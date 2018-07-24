Немецкий суд рассмотрел дело о фальшивой купюре в 1000 марок

На этой фотографии изображены настоящие немецкие марки, находившиеся в обороте до конца 2001 года. Аугсбургский суд в понедельник, 23 июля, вынес решение по делу восемнадцатилетней давности. Он признал виновным 39-летнего жителя Германии в использовании поддельной 1000-марочной купюры, отпечатанной на цветном принтере. Подделку он изготовил не сам, но именно он расплатился этой фальшивкой в магазине за бутылку виски. Через некоторое время обвиняемый уехал за границу и долгое время не появлялся в Германии, чем и была вызвана такая задержка в судопроизводстве. Сейчас он приговорен к штрафу в размере 2000 - настоящих - евро. В силу приговор еще не вступил.
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Путеводитель по "денежным" местам
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Достопримечательности на немецких деньгах
Деньги и архитектура
В начале 2002 года немецкие марки в Германии уступили место евро. На банкнотах новой единой валюты в Евросоюзе решили поместить не реальные архитектурные памятники или портреты знаменитых личностей, а изображения вымышленных объектов, символизирующие разные эпохи европейского зодчества. Немецкие марки исчезли из кошельков, но достопримечательности, украшавшие их, остались на своих местах…
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Достопримечательности на немецких деньгах
Лимбургский собор - 1000 DM
Возьмем в руки старые немецкие купюры разных лет. Они послужат нам путеводителем по этим особенным местам. Для начала отправимся в Лимбург. Здешний кафедральный собор украшал оборотную сторону 1000-марочной банкноты образца 1964 года. Этот древний храм был выбран для нее в качестве выдающегося примера романской архитектуры в Германии.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Замок Эльц
Бург Эльц (Burg Eltz) на Мозеле - один из самых красивых средневековых немецких замков. Какой-то особой роли в истории он не сыграл, но превосходно сохранился и очень живописно выглядит посреди нетронутого лесного ландшафта. Около 800 лет этот замок, сейчас очень популярный среди туристов, находится в собственности представителей одного и того же знатного рода.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Замок Эльц - 500 DM
Эту купюру достоинством в 500 марок Бундесбанк выпустил в 1965 году. Замок Эльц символически напоминает на ней об истории и традициях немецкого рыцарства.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Голштинские ворота
Голштинские ворота (Holstentor) в Любеке считаются самыми известными городскими воротами Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине. Их возвели в позднеготическом стиле в период между Средневековьем и Ренессансом.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Голштинские ворота - 50 DM
Эту купюру достоинством в 50 немецких марок выпустили в обращение в 1962 году. Любек много столетий был свободным ганзейским городом, важнейшим для всей немецкой Ганзы. Здесь до сих пор бережно заботятся о сохранении древних традиций. Голштинские ворота на банкноте символизируют гражданские традиции и достоинство немцев.
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Достопримечательности на немецких деньгах
"Горх Фок II"
Учебный барк немецкого военно-морского флота "Горх Фок II" был построен в 1958 году взамен первого "Горх Фока" 1932 года, после Второй мировой войны ставшего советским "Товарищем". С момента спуска на воду этот корабль-близнец совершил уже почти 170 учебных рейсов. Его старший "Товарищ" в 2003 году вернулся в Германию. Сейчас он стоит в порту Штральзунда. Родной порт второго "Горх Фока" - Киль.
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Достопримечательности на немецких деньгах
"Горх Фок II" - 10 DM
В 1963 году немецкий Бундесбанк решил поместить изображение "Горх Фока II" на купюре достоинством в 10 марок. Во время своих многочисленных учебных плаваний этот парусник посетил десятки стран и стал своего рода символом открытости немцев миру.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Бранденбургские ворота
Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) были построены в 1789-1791 годах. В 1989 году после падения Берлинской стены этот главный символ немецкой столицы стал также символом воссоединения страны.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Бранденбургские ворота - 5 DM
В 1992 году, через несколько лет после объединения Германии, изображение Бранденбургских ворот поместили на оборотной стороне новой 5-марочной купюры.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Гёттинген
Один из величайших математиков всех времен Карл Фридрих Гаусс (1777-1855) жил и работал в немецком городе Гёттингене. В сферу его интересов также входили физика, астрономия и геодезия. "Король математиков", как его называют, Гаусс являлся иностранным членом нескольких зарубежных академий наук, в том числе, в Санкт-Петербурге.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Гёттинген - 10 DM
Портрет Карла Фридриха Гаусса украшал лицевую сторону купюры в 10 немецких марок образца 1991 года. Здесь же изображены архитектурные памятники исторического центра Гёттингена, в частности, здания университета и обсерватории, должность директора которой занимал Гаусс.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Меерсбург
Город Меерсбург расположен в Баден-Вюртемберге на Боденском озере недалеко от Фридрихсхафена. "Замок у моря" - так переводится его название. Средневековый Старый замок, как видно на фотографии, сохранилась здесь самым прекрасным образом. В Меерсбурге некоторое время жила знаменитая немецкая поэтесса и новеллистка Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф (1797-1848).
