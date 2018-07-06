Немецкий эксперт: Сборная России была хорошо подготовлена к ЧМ-2018

Футболисты российской сборной долго и достойно защищались, сказал после матча сборных РФ и Хорватии на ЧМ-2018 футбольный эксперт, бывший игрок сборной Германии Томас Хицльcпергер (Thomas Hitzlsperger) в субботу, 7 июля.

"Российские игроки были хорошо подготовлены к этому турниру и хорошо играли", - добавил он. Сборная Россия на этом чемпионате получила очень много очков, в матче с Хорватией игроки были уже на пределе возможностей, считает Хицльcпергер.

"Мы поставили страну с ног на голову, это радует нас. Но сейчас нам нужно все проанализировать и принять решения", - сказал в интервью немецкому телеканалу ARD тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Черчесов проделал хорошую работу, у него был не самый лучший материал и он сделал из него лучшее, что мог", - говорит Хицльcпергер.

Российские футболисты проиграли сборной Хорватии по пенальти со счетом 4:3. "Россия до сих пор показала хорошую организацию на ЧМ-2018 и хорошую игру", - заявил по окончании матча немецкий футбольный комментатор Герд Готтлоб (Gerd Gottlob).

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