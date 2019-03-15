 Немецкий эксперт по коренным народам обжаловал запрет на въезд в Россию до 2069 года | Новости из Германии о России | DW | 16.03.2019

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Россия

Немецкий эксперт по коренным народам обжаловал запрет на въезд в Россию до 2069 года

Немецкий эксперт по коренным народам Йоханнес Рор обратился в Мещанский суд Москвы с целью доказать, что он не несет угрозу для безопасности России.

Самолет типа Airbus A320 в аэропорту Шереметьево

Самолет типа Airbus A320 в аэропорту "Шереметьево"

Немецкий эксперт по проблемам малых коренных народов Йоханнес Рор (Johannes Rohr), которому ФСБ в 2018 году отказала в праве въезда в Россию на 50 лет, обратился в Мещанский суд Москвы, чтобы оспорить запрет. Об этом российский адвокат Рора Иван Павлов сообщил "Новой газете".

Рор прибыл в Россию 19 декабря 2018 года для встречи с членами общественных организаций коренных народов РФ. Однако в аэропорту его задержали сотрудники ФСБ и, несмотря на наличие у него многократной визы в Россию, отказали во въезде в страну.

Контекст

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Депортация в Берлин

После задержания Рор провел сутки в центре временного содержания для депортируемых из России иностранцев, а на следующий день был отправлен на самолете в Берлин. Официально причиной депортации стало нарушение закона о порядке выезда из РФ и въезда в РФ, согласно которому высылка эксперта из страны совершалась с целью "обеспечения обороноспособности или безопасности государства или общественного порядка". Въезд в Россию был запрещен до 23 января 2069 года - именно в этот день исполнится 100 лет со дня рождения Рора. Скан уведомления пограничников он опубликовал в январе на своей странице в Facebook.

Защита: Рор не угрожает безопасности РФ

Как пояснил адвокат Рора, принять такое решение спецслужба может только в отношении гражданина, представляющего угрозу национальной безопасности. "В суде мы будем требовать от ФСБ доказать, что Рор представляет такую угрозу", - цитирует "Новая газета" Павлова в номере за четверг, 14 марта.

Йоханнес Рор является консультантом ООН и занимается с 1990-х годов проблемами малых коренных народов России, организуя проекты по сохранению вымирающих языков, традиций и образа жизни малых народов.

В декабре 2018 эстонский активист финно-угорского движения Оливер Лооде не был впущен на территорию России пограничниками, ему было запрещено въезжать в страну до 2073 года, когда Лооде будет 99 лет.

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