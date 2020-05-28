 Немецкий эксперт: дошкольников ждет турбулентный старт | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.06.2020

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Культура и стиль жизни

Немецкий эксперт: дошкольников ждет турбулентный старт

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Говорят, у детей - нет лобби. И во время пандемии их интересы некому защищать. Так ли это?

Первый раз - в первый класс: дошкольники в Германии

1 июня в России и некоторых других государствах традиционно отмечается Международный день защиты детей. В Германии и многих других странах основные акции, посвященные правам детей, проводятся, правда, во Всемирный день ребенка - 20 ноября.

Во время пандемии коронавируса дети, как и взрослые, оказались в непростой ситуации. Мы поговорили об этом с немецким экспертом - дипломированным психологом Вильфридом Грибелем (Wilfried Griebel), почти 30 лет проработавшим в Государственном институте ранней педагогики в Баварии (Das Staatsinstitut für Frühpädagogik, IFP).

Он является автором многочисленных книг, посвященных дошкольному возрасту и проблемам перехода в начальную школу, а также состоит в немецком Союзе защиты детей (Deutscher Kinderschutzbund) - "лобби детей", как говорится на сайте этой организации.  

DW: Сейчас в Германии часто приходится слышать, что во время пандемии дети оказались без лобби. В одночасье закрыли сады, школы, запретили встречаться с друзьями. Так ли это страшно?

Вильфрид Грибель: В том, что дети сейчас несколько месяцев проводят с семьей, со своими родителями вместо того, чтобы ходить в детский сад или школу, я еще не вижу никаких предпосылок для психологических травм в последствии. Но надо, конечно, не забывать, что есть дети, которые дома чувствуют себя не очень комфортно. В таких семьях сами родители живут в сложных отношениях. Поэтому вероятность конфликтов, конечно, в кризисное время в таких семьях вырастает. Я состою в Союзе защиты детей, и сейчас мы видим, что звонки по телефону доверия участились.

- Кто оказался "слабым звеном" в нынешней ситуации?

- Меня особо волнует судьба дошкольников. Из-за закрытия детских садов и школ образовался определенный пробел. У воспитателей и преподавателей было не так много времени, чтобы подготовить детей к переходу. Кроме того, ни дети, ни сами родители не имели возможности нормально подготовиться к новому, очень важному этапу в их жизни.

- "Нормальным" вряд ли будет и первый опыт первоклассников...

- Конечно, для некоторых детей эти новые обстоятельства будут осложняющими. Строгие правила, гораздо меньше свободы для игр, которые так важны для развития ребенка. Это все вписывается в клише о школе как о строгом учебном заведении, но я предполагаю, что учителя начальной школы, обладая разносторонними педагогическими навыками, будут стараться уделять каждому ребенку больше времени. Это лучшее, что можно сделать в такой ситуации. Многие эксперты сейчас говорят о том, что может усилиться дисбаланс в шансах детей из разных социальных групп на образование. Перед школами стоит важная задача - обеспечить равные шансы для всех детей.

- Другие эксперты говорят еще, что мы так много потеряем сейчас из-за карантина. Неужели мы никогда не сможем наверстать пробел в образовании?

- Я психолог, и мне чужды такие механистические подходы. Нам всем придется проявить определенную гибкость. Но я не думаю, что развитие нашего общества затормозится только от того, что дети несколько месяцев не находились в группе сверстников. Конечно, некоторые дети будут ограничены в своих возможностях развития, если в семье неблагополучная ситуация. И мне очень жалко таких детей.

- А как же с выпускным в детском саду, традицией по изготовлению школьного кулька? Этого же многие дошкольники сейчас будут лишены. Как быть с упущенными возможностями?

