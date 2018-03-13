Немецкий со смартфоном: пять лучших приложений для изучения языка

Какое приложение самое полезное? Есть ли смысл платить за виртуальные уроки немецкого? Как заказать в немецком ресторане блюдо, не зная языка? Корреспондент DW проверил, какие приложения помогут быстро выучить немецкий язык и пополнить словарный запас. Разумеется, подборка субъективная.

Учить немецкий с Nemo

Это приложение бесплатное. Создатели утверждают, что оно разработано таким образом, чтобы по максимуму использовать "всю мощь мобильных устройств и человеческого мозга". Действительно, Nemo - одна из немногих программ, при помощи которой можно не только заучивать новые слова, но и оттачивать произношение, записывая себя на встроенный диктофон. Эта функция предназначена для исправления акцента. В режиме плеера пользователи записывают свою речь и сравнивают ее с произношением немецкого диктора.

Nemo позволяет выбирать количество заучиваемых фраз в день, скорость прослушивания, время напоминания о новом уроке. Режим "вечерний повтор" предлагает еще раз послушать выученные за день новые фразы. Что немаловажно, приложение не требует подключения к интернету. По мнению пользователей сервиса iTunes, Nemo - отличный вариант для пополнения словарного запаса.

Приложение для изучения немецкого языка Der Die Das

Der Die Das

Почему "девочка" (das Mädсhen) по-немецки среднего рода? Чем отличается "der See" от "die See"? Главная сложность для иностранцев в изучении немецкого языка - определение рода существительных. Приложение Der Die Das превращает зубрежку артиклей в увлекательную игру. За тестовую версию Der Die Das платить не надо.

Всего около 1000 слов разделено на три группы по уровню сложности. К какой категории какое слово отнести, решает сам пользователь. Даже если вы уверено владеете немецким, это приложение поможет проверить вам свои знания. Однако это средство обучения лучше использовать как вспомогательное, проверяя информацию в справочниках и словарях: несмотря на оригинальную идею, пользователи сервиса Google play жалуются на ошибки в программе - не только технические, но и грамматические.

Полиглот

Мобильная версия телевизионных курсов "Полиглот с Дмитрием Петровым". Первый урок бесплатный, остальные - по 2,03 евро за видео. При этом все 16 серий курса лежат в свободном доступе на Youtube. По мнению синхронного переводчика и автора курса Дмитрия Петрова, который умеет читать на 50 языках, уже спустя 16 интенсивных уроков можно добиться первых результатов. Его метод основан на отбрасывании лишнего, комплексном подходе и постижении логики языка.

Единственное отличие приложения от телепередачи - все материалы курса сохраняются прямо на смартфоне. Помимо 16 видеоуроков пользователю доступны основные правила грамматики, списки новых слов и фраз, таблицы спряжения глаголов.

Приложение для изучения немецкого языка Learn German

Learn German

В этом приложении ATi Studios нет ничего лишнего: 800 основных словосочетаний и выражений, которые пригодятся как в путешествии, так и на начальном этапе изучения языка. Базовый уровень разделен на несколько категорий: приветствия, романтика, еда, ЧП, покупки, здоровье, хобби, общие фразы.

Приложение поможет при совершении покупок и во время заказа блюд в немецком ресторане - данные разделы содержат не только иллюстрации и основные фразы для путешественников, но и имеют функцию прослушивания фраз. Если вы не знаете, как заказать картошку или попросить туфли большего размера, просто нажмите на кнопку, и смартфон произнесет предложение за вас.

Программа Learn German при скачивании бесплатная, но чтобы получить доступ к некоторым разделам, нужно купить полную версию приложения.

Карточки Lingvo Light DE

Также бесплатное приложение. В языковых школах твердят о том, что карточки - лучший способ быстро пополнить свой словарный запас. Если вам не хочется тратить бумагу и писать слова от руки, скачайте приложение Lingvo Light DE. Карточки можно сортировать по темам, а потом проверять себя с помощью функции "тест". Помимо сохраненных вами слов приложение содержит списки немецких глаголов со всеми формами спряжения. Не хватает только одного - готовых карточек для тех, кто только начал учить немецкий язык.

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