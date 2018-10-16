 Немецкий хлеб: предпочтения и рецепты | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.10.2018

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Культура и стиль жизни

Немецкий хлеб: предпочтения и рецепты

16 октября - День хлеба. В Германии его очень любят, а особенно ценят ржано-пшеничные буханки, пшеничные булки, цельнозерновые сорта и обычные тосты. Парочка наименований и рецептов - в подборке DW.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Сколько хлеба нужно немцам?

    В 2017 году в Германии было продано 1.747.000 тонн хлеба. В среднем одна немецкая семья (одно домашнее хозяйство) покупает по 44 кг хлеба в год (данные за 2017 г.)

  • Ржано-пшеничный хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Любимый сорт

    Ржано-пшеничный (Mischbrot) - любимый сорт хлеба в Германии. Его (на фото в самом центре) предпочитают покупать почти 29 процентов немцев.

  • Тосты

    Какой хлеб едят немцы?

    Тост на завтрак

    На втором месте по популярности среди потребителей хлеба в Германии - тостовый хлеб. 21 процент покупаемого хлеба приходится именно на него. Обычно продается в упаковках порезанным на ломтики. Тесто замешивается из пшеничной муки, воды, молока, жира, сахара, соли на дрожжах или разрыхлителе.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Самый полезный

    Фолькорнброт (Vollkornbrot) - хлеб из цельнозерновой муки - приобретает в Германии все большую популярность. Для выпечки используют чуть ли не все виды зерновых: пшеницу, рожь, полбу, гречку, ячмень, овес... Используют как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Это самый полезный из всех видов хлеба.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Брат "бородинского"

    Этот ржаной хлеб из Вестфалии называется "пумперникель" (Pumpernickel). Один из самых известных сортов немецкого хлеба выпекается уже более 400 лет при низкой температуре в течение 16-20 часов исключительно из ржаной муки грубого помола, воды и соли. По виду и вкусу напоминает популярный в России "бородинский".

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    С изюминкой и без

    Утром на столе среднестатистического немца - белые булочки из муки высших сортов. Сладкие и несладкие, с изюмом и с маком, с семечками и без.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Что в имени тебе моем?

    О любви немцев к булочкам на завтрак (самым разным булочкам) слагают легенды. В зависимости от региона эти пшеничные Brötchen называют по-разному: берлинцы - "шриппе" (Schrippe), баварцы - "земмель" (Semmel), швабы - "векеле" (Weckеle), а жители северной Германии - просто "кругляшкой" (Rundstück).

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Швабская плетенка

    Hefezopf ("хефецопф") - это швабская плетенка, традиционно сладкая. Дрожжи, мука, яйца, масло и молоко - основные ингредиенты, остальное зависит от фантазии кондитера.


  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Сколько хлеба нужно немцам?

    В 2017 году в Германии было продано 1.747.000 тонн хлеба. В среднем одна немецкая семья (одно домашнее хозяйство) покупает по 44 кг хлеба в год (данные за 2017 г.)

  • Ржано-пшеничный хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Любимый сорт

    Ржано-пшеничный (Mischbrot) - любимый сорт хлеба в Германии. Его (на фото в самом центре) предпочитают покупать почти 29 процентов немцев.

  • Тосты

    Какой хлеб едят немцы?

    Тост на завтрак

    На втором месте по популярности среди потребителей хлеба в Германии - тостовый хлеб. 21 процент покупаемого хлеба приходится именно на него. Обычно продается в упаковках порезанным на ломтики. Тесто замешивается из пшеничной муки, воды, молока, жира, сахара, соли на дрожжах или разрыхлителе.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Самый полезный

    Фолькорнброт (Vollkornbrot) - хлеб из цельнозерновой муки - приобретает в Германии все большую популярность. Для выпечки используют чуть ли не все виды зерновых: пшеницу, рожь, полбу, гречку, ячмень, овес... Используют как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Это самый полезный из всех видов хлеба.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Брат "бородинского"

    Этот ржаной хлеб из Вестфалии называется "пумперникель" (Pumpernickel). Один из самых известных сортов немецкого хлеба выпекается уже более 400 лет при низкой температуре в течение 16-20 часов исключительно из ржаной муки грубого помола, воды и соли. По виду и вкусу напоминает популярный в России "бородинский".

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    С изюминкой и без

    Утром на столе среднестатистического немца - белые булочки из муки высших сортов. Сладкие и несладкие, с изюмом и с маком, с семечками и без.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Что в имени тебе моем?

    О любви немцев к булочкам на завтрак (самым разным булочкам) слагают легенды. В зависимости от региона эти пшеничные Brötchen называют по-разному: берлинцы - "шриппе" (Schrippe), баварцы - "земмель" (Semmel), швабы - "векеле" (Weckеle), а жители северной Германии - просто "кругляшкой" (Rundstück).