- Можно ввести новые ритуалы, перенести традиции в другие условия и соблюдать их дома, в кругу семьи. Детские сады и школы сейчас используют интернет-технологии, но есть семьи, у которых нет самой техники. Никто не отменял традиционных средств коммуникации: можно написать ребенку письмо, отправить посылку. Надеюсь, что люди будут брать пример с других. Таких историй сейчас очень много. И тогда можно будет компенсировать то, что ребенок недополучил. Важно, помнить и про родителей. Мы проводили исследование среди 750 семей дошкольников. Среди них было 100 русскоговорящих семей. И все родители говорят о том, что для них важным источником информации являются как раз другие семьи.

В первый класс - в первый раз, - это ведь и про родителей тоже. Когда ребенок идет в школу, с ним начинает учиться вся семья. Это новый этап в жизни. Поэтому поддержка сейчас нужна и родителям. Из-за пандемии они были лишены контактов. А если общение ограничено, то, конечно, будет сложно делать первые шаги. Старт в школе пройдет несколько турбулентно, но у преподавателей и детей будет достаточно мотивации, ведь все уже соскучились по общению. И дети будут рады снова пойти в детский сад или в школу. 

- Детям с самого начала пандемии запретили общаться с дедушками и бабушками. Я хочу спросить вас не только как психолога, но и как дедушку трех внуков. Как вы отнеслись к такому запрету? 

- У моей жены - серьезный недуг. Мы сами заинтересованы в том, чтобы избегать любых возможных рисков. Наша семья строго соблюдала правила карантина. Конечно, очень странно не обнимать внуков. Но моя жена хорошо подкована технически: мы делали для внуков фильмы, посылали им фотографии. Наши внуки - в возрасте от полутора до трех лет. Конечно, они делают сейчас такие скачки в развитии, и за этим всегда интересно наблюдать, но из-за коронавируса мы лишены такой возможности. Я пытаюсь все время придумывать что-то новое, включать воображение.

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  • Школьный кулек

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    Школьный кулек

    В руках первоклассницы - большой, яркий кулек. Schultüte ("школьный кулек") вручали немецкому школьнику уже 200 лет назад. Так упаковывали все необходимое: дощечку с грифелем и мелом, завтрак, а главное - сладости. С годами в кульках появились цветные карандаши, краски, ластики, компакт-диски, маленькие игрушки...

  • Школьные ранцы

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    Ранцы на любой вкус

    Выбрать для первоклассника ранец непросто из-за обилия мотивов. Девочки больше всего любят лошадок, мальчики - футбол и машинки. Кроме того, ранец должен быть эргономичен, оптимально приспособлен к спине ребенка, изготовлен из прочного материала. Краски всегда яркие. Нередко в экипировку первоклассника (ранец и другие принадлежности) родители и бабушки с дедушками инвестируют пару сотен евро.

  • Ланч-бокс с завтраком

    Первый день в немецкой школе

    Ланч-бокс с завтраком

    Немецкие дети обычно завтракают в школе на большой перемене. Завтрак, как правило, они берут с собой из дома: бутерброды, овощи, яблоки... Молоко по желанию дают в школе. Обедают только те дети, которые остаются на продленку.

  • Первый урок

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    Первый урок

    Первый день и для немецких первоклассников - настоящий праздник. Новичков приветствуют, знакомят со школой и классом, в котором они будут учиться. Ведь уже на следующий день первоклассникам предстоит ориентироваться здесь самостоятельно.

  • Учителя танцуют на празднике для первоклассников

    Первый день в немецкой школе

    Наставники

    Во время праздника, организованного для первоклашек, новички знакомятся не только с учителями, но и со своими "шефами" (в начальной школе это третьеклассники и четвероклассники), которые помогают малышам. Праздник готовят общими усилиями, а учителя здесь - главные артисты (как на этом снимке).

  • Фотография на память

    Первый день в немецкой школе

    На память

    Прежде чем распаковать школьный кулек, который первоклассники с помощью родителей и воспитателей детского сада мастерят часто сами, делают памятную фотографию: чтобы этот особенный день был увековечен.

    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


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