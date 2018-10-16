Немецкий хлеб: предпочтения и рецепты

Самое любимое мороженое в Германии

Шоколадное

В среднем житель Германии съедает 8 литров мороженого в год. Но летний сезон 2018 года выдался на редкость жарким, и ожидается, что на сей раз немцы превзойдут самих себя. Самый популярный сорт этого лакомства в стране - шоколадный: его, по данным института Statista, любят 50% немцев. Новые варианты - мороженое со вкусом шоколада (нередко с высоким содержанием какао) с чили, эспрессо или нугой.