 Немецкий экспорт в Россию вновь вырос, несмотря на санкции | Новости из Германии о Германии | DW | 15.07.2019

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Германия

Немецкий экспорт в Россию вновь вырос, несмотря на санкции

Объем поставок немецких компаний в РФ в 2018 году составил 25,9 млрд евро - на 130 млн евро больше, чем годом ранее.

Погрузка в порту Гамбурга

Порт Гамбурга

Несмотря на действующие санкции ЕС в отношении Москвы, показатели экспорта Германии в РФ слегка возросли. В 2018 году немецкие компании продали в Россию товаров на общую сумму 25,9 млрд евро - более чем на 130 млн евро выше, чем годом ранее, сообщает агентство dpa в понедельник, 15 июля, ссылаясь на ответ правительства ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Дитмара Барча (Dietmar Bartsch).

Показатели экспорта отражают "в значительной мере развитие конъюнктуры в Российской Федерации", указывается в документе.

Контекст

Власти новых федеральных земель ратуют за отмену санкций, введенных ЕС против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса. При этом ими движут не только интересы местного бизнеса. (12.06.2019)

После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между США и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

В 2012 году, по данным правительства ФРГ, совокупный показатель немецкого экспорта в Россию составлял 38,1 млрд евро, в 2013 году - 35,8 млрд евро. После введения европейских санкций в июле 2014 года этот показатель постепенно снижался и составил 21,6 млрд евро в 2016 году. В 2017 году немецкий экспорт в РФ вновь начал расти.

Санкции ЕС продлены до конца января 2020 года

В июне Евросоюз в очередной раз - до 31 января 2020 года - продлил экономические санкции в отношении "специфических секторов российской экономики". Первоначально штрафные меры были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине. В сентябре 2014 года они были усилены.

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции включают в себя ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений, экспортный и импортный запреты на торговлю оружием и ряд других мер.

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    Автор: Ирина Филатова


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