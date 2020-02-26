Немецкий психиатр о проблемах немецких детей и их родителей

Михаэль Шульте-Маркворт (Michael Schulte-Markwort), руководитель психологического центра в Университетской клинике Гамбурга, ведущий специалист в области детской и юношеской психиатрии, - частый гость ток-шоу и собеседник ведущих немецких изданий. Сегодня он отвечает на вопросы DW.

DW: Дети сегодня чересчур перегружены? У них слишком много занятий в свободное время, разных хобби?

- Сегодня - высокие требования, но я бы не стал называть это чрезмерной загруженностью. Наши дети растут в современном мире, они приспосабливаются к новым требованиям. Я большой противник того, чтобы дети учились скучать. Какой взрослый любит, когда ему скучно? Вся индустрия развлечений делает все для того, чтобы никто не заскучал.

- Как тогда лучше организовать свободное от школы время ребенка: предложить ему курсы танцев, спорт или дать просто отдохнуть на диване?

- Если ребенок любит поваляться на диване, то почему бы и нет? Здесь важен положительный стресс. Дети проявляют любопытство, они хотят каких-то новых впечатлений, хотят научиться чему-то новому. Надо помочь ребенку удовлетворить его потребности. Я всегда стараюсь добиться от родителей, чтобы они стали "экспертами" своего ребенка, то есть четко определили, какие таланты у него, чем он занимается с удовольствием, что у него хорошо получается, в чем можно помочь ему развиться... Но не имеет смысла руководствоваться якобы "педагогическими" соображениями, отправляя девочку в кружок по химии, если она совершенно не интересуется естественными науками и не проявляет соответствующих способностей.

Михаэль Шульте-Маркворт

- А если ребенок решил прервать занятия, бросить, скажем, занятия музыкой, стоит ли идти у него на поводу?

- Тут нужно снова проявить аналитический подход, посмотреть, есть ли действительно причина, по которой ребенок больше не хочет заниматься, например, плаваньем. Тогда можно и бросить. Не надо обязательно заставлять заниматься каким-то видом спорта, если ребенку это не доставляет удовольствия. А, может быть, есть какая-то временная причина? Может быть, ребенок чего-то боится, не уверен в себе? Если он слишком быстро готов бросить занятия из-за этой неуверенности, важно поддержать ребенка так, чтобы повысилась его самооценка.

- В своих интервью вы постоянно подчеркиваете, что контроль – хорошо, доверие лучше… Не нужно контролировать домашние задания, пусть ребенок идет играет в футбол?

- Пускать на самотек, конечно, нельзя. Дети часто не могут оценить последствий. Но надо показать ребенку, что вы ему доверяете, он может спокойно заниматься своими делами. Вместе с тем, вы можете в любой момент посмотреть, как они продвигаются. Надо найти оптимальный баланс.

- Чтобы стать "экспертом" и понять, что лучше подходит ребенку, наверное, нужно много времени?

- С некоторым детьми это получается сделать очень быстро. С другими - уйдет больше времени. Сегодня родители в Германии часто руководствуются такими соображениями: как минимум один музыкальный инструмент и как минимум один вид спорта помимо школьных занятий. Этому, в принципе, ничего не противоречит. Главное - не терять из виду весь график ребенка, чтобы действительно не перезагрузить его дополнительными занятиями.

- А если каждый день занятия после школы?

- По ребенку ведь видно, в стрессе он или нет. Я считаю, что радость от жизни, удовлетворенность, - очень важные ориентиры. Если вы заметили, что ребенок испытывает дискомфорт, возможно, надо отказаться от чего-то или найти для него что-то новое.

- В вашей практике были совсем уж критические случаи?

- Четырёхлетний ребенок, который должен уже изучать китайский язык, но совсем этого не хочет. Конечно, в Германии есть международные сады и школы. Если ребенок растет в языковой среде, можно учить второй язык. Но этот язык должен вписываться в его жизнь.

- В Германии родители предлагают скорее много или мало своим детям? В свободное от школы время...

- Это зависит от того, какой социальный слой мы берем. Но даже если говорить о том, что детям - в сравнении с другими странами, - что в Германии предлагают детям больше, это еще не значит, что их перегружают. Я всегда радуюсь родителям, которые думают о том, как развивать своего ребенка, как сделать так, чтобы он был доволен.

- Самая большая проблема, которая встает сегодня перед детьми в свободное время?

- Это поток информации. Нужно прививать детям медийную грамотность, чтобы они компетентно пользовались смартфоном, компьютером и так далее.

- И меньше?

- Я не большой противник современных технологий. Проблема ведь не в самом смартфоне, а в том, как его используют.

- Немецкие родители часто жалуются, что дети ненасытны. Они постоянно спрашивают, а чем мы займемся потом? What's next?

- Я так не считаю. За этим стоит убеждение, что если дать ребенку мизинец, то он всю руку откусит. Дети не нуждаются в чрезмерности. Они не хотят, чтобы их постоянно целовали, нянчили, пичкали едой или предлагали попить. А вот, то, что дети постоянно хотят новых впечатлений, в этом я не вижу ничего плохого. Лучше пусть ребенок будет очень любознательным, чем апатичным. Не надо бояться того, что ваша забота избалует ребенка. Любовь к ребенку не может быть чрезмерной.

Смотрите также: