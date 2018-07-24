Немецкий суд рассмотрел дело о фальшивой купюре в 1000 марок

На этой фотографии изображены настоящие немецкие марки, находившиеся в обороте до конца 2001 года. Аугсбургский суд в понедельник, 23 июля, вынес решение по делу восемнадцатилетней давности. Он признал виновным 39-летнего жителя Германии в использовании поддельной 1000-марочной купюры, отпечатанной на цветном принтере. Подделку он изготовил не сам, но именно он расплатился этой фальшивкой в магазине за бутылку виски. Через некоторое время обвиняемый уехал за границу и долгое время не появлялся в Германии, чем и была вызвана такая задержка в судопроизводстве. Сейчас он приговорен к штрафу в размере 2000 - настоящих - евро. В силу приговор еще не вступил.

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Достопримечательности на немецких деньгах Деньги и архитектура В начале 2002 года немецкие марки в Германии уступили место евро. На банкнотах новой единой валюты в Евросоюзе решили поместить не реальные архитектурные памятники или портреты знаменитых личностей, а изображения вымышленных объектов, символизирующие разные эпохи европейского зодчества. Немецкие марки исчезли из кошельков, но достопримечательности, украшавшие их, остались на своих местах…

Достопримечательности на немецких деньгах Лимбургский собор - 1000 DM Возьмем в руки старые немецкие купюры разных лет. Они послужат нам путеводителем по этим особенным местам. Для начала отправимся в Лимбург. Здешний кафедральный собор украшал оборотную сторону 1000-марочной банкноты образца 1964 года. Этот древний храм был выбран для нее в качестве выдающегося примера романской архитектуры в Германии.

Достопримечательности на немецких деньгах Замок Эльц Бург Эльц (Burg Eltz) на Мозеле - один из самых красивых средневековых немецких замков. Какой-то особой роли в истории он не сыграл, но превосходно сохранился и очень живописно выглядит посреди нетронутого лесного ландшафта. Около 800 лет этот замок, сейчас очень популярный среди туристов, находится в собственности представителей одного и того же знатного рода.

Достопримечательности на немецких деньгах Замок Эльц - 500 DM Эту купюру достоинством в 500 марок Бундесбанк выпустил в 1965 году. Замок Эльц символически напоминает на ней об истории и традициях немецкого рыцарства.

Достопримечательности на немецких деньгах Голштинские ворота Голштинские ворота (Holstentor) в Любеке считаются самыми известными городскими воротами Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине. Их возвели в позднеготическом стиле в период между Средневековьем и Ренессансом.

Достопримечательности на немецких деньгах Голштинские ворота - 50 DM Эту купюру достоинством в 50 немецких марок выпустили в обращение в 1962 году. Любек много столетий был свободным ганзейским городом, важнейшим для всей немецкой Ганзы. Здесь до сих пор бережно заботятся о сохранении древних традиций. Голштинские ворота на банкноте символизируют гражданские традиции и достоинство немцев.

Достопримечательности на немецких деньгах "Горх Фок II" Учебный барк немецкого военно-морского флота "Горх Фок II" был построен в 1958 году взамен первого "Горх Фока" 1932 года, после Второй мировой войны ставшего советским "Товарищем". С момента спуска на воду этот корабль-близнец совершил уже почти 170 учебных рейсов. Его старший "Товарищ" в 2003 году вернулся в Германию. Сейчас он стоит в порту Штральзунда. Родной порт второго "Горх Фока" - Киль.

Достопримечательности на немецких деньгах "Горх Фок II" - 10 DM В 1963 году немецкий Бундесбанк решил поместить изображение "Горх Фока II" на купюре достоинством в 10 марок. Во время своих многочисленных учебных плаваний этот парусник посетил десятки стран и стал своего рода символом открытости немцев миру.

Достопримечательности на немецких деньгах Бранденбургские ворота Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) были построены в 1789-1791 годах. В 1989 году после падения Берлинской стены этот главный символ немецкой столицы стал также символом воссоединения страны.

Достопримечательности на немецких деньгах Бранденбургские ворота - 5 DM В 1992 году, через несколько лет после объединения Германии, изображение Бранденбургских ворот поместили на оборотной стороне новой 5-марочной купюры.

Достопримечательности на немецких деньгах Гёттинген Один из величайших математиков всех времен Карл Фридрих Гаусс (1777-1855) жил и работал в немецком городе Гёттингене. В сферу его интересов также входили физика, астрономия и геодезия. "Король математиков", как его называют, Гаусс являлся иностранным членом нескольких зарубежных академий наук, в том числе, в Санкт-Петербурге.

Достопримечательности на немецких деньгах Гёттинген - 10 DM Портрет Карла Фридриха Гаусса украшал лицевую сторону купюры в 10 немецких марок образца 1991 года. Здесь же изображены архитектурные памятники исторического центра Гёттингена, в частности, здания университета и обсерватории, должность директора которой занимал Гаусс.

