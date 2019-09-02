Немецкий художник работает над самой длинной картиной в мире (фото)

Длина этого монументально-концептуального произведения живописи превысит 190 метров. По одному метру - на каждую страну ООН.
Шпергау • 63-летний художник-любитель из восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт Петер Гере (Peter Gehre) задумал создать самую длинную картину в мире (она же - картина мира). И не только задумал, но и уже достаточно далеко продвинулся в создании поизведения-рекордсмена.
Монументальное полотно "The World Union Vision" будет состоять из более чем 190-х фрагментов (100 см x 70 см) - по числу стран-членов Организации Объединенных Наций. Сейчас уже готово почти 180 работ. Художник-любитель из Шпергау создает свои картины на основе фотографий, сделанных его друзьями и знакомыми во время путешествий в разных уголках земного шара.
Как сообщает немецкое информационное агентство dpa, Петер Гере работает в химической промышленности. Писать картины он научился самостоятельно. К работе над этим своим проектом приступил в 2001 году. На создание каждой из картин уходит примерно по 50 часов. Представить общественности результаты многолетнего творческого процесса он намерен в приметную и хорошо запоминающуюся дату - 2.2.2022.
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