Немецкий политик: Итогом переговоров в Беларуси должны стать выборы

Эксперт по вопросам внешней политики правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Юрген Хардт (Jürgen Hardt) считает необходимым проведение в Беларуси повторных выборов президента страны. В интервью DW он рассказал о том, чего в ЕС ожидают от нынешних белорусских властей и России и может ли Германия взять на себя роль посредника между официальным Минском и оппозицией.

DW: Вы призываете к проведению в Беларуси повторных выборов главы государства. Означает ли это, что вы не считаете Александра Лукашенко легитимным президентом страны?

Юрген Хардт: Очевидно, что результаты президентских выборов, прошедших в Беларуси 9 августа, были сфальсифицированы. При таком количестве свидетельств о нарушениях нужно проводить новые выборы. Это необходимо для демократической перезагрузки страны.

Юрген Хардт

Однако новые выборы должны быть проведены при соблюдении условий, прописанных в договорах Совета Европы - в частности, обеспечения свободы СМИ, а также свободного передвижения и деятельности кандидатов в президенты, присутствия нейтральных международных наблюдателей. Я считаю, что OБСЕ или Совет Европы должны заявить белорусскому народу о своей готовности и желании наблюдать за проведением в Беларуси свободных выборов. Это дало бы им возможность по завершении голосования подтвердить, что избранный президент действительно избран гражданами страны демократическим путем. В противном случае перезапуск окажется неудачным.

- В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) 18 августа заявила о необходимости диалога между официальным Минском и оппозицией, а также прекращения насилия в отношении демонстрантов. На какие шаги, на ваш взгляд, готов пойти Берлин, чтобы это произошло?

- Посыл Евросоюза, а также канцлера Германии президентам России и Беларуси заключается в следующем. Во-первых, мы хотим остановить насилие на улицах. Во-вторых, мы хотим получить подтверждение или опровержение слухов о том, что российская полиция или военные в гражданской одежде движутся в сторону Беларуси. На мой взгляд, любые действия извне стали бы серьезным нарушением европейского принципа о мирном урегулировании споров и не должны быть допущены.

В третьих, мы желаем, чтобы Путин был на стороне тех, кто хочет, чтобы для Беларуси открылись новые перспективы. Лукашенко потерпел фиаско, и стратегия Путина, направленная на оказание ему поддержки, может оказаться ошибочной. Думаю, что президенту России самому нужно искать выход из сложившейся ситуации, ведь Лукашенко больше не способен обеспечить в Беларуси стабильность.

- У Германии есть прямой канал для диалога с Москвой. Может ли Берлин взять на себя роль посредника между белорусскими властями и оппозицией?

- Я считаю, что Евросоюз должен занять единую позицию в отношении Беларуси, России и других стран. Поэтому я выступаю за то, чтобы именно ЕС взял на себя роль переговорщика или посредника между сторонами конфликта. Но если остальные страны ЕС захотят, чтобы это сделали немецкие политики или канцлер, то мы должны будем взять на себя эту роль. В конце концов, главное - это результат, и этим результатом должны стать повторные выборы. Перезапуск в Беларуси должен быть осуществлен только демократическим путем: нечто среднее в данном случае не годится.

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