Достопримечательности на немецких деньгах Меерсбург Город Меерсбург расположен в Баден-Вюртемберге на Боденском озере недалеко от Фридрихсхафена. "Замок у моря" - так переводится его название. Средневековый Старый замок, как видно на фотографии, сохранилась здесь самым прекрасным образом. В Меерсбурге некоторое время жила знаменитая немецкая поэтесса и новеллистка Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф (1797-1848).

Достопримечательности на немецких деньгах Меерсбург - 20 DM Помимо портрета Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф на банкноте достоинством в 20 немецких марок выпуска 1991 года можно найти изображения архитектурных памятников Меерсбурга - зданий на пристани, городских ворот, а также дома важнейшей немецкой поэтессы, в котором сейчас находится музей.

Достопримечательности на немецких деньгах Вюрцбургская резиденция Среди ведущих архитекторов Германии чести быть изображенным на немецких марках удостоился Бальтазар Нейман - знаменитый зодчий эпохи барокко. Главным его творением считается Вюрцбургская епископская резиденция - оригинальный результат синтеза французской дворцовой архитектуры, австрийского имперского стиля, а также северо-итальянского дворцового и сакрального зодчества.

Достопримечательности на немецких деньгах Вюрцбургская резиденция - 50 DM Портер Бальтазара Неймана помещен на лицевой стороне 50-марочной купюры 1991 года выпуска. На оборотной стороне изображены детали фасада Вюрцбургской резиденции, которую историки архитектуры ставят в один ряд с венским Шёнбрунном и французским Версалем, а также чертежи двух других зданий этого зодчего - монастырской церкви в Нересхайме и часовни Креста Господня в Китцингене.

Достопримечательности на немецких деньгах Лейпциг С Лейпцигом связаны биографии многих немецких знаменитостей - Лейбница, Вагнера, Баха, Ницше. Однако на одну из денежных купюр его архитектурные памятники попали благодаря пианистке и композитору Кларе Шуман, родившейся в этом саксонском городе.

Достопримечательности на немецких деньгах Лейпциг - 100 DM На лицевой стороне купюры достоинством в 100 немецких марок 1990 года выпуска помимо портрета Клары Шуман различаются силуэты исторических зданий Лейпцига - в частности, Новой ратуши, церкви Святого Фомы, фасадов Рыночной площади, а также разрушенного во время Второй мировой войны концертного зала Гевандхаус 1884 года постройки.

Достопримечательности на немецких деньгах Франкфурт-на-Майне На фотографии - Старая ратуша Франкфурта-на-Майне. В этом гессенском городе жил и работал немецкий врач Пауль Эрлих (1854-1915) - основоположник химиотерапии и лауреат Нобелевской премии. Его портрет был помещен на купюре достоинством 200 марок 1990 года выпуска. Именем этого ученого сейчас назван федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств - Paul-Ehrlich-Institut.

Достопримечательности на немецких деньгах Франкфурт-на-Майне - 200 DM Рядом с портретом Пауля Эрлиха на лицевой стороне банкноты изображены хорошо узнаваемые архитектурные памятники Франкфурта-на-Майне. Среди них - дома на площади Рёмерберг, церковь Святого Павла, в которой в 1848-1849 годах заседали делегаты первого германского парламента, а также пешеходный Железный мостик через Майн, построенный в 1869 году на средства жителей города.

Достопримечательности на немецких деньгах Нюрнберг Из Франкфурта-на-Майне, взглянув на следующую купюру, отправимся в другой древний немецкий город - Нюрнберг. В 1647 году здесь родилась немецкая художница, гравер и энтомолог Мария Сибилла Мериан, прославившаяся своими совершенными рисунками и картинами, изображающими растения и животных. На фотографии - императорский замок Кайзербург на фоне ночного неба.

Достопримечательности на немецких деньгах Нюрнберг - 500 DM Замок и другие достопримечательности Нюрнберга помещены на лицевой стороне купюры в 500 немецких марок выпуска 1992 года рядом с портретом Марии Сибиллы Мериан. Отметим также, что она была дочерью знаменитого швейцарского художника и гравера Маттеуса Мериана Старшего, оставившего нам гравюры с видами многих средневековых немецких городов.

Достопримечательности на немецких деньгах Берлин Завершим путешествие в немецкой столице. От Бранденбургских ворот, помещенных на 5-марочной банкноте, до этого места - минут десять пешком по бульвару Унтер-ден-Линден. На снимке изображена Старая библиотека, ранее - Королевская библиотека. С 1840 года в этом здании работали братья Якоб и Вильгельм Гримм - не только записавшие много народных сказок, но и начавшие составление "Немецкого словаря".

Достопримечательности на немецких деньгах Берлин - 1000 Изображение этого словаря и фасад Старой библиотеки украшают оборотную сторону банкноты в 1000 марок 1992 года выпуска. Портрет братьев находится на лицевой стороне вместе с изображениями исторических зданий Касселя, где они учились в гимназии. Автор: Максим Нелюбин



Атомный бункер Бундесбанка на Мозеле