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Достопримечательности на немецких деньгах
Меерсбург - 20 DM
Помимо портрета Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф на банкноте достоинством в 20 немецких марок выпуска 1991 года можно найти изображения архитектурных памятников Меерсбурга - зданий на пристани, городских ворот, а также дома важнейшей немецкой поэтессы, в котором сейчас находится музей.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Вюрцбургская резиденция
Среди ведущих архитекторов Германии чести быть изображенным на немецких марках удостоился Бальтазар Нейман - знаменитый зодчий эпохи барокко. Главным его творением считается Вюрцбургская епископская резиденция - оригинальный результат синтеза французской дворцовой архитектуры, австрийского имперского стиля, а также северо-итальянского дворцового и сакрального зодчества.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Вюрцбургская резиденция - 50 DM
Портер Бальтазара Неймана помещен на лицевой стороне 50-марочной купюры 1991 года выпуска. На оборотной стороне изображены детали фасада Вюрцбургской резиденции, которую историки архитектуры ставят в один ряд с венским Шёнбрунном и французским Версалем, а также чертежи двух других зданий этого зодчего - монастырской церкви в Нересхайме и часовни Креста Господня в Китцингене.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Лейпциг
С Лейпцигом связаны биографии многих немецких знаменитостей - Лейбница, Вагнера, Баха, Ницше. Однако на одну из денежных купюр его архитектурные памятники попали благодаря пианистке и композитору Кларе Шуман, родившейся в этом саксонском городе.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Лейпциг - 100 DM
На лицевой стороне купюры достоинством в 100 немецких марок 1990 года выпуска помимо портрета Клары Шуман различаются силуэты исторических зданий Лейпцига - в частности, Новой ратуши, церкви Святого Фомы, фасадов Рыночной площади, а также разрушенного во время Второй мировой войны концертного зала Гевандхаус 1884 года постройки.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Франкфурт-на-Майне
На фотографии - Старая ратуша Франкфурта-на-Майне. В этом гессенском городе жил и работал немецкий врач Пауль Эрлих (1854-1915) - основоположник химиотерапии и лауреат Нобелевской премии. Его портрет был помещен на купюре достоинством 200 марок 1990 года выпуска. Именем этого ученого сейчас назван федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств - Paul-Ehrlich-Institut.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Франкфурт-на-Майне - 200 DM
Рядом с портретом Пауля Эрлиха на лицевой стороне банкноты изображены хорошо узнаваемые архитектурные памятники Франкфурта-на-Майне. Среди них - дома на площади Рёмерберг, церковь Святого Павла, в которой в 1848-1849 годах заседали делегаты первого германского парламента, а также пешеходный Железный мостик через Майн, построенный в 1869 году на средства жителей города.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Нюрнберг
Из Франкфурта-на-Майне, взглянув на следующую купюру, отправимся в другой древний немецкий город - Нюрнберг. В 1647 году здесь родилась немецкая художница, гравер и энтомолог Мария Сибилла Мериан, прославившаяся своими совершенными рисунками и картинами, изображающими растения и животных. На фотографии - императорский замок Кайзербург на фоне ночного неба.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Нюрнберг - 500 DM
Замок и другие достопримечательности Нюрнберга помещены на лицевой стороне купюры в 500 немецких марок выпуска 1992 года рядом с портретом Марии Сибиллы Мериан. Отметим также, что она была дочерью знаменитого швейцарского художника и гравера Маттеуса Мериана Старшего, оставившего нам гравюры с видами многих средневековых немецких городов.
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Достопримечательности на немецких деньгах
Берлин
Завершим путешествие в немецкой столице. От Бранденбургских ворот, помещенных на 5-марочной банкноте, до этого места - минут десять пешком по бульвару Унтер-ден-Линден. На снимке изображена Старая библиотека, ранее - Королевская библиотека. С 1840 года в этом здании работали братья Якоб и Вильгельм Гримм - не только записавшие много народных сказок, но и начавшие составление "Немецкого словаря".
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Достопримечательности на немецких деньгах
Берлин - 1000
Изображение этого словаря и фасад Старой библиотеки украшают оборотную сторону банкноты в 1000 марок 1992 года выпуска. Портрет братьев находится на лицевой стороне вместе с изображениями исторических зданий Касселя, где они учились в гимназии.
Автор: Максим Нелюбин
Атомный бункер Бундесбанка на Мозеле
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Секретный бункер Бундесбанка
На видном месте
Город Кохем на Мозеле. Винные погребки, толпы туристов летом, живописные склоны... Такой вид открывается на долину реки от ворот здешнего Имперского замка - популярнейшей достопримечательности всего региона. Эту панораму фотографировали миллионы туристов миллионы раз, не подозревая, что на противоположном берегу находился один из самых секретных западногерманских бункеров времен холодной войны.
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Секретный бункер Бундесбанка
Банковская тайна
В бункере почти четверть века тайно хранили 15 миллиардов марок наличными специальной серии Бундесбанка. Эту резервную бумажную валюту на случай вооруженного конфликта с Советским Союзом мало кто видел и держал в руках. Все банкноты из Кохема, за исключением образцов для архива Бундесбанка во Франкфурте-на-Майне, уничтожили в 1988 году. Вскоре после этого хранилище рассекретили.
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Секретный бункер Бундесбанка
Найдите различия
Банкноты секретной Второй серии Бундесбанка (BBK II) 1960 года были похожи на марки ФРГ, ходившие в обращении, но отличались в деталях - цветом, пропорциями и элементами оформления, хотя портреты были одни и те же, например, юной венецианской девушки с рисунка Альбрехта Дюрера на "двадцатке". Для сравнения на следующем снимке - купюра, которую привыкли видеть в своих кошельках немецкие бюргеры.
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Секретный бункер Бундесбанка
Против гиперинфляции
В 60-е годы прошлого века возникла реальная угроза перехода противостояния двух систем в горячую стадию. Помимо атомных бомб одним из средств ведения войны, как опасались в ФРГ, могли стать экономические диверсии - в частности, попытки наводнить страну фальшивыми деньгами, чтобы вызвать гиперинфляцию и парализовать экономику. Резервную валюту Бундесбанк подготовил как раз на такой случай.
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Секретный бункер Бундесбанка
''Форт-Нокс''
Все держалось в строжайшей тайне. Лишь немногие сотрудники штаб-квартиры Бундесбанка во Франкфурте-на-Майне знали о существовании банкнот BBK II и самого бункера. В мирное время эти денежные знаки были лишь бумагой, но их охраняли очень строго. Позже бункер в Кохеме даже назовут немецким "Форт-Ноксом".
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Секретный бункер Бундесбанка
Место
Почему Мозель? Немецкие проектировщики предполагали, что ударные волны от советских ядерных бомб пройдут поверху этой узкой и глубокой долины со склонами из твердой скальной породы. Кроме того, винодельческий регион не должен был находиться в списках целей для первого удара. Во всяком случае, на это надеялись. На участок между обычных домов вели эти неприметные ворота в конце тихой улицы.
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Секретный бункер Бундесбанка
Декорации и легенда
Бундесбанк купил в Кохеме дом на склоне с большим участком земли, чтобы якобы обустроить здесь пансионат с центром повышения квалификации. Летом 1962 года вниз по узким улочкам покатились грузовики с породой, а навстречу поползли бетономешалки. Где-то в горе долбили и взрывали. От здешних жителей, привыкших к тишине, посыпались жалобы, а в прессе появилась заметка о странном строительстве.
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Секретный бункер Бундесбанка
Работа с общественностью
Бундесбанку пришлось импровизировать. Мол, готовим бомбоубежище для дома отдыха - с запасом, чтобы места для соседей хватило. Население вопросов больше не задавало, так как убежища тогда строили повсюду. Работы длились два года, каждый день, с шести утра до десяти вечера. Одного бетона ушло 3000 кубических метров. Стоимость бункера в пересчете и с учетом инфляции составила 15 миллионов евро.
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Секретный бункер Бундесбанка
Под землей
В случае войны бункер должен был стать резервной штаб-квартирой Бундесбанка. Секретная его часть была рассчитана на 85 сотрудников. Из дома туда вел тайный ход. Им пользовался смотритель, он же по легенде директор пансионата. Другими хранителями секретов были уборщица и техник. Служащие банка, сочетавшие на Мозеле отдых, повышение квалификации и дегустацию местных вин, ничего не подозревали.
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Секретный бункер Бундесбанка
Убежище для всех
Второй вход под землю находился в подвале гаража. За герметичной дверью здесь располагалось то самое бомбоубежище пансионата, о котором в начале строительства рассказали соседям. В боковых помещениях этой 130-метровой штольни имелись туалеты и камера дезактивации. В секретный бункер Бундесбанка оттуда вел шлюз, который можно было принять за обычную дверь в какое-то техническое помещение.
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Секретный бункер Бундесбанка
Две недели
Бомбоубежище и бункер были рассчитаны на 175 человек. После ядерного удара резервов должно было хватить на две недели. Вода поступала из 40-метровой скважины. Воздух должен был проходить первичную фильтрацию и очистку в специальной камере с песком, а поступать в нее с поверхности, через шахту с башней-надстройкой, при этом охлаждаясь. Внутри - винтовая лестница, ведущая к запасному выходу.
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Секретный бункер Бундесбанка
Ручной привод
После очистки воздуха песком - химические фильтры. В случае, если бы комплекс остался без электричества, вентиляционную систему можно было перевести в ручной режим. Предполагалось, что рукоятку механического привода будут крутить все поочередно. Бункер оборудовали по последнему слову техники: что касается и систем жизнеобеспечения, и банковской безопасности, и правительственной связи.
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Секретный бункер Бундесбанка
Деньги счет любят
Каждый день смотритель совершал обходы, но доступа в сейфовое хранилище у него не было. Многотонную дверь могли открыть своими личными ключами три сотрудника центрального офиса - только вместе, отключив сигнализацию. В сейфовой штольне были установлены сверхчувствительные датчики. Иногда они реагировали даже на вибрацию от проходивших вдоль Мозеля поездов или качавшихся от сильного ветра деревьев.
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Секретный бункер Бундесбанка
Банкиры на отдыхе
15 миллиардов резервных марок - по 50 миллионов на каждый квадратный метр хранилища. Инспекторы посещали Кохем два раза в году, неспешно и основательно пересчитывали мешки, выборочно проверяли банкноты, оставляли подписи в протоколах. Нормальные будни немецкой финансовой бюрократии. Сделав дело, удалялись на поверхность под видом рядовых постояльцев пансионата.
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Секретный бункер Бундесбанка
Перед падением Берлинской стены
С развитием копировальной техники официальные марки образца 1960 года и резервные их двойники оказались плохо защищенными от подделок. Поэтому в 1989 году Бундесбанк выпустил новые банкноты, которые использовались до введения евро. От печатания секретной серии решили отказаться. Старые деньги образца BBK II из бункера вывезли, прогнали через шредер и сожгли.
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Секретный бункер Бундесбанка
Валюта-фантом
В Бундесбанке хранятся образцы BBK II, за которые коллекционеры готовы заплатить огромные суммы. Ведь эту валюту почти никто не видел, не держал в руках, ее, в общем-то, не было. Один из посетителей бункера на экскурсии, которую несколько лет назад устроило историческое общество Bunker-Dokumentationsstätten, сказал: "И хорошо, что эти деньги не пригодились".
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Секретный бункер Бундесбанка
Пустая кухня
Объект в Кохеме был настолько секретным, что здесь даже не проводили никаких регулярных учений, как это было заведено в правительственном бункере под Бонном в Арвайлере, рассчитанном на две тысячи человек - министров и чиновников, включая высшее руководство самого Бундесбанка. Кухню в Кохеме ни разу не использовали. Даже продукты не завозили, не считая запаса на случай войны.
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Секретный бункер Бундесбанка
Опустевший бункер
Секретный бункер и гражданское бомбоубежище остались практически в оригинальном состоянии. Правда, вместе с деньгами Бундесбанк вывез большую часть мебели, но оборудование оставили. Демонтировали только дизельные генераторы. Их продали речникам для прогулочных корабликов на Мозеле.
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Секретный бункер Бундесбанка
Депозитарий
В 1994 году бункер приобрел местный сберегательный банк под депозитарий. Его собственный пострадал во время сильного наводнения на Мозеле. Ячейки для клиентов банка установили в первом сейфовом зале - в промежуточном хранилище. Эксклюзивный получился сервис, но банк переоценил свои возможности и потребности. Попытки продать этот необычный объект долгое время оставались безрезультатными.
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Секретный бункер Бундесбанка
P.S.
В декабре 2014 года участок, постройки и бункер по адресу Brauselaystraße, 5 приобрел предприниматель Манфред Ройтер (Manfred Reuter), давно интересовавшийся этим объектом. Как сообщают СМИ, владелец автобусной фирмы уже к пасхальным праздникам планирует открыть этот исторический объект для посетителей. Точная цена сделки не называется, но сумма оценивается в полмиллиона евро.
Автор: Максим Нелюбин