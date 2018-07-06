 Немецкий эксперт: Сборная России была хорошо подготовлена к ЧМ-2018 | Новости из Германии о России | DW | 07.07.2018

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Россия

Немецкий эксперт: Сборная России была хорошо подготовлена к ЧМ-2018

Станислав Черчесов сделал из российской сборной лучшее, что мог, считает Томас Хицльcпергер. Россия, по его словам, показала хорошую игру.

Сборная России во время пенальти в матче с командой Хорватии

Сборная России во время пенальти в матче с командой Хорватии

Футболисты российской сборной долго и достойно защищались, сказал после матча сборных РФ и Хорватии на ЧМ-2018 футбольный эксперт, бывший игрок сборной Германии Томас Хицльcпергер (Thomas Hitzlsperger) в субботу, 7 июля.

Контекст

Успехи сборной России на домашнем ЧМ играют на руку кремлевской пропаганде. Оттого эти футбольные победы - с оттенком печали, считает Константин Эггерт. (02.07.2018)

Память, культура, спорт и другие сферы, которые власти РФ использует для пропаганды, - общее достояние. И любая победа сборной России принадлежит не Путину, а всем нам, считает Александр Плющев. (02.07.2018)

"Российские игроки были хорошо подготовлены к этому турниру и хорошо играли", - добавил он. Сборная Россия на этом чемпионате получила очень много очков, в матче с Хорватией игроки были уже на пределе возможностей, считает Хицльcпергер.

"Мы поставили страну с ног на голову, это радует нас. Но сейчас нам нужно все проанализировать и принять решения", - сказал в интервью немецкому телеканалу ARD тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Черчесов проделал хорошую работу, у него был не самый лучший материал и он сделал из него лучшее, что мог", - говорит Хицльcпергер.

Российские футболисты проиграли сборной Хорватии по пенальти со счетом 4:3. "Россия до сих пор показала хорошую организацию на ЧМ-2018 и хорошую игру", - заявил по окончании матча немецкий футбольный комментатор Герд Готтлоб (Gerd Gottlob).

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