалось, на 8 процентов, а в лучшем случае, отметил Бюхеле, остался на уровне 2017 года. Общий объем германо-российского товарооборота составил в прошлом году примерно 60 миллиардов евро.

Это вдвое меньше, чем товарооборот Германии с Польшей (120 миллиардов), и на треть меньше, чем с Чехией (90 миллиардов). И это при том, указал председатель Восточного комитета, что население Чехии составляет 10 миллионов человек, а России - 140 миллионов.

Немецкий бизнес не ожидает существенных перемен к лучшему и в 2019 году. Свыше двух третей фирм из Германии, ведущих дела на российском рынке, полагают, что немецкий экспорт в Россию будет и далее находиться в состоянии застоя или даже сокращаться. В числе причин они называют слабый рубль. В прежние времена курс рубля следовал за ценами на нефть, пояснил Бюхеле, чем дороже она становилась, тем живее была экономическая конъюнктура в России. Теперь же этот механизм, по его словам, действовать перестал.

Смотрите также:

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Атрибуты стабильного прошлого

    "Трудовая" и сберкнижка долгое время были для россиян атрибутами стабильности. Но они уходят в прошлое: сберкнижки меняются на пластиковые карточки, а "трудовые" становятся не нужны из-за отсутствия официальной работы. В кризис все больше россиян подвергаются увольнениям или уходят из-за невыгодных условий сами, примыкая к числу так называемых "неформально занятых". Сегодня в РФ их около 20 млн.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Любой каприз под 750 процентов

    Многие банки отказываются выдавать кредиты заемщикам - слишком высок риск невозврата. Некоторые и сами не пытаются получить кредит, ведь, чтобы подтвердить свою платежеспособность, надо предоставить сведения о трудоустройстве и постоянной зарплате. Выход предлагают микрофинансовые учреждения - при выдаче экспресс-кредита они просят только паспорт. Ставка может достигать 750 процентов в год.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Рыночная экономика

    Вещевые рынки, казалось бы, уже почти полностью превратившиеся в пережиток 90-х, снова обретают популярность. Как правило, они расположены у станций метро. Работают здесь в основном выходцы из стран Средней Азии и с Кавказа. Тельняшку или футболку можно купить за 150 рублей (около 1,7 евро), рубашку - за 500 (около 5,8 евро). Ни о каких кассовых чеках речь, разумеется, не идет.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    "Алик" - лучший китайский друг

    Россияне среднего класса и молодежь предпочитают покупать одежду и технику в интернете, причем все более популярными становятся иностранные магазины. В последнее время пальма первенства у китайского сайта AliExpress. Здесь покупки обходятся дешевле, чем на eBay, не говоря уже об обычных магазинах и торговых центрах. Иногда посылку приходится ждать несколько недель, однако экономия того стоит.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Время брать в руки спицы

    Пенсионеры в Москве живут гораздо лучше, чем на периферии, однако и здесь прожить на пенсию стало очень трудно. После выплаты коммунальных платежей на руках остается около 8 тысяч рублей (около 93 евро). На эти деньги нужно целый месяц покупать еду и лекарства. Пожилые женщины все чаще стараются заработать своим рукоделием: вяжут носки, шали, шарфы и продают их возле метро.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Несвежая пресса

    Если хочется почитать глянцевый журнал, а денег на него нет, можно купить со скидкой журнал трех-четырехмесячной давности. Если раньше непроданные просроченные журналы в основном выбрасывались или бесплатно раздавались по библиотекам, то теперь владельцы киосков предпочитают отдавать их на перепродажу. Ведь спрос есть.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Сезон "фармохоты" открыт

    Несмотря на наличие в России так называемого списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство, найти нужное лекарство по приемлемой цене не так уж просто: препараты дорожают прямо пропорционально падению курса рубля. В разных районах Москвы появились аптеки, позиционирующие себя как экстремально дешевые. На деле это просто рекламный ход.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Не с полки, а из-под полы

    Некоторые предприниматели оправдывают в кризис свое название особой предприимчивостью. Как известно, одна из статей расходов у продуктовых магазинов - лицензия на право реализации алкоголя. Сэкономить можно отказавшись от нее и убрав весь товар с полок. А постоянным клиентам принести товар со склада в непрозрачном пакете. Цена произвольная. Риск есть, но, кто не рискует, тот не продает шампанское.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    "Сетевики" в выигрыше

    Покупательская активность в кризис сократилась в России примерно на 10 процентов. Покупать стали меньше, стараясь выбирать товар подешевле. Тем не менее, многие, получив зарплату или пенсию, стараются сразу же потратить ее, купив продукты и бытовую химию впрок: дешевле они не становятся, а вот доход обесценивается из-за инфляции. Предпочтение отдают сетевым супермаркетам, где проходят промоакции.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Посредникам не беспокоиться!

    Почетное место на газетных развалах занимают издания, посвященные поиску жилья и работы. Искать квартиру через риэлтора дорого - надо платить ему комиссию за услуги, поэтому вырос спрос на аренду без посредников. То же касается работы - не каждый работодатель или соискатель хочет оплачивать услуги кадровых агентств. Объявление в газете несет в себе риски, но найти полезную информацию все же можно.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Надежда только на прохожих

    Нельзя сказать, что просящих милостыню на улицах Москвы или в метро и подземных переходах стало заметно больше. Другое дело, что все чаще можно увидеть людей, стесняющихся этого занятия, явно к нему не привыкших. Завидев камеру, они отворачиваются или уходят. Хотя, казалось бы, стыдно должно быть вовсе не им. Автор: Евлалия Самедова

    Автор: Евлалия Самедова


Смотреть видео 07:15
Now live
07:15 мин

Стабильность вместо рывка и прорыва: немецкий бизнес о правительстве Медведева

Контекст

Как выжить в кризис: россияне ищут выход

Проблемы в экономике РФ все больше сказываются на положении обычных граждан. Падение уровня жизни заметно и в Москве. К каким средствам прибегают россияне, чтобы выжить в кризис?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Стабильность вместо рывка и прорыва: немецкий бизнес о правительстве Медведева  

Как немецкие компании оценивают работу в России  

Кто и почему в Европе требует остановить "Северный поток-2"  

Также по теме

Symbolbild Russland Wirtschaft Rezession Rubel Sanktionen

Бизнес ФРГ призывает к поэтапной отмене санкций против России 30.06.2017

Восточный комитет немецкой экономики попытался подсчитать убытки от взаимных штрафных мер ЕС и РФ и поддержал идею отказываться от них не сразу, а шаг за шагом.

Symbolbild Russland Wirtschaft Rezession Rubel Sanktionen

Отставание российской экономики от мировой нарастает 01.03.2018

Немецкие фирмы в целом довольны своим бизнесом в России, но темпы роста ее экономики отстают от мировых. DW - о результатах опроса коммерсантов из Германии и оценках экспертов.

Die meistverkauften Autos der Welt 2013

Немецкий бизнес дает положительный прогноз экономике России 24.02.2017

Настроения фирм из ФРГ, работающих на российском рынке, стали заметно лучше. Доля оптимистов среди них возросла за год с двух до 68 процентов.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Ошибочное решение патриарха Варфоломея  

Комментарий: Петр Павленский как символ и талисман России Путина  

Комментарий: Церковный спор на пороге светской Европы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно