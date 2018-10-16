Немецкий хлеб: предпочтения и рецепты

16 октября - День хлеба. В Германии его очень любят, а особенно ценят ржано-пшеничные буханки, пшеничные булки, цельнозерновые сорта и обычные тосты. Парочка наименований и рецептов - в подборке DW.
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