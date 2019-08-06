Немецкий эксперт по морскому праву о том, кто отвечает за беженцев в море

Надувные лодки с беженцами, стремящимися попасть в Европу морским путем, каждый день отплывают от берегов Ливии и других стран Северной Африки. До желанной цели добираются не все. Многие терпят бедствие в открытом море. Операции по спасению беженцев в море вызывают бурные дискуссии. Прибрежные государства зачастую отказываются принимать у себя спасенных в открытом море людей, запрещая судам с беженцами заходить в свои порты.

Один из последних примеров - судно Sea Watch 3. Почему так происходит и кто должен нести за это ответственность, в интервью DW объяснил немецкий эксперт, профессор международного морского права из Института морского и торгового права в Гамбурге Александер Проэльс (Alexander Proelß).

DW: Существует ли международные соглашения, обязывающие спасать людей, которые терпят бедствие в море?

Александер Проэльс: Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, Международной конвенции по поиску и спасению на море от 1979 года, а также Международной конвенции по охране человеческой жизни на море от 1974 года, страны, подписавшие эти документы, обязаны оказывать помощь людям, терпящим бедствие в море. Такая же норма предусмотрена и обычным международным правом, но она касается именно государств. Они на уровне национального законодательства обязаны обеспечить выполнение этого обязательства всеми судами, которые ходят под их флагами.

- Обязаны ли близлежащие порты принимать спасенных в море беженцев? Как это регулируется этот вопрос?

Александер Проэльс

- С одной стороны, спасенных людей должны доставить в безопасное место. При этом нигде четко не указано, где именно оно находится. Международная морская организация (ММО) много раз указывала на то, что определение "безопасное место" трактуется в каждом конкретном случае в зависимости от ситуации. Решающим здесь является то, где именно бедственное положение оказавшихся в нем людей может быть быстрее и эффективнее всего необратимо завершено.

С другой стороны, все перечисленные международные договоренности не обязывают прибрежные страны принимать на своей территории спасенных людей. Эти государства имеют большое поле для маневра в том, что касается приема в своих портах иностранных судов. Это одна из серых зон в международном морском праве. Поэтому многие корабли отказываются проводить операции по спасению беженцев в море.

Право иностранных судов пользоваться чужими портами и обязательство прибрежных стран принимать такие корабли действует только тогда, когда согласно обычному международному праву ситуация является критической. Например, когда под угрозой жизнь людей, находящихся на борту судна, или само судно оказалось в опасности. Исключения внутри ЕС составляют лишь операции по спасению людей в море, проводимые под мандатом Frontex.

- Судно Sea Watch 3 шло под флагом Нидерландов. Означает ли это, что эта страна должна была нести ответственность за спасенных людей, находящихся на нем?

- Это судно шло под флагом Нидерландов. И эта страна должна выполнять свои обязательства, предусмотренные международным морским правом. Но нет правил, согласно которым государство, под чьим флагом ходит судно, должно нести ответственность за спасенных им людей. По законодательству Евросоюза вопрос о предоставлении статуса беженца этим людям скорее относится к компетенции той страны ЕС, на чьей территории они сразу оказались.

- Какие законы являются определяющими в вопросе спасения людей на море: международные, национальные или европейские?

- Соотношение различных правовых уровней (международного и национального законодательства. - Ред.) зависит от того, как это отражено в национальном законодательстве. Но бесспорно то, что в случае противоречия между национальным законом (государства-члена Евросоюза. - Ред.) и нормами ЕС, последние все же имеют приоритет. Все страны, подписавшие вышеназванные международные соглашения по морскому праву, в дальнейшем связаны соответствующими нормами и должны имплементировать их в национальное законодательство. Это может, например, иметь следствием то, что возможные нарушения национального миграционного законодательства перестают быть таковыми из-за международных обязательств по спасению терпящих бедствие на море.

- Как согласно морскому праву поделена морская акватория?

- Согласно международному морскому праву акватория поделена на различные зоны, на которые распространяется международные нормы, касающиеся территориальных вод. Например, внутренние воды и прибрежная полоса относятся к территории государства. Поэтому здесь в полной мере действует национальное законодательство. Но есть и исключения.

- Какое значение имеет такое деление для проведения операций по спасению людей на море?

- Операция по спасению людей обязательно проводятся, если речь идет об открытом море, а также о зонах, где действует международная конвенция по охране человеческой жизни на море и где должны эффективно применяться меры по спасению людей, терпящих бедствие.

- Есть ли разница между операциями по спасению людей на море, которые целенаправленно проводятся определенными НПО, и теми, которые осуществляются случайно?

- Даже если страны-члены Международной морской организации, подписывая эту конвенцию, не учитывали того, что операции по спасению людей в море могут проводить неправительственные организации, правовые предпосылки для проведения таких операций все равно действуют одинаково для всех. Согласно конвенции по охране человеческой жизни на море, при спасении людей не должно быть никакой разницы, из какой они страны, какое имеют гражданство, происхождение и так далее.

- Есть ли какой-то закон, регулирующий деятельность НПО по спасению людей, которые терпят бедствие в море?

- На уровне международного права такого закона нет. Обычно все зависит от того, законодательство какой страны применяется в каждом конкретном случае. Но конвенция по охране человеческой жизни предусматривает координацию при проведении таких операций. Для этой цели в зонах, где действует данная конвенция, существуют специальные центры на национальном уровне.

- Как можно определить, в каком случае идет речь об экстренной ситуации, когда необходимо проведение спасательной операции?

- Об экстренной ситуации речь идет в том случае, когда на борту судна существует дефицит питьевой воды, проблемы медицинского характера, когда есть угроза для жизни спасенных людей и экипажа судна или для самого судна. В этом случае действуют нормы морского права, предписывающие спасение людей, оказавшихся в критической ситуации, и обеспечение их безопасности.

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