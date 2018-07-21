Немецкий художник, создававший шедевры Диснея (фото)

Немец в "девятке диснеевских стариков"

Нескучная мультипликация

В институте он делал большие успехи в рисовании акварелью и был рекомендован для студии Уолта Диснея. Карьера художника-мультипликатора поначалу его не прельщала. Он думал, что рисовать изо дня в день одно и то же - скучно. Тем не менее, уже через год после окончания института он пришел к Диснею в 1934 году проработал на студии до 1981 года как аниматор, режиссер и продюсер.