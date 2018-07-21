Немецкий художник, создававший шедевры Диснея (фото)

Музей Уолта Диснея в Сан-Франциско посвятил выставку легендарным создателям бессмертных мультфильмов. В легендарной "девятке диснеевских стариков" был и художник немецкого происхождения.
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