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Швабская плетенка

    Hefezopf ("хефецопф") - это швабская плетенка, традиционно сладкая. Дрожжи, мука, яйца, масло и молоко - основные ингредиенты, остальное зависит от фантазии кондитера.


Смотрите также:

  • Шоколадное мороженое с перцем

    Самое любимое мороженое в Германии

    Шоколадное

    В среднем житель Германии съедает 8 литров мороженого в год. Но летний сезон 2018 года выдался на редкость жарким, и ожидается, что на сей раз немцы превзойдут самих себя. Самый популярный сорт этого лакомства в стране - шоколадный: его, по данным института Statista, любят 50% немцев. Новые варианты - мороженое со вкусом шоколада (нередко с высоким содержанием какао) с чили, эспрессо или нугой.

  • Ванильное мороженое в форме роллов

    Самое любимое мороженое в Германии

    Ванильное

    Традиционно немцы остаются верны и ванильному мороженому - 48% жителей Германии считают его своим любимым сортом. Его с удовольствием комбинируют с другими сортами или подают в новом виде - например, в форме роллов. Мода на мороженое, свернутое в трубочку, в Германию пришла из Таиланда.

  • Веганский вариант мороженого - ореховое, клубничное, ванильное

    Самое любимое мороженое в Германии

    Ореховое или клубничное?

    Клубничное и ореховое мороженое (из фундука) тоже относятся к фаворитам немцев. Тот, кто не может сделать выбор, заказывает и то и другое, и вместе с ванильным. Один из популярных сегодня альтернативных вариантов - веганский с фисташками, без молока и яиц.

  • Фруктовое мороженое с голубикой

    Самое любимое мороженое в Германии

    Фруктовое мороженое

    В этом сезоне особенно большим спросом пользуется фруктово-ягодное молочное мороженое. Все более популярные вкусовые оттенки: дыня, персик, голубика. Ягодно-пряный вариант - мороженое с голубикой и мятой.

  • Фруктовый лед

    Самое любимое мороженое в Германии

    Фруктовый лед

    Тот, кто следит за калориями, предпочитает "мороженое из воды" - Wassereis. Фрукты, ягоды, сок - из этих компонентов в Германии изготавливают множество вариантов мороженого. А главное - его можно легко приготовить самостоятельно, причем на любой вкус.

  • Сорбе из манго

    Самое любимое мороженое в Германии

    Со вкусом манго

    Еще один легкий вариант - нежный сорбе (также сорбет) из манго с добавлением земляничной мяты. Эксперты отмечают в Германии рост популярности безмолочных сортов мороженого.

  • Мороженое страчателла

    Самое любимое мороженое в Германии

    Страчателла

    Ванильное мороженое с кусочками шоколада (молочного или горького) - тоже любимец сладкоежек в Германии. Подчеркнуть шоколадность вкуса поможет шоколадная стружка, которой дополнительно посыпают быстро тающее лакомство.

  • Мороженое Князь Пюклер

    Самое любимое мороженое в Германии

    Князь Пюклер

    Всегда удачный десерт с историческим прошлым - "Князь Пюклер" (Fürst-Pückler-Eis). Под таким названием в Германии известно "неаполитанское мороженое", состоящее из трех горячо любимых немцами сортов - шоколадного, ванильного и клубничного. Особенность трехцветного мороженого, названного так в XIX веке в честь князя Германа фон Пюклер-Мускау, - все сорта замораживают совместно.

  • Мороженое-спагетти

    Самое любимое мороженое в Германии

    Мороженое-спагетти

    Любимая классика - мороженое-спагетти, которое подают под клубничным соусом. Изобретателем этой оригинальной формы десерта считается мороженщик из Мангейма Дарио Фонтанелла, в 1969 году удививший любителей мороженого своей имитацией итальянского блюда из макарон.

  • Шоколад и вишня со сливками - фаворит 2018 года из Шварцвальда

    Самое любимое мороженое в Германии

    Сорт 2018 года

    Объединение итальянских производителей мороженого в Германии (Uniteis) объявило сорт "German Black Forest" мороженым 2018 года. Шоколадное мороженое с вишней посвящено знаменитому вишневому торту из Шварцвальда - Schwarzwälder Kirschtorte.

  • Мороженое со вкусом любистока

    Самое любимое мороженое в Германии

    Мороженое Maggi

    А этот сорт - для любителей экспериментов. Любисток - пряное растение и обязательный ингредиент популярной в Германии приправы Maggi. Владелец кафе Favretti в Саарбрюкене Уве Хоффман в 2017-м придумал из него необычное, несколько соленое на вкус мороженое. Спрос на него не снижается и в этом году.

  • Мороженое со вкусом колбасы, пива и шашлыка

    Самое любимое мороженое в Германии

    Мороженое из шашлыка

    Новые творения Уве Хоффмана в этом летнем сезоне - на любителя: мороженое со вкусом популярной в регионе лионской (из французского Лиона) колбасы Lyoner, с привкусом пива Pils или мяса, приготовленного на гриле.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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