Немецкий пианист из-за коронавируса перенес концерты в Twitter

Немецкий пианист российского происхождения Игорь Левит с помощью потоковой платформы livestream ведет онлайн-трансляцию домашних концертов классической музыки на своем канале в Twitter. О времени трасляции концертов Левин ежедневно сообщает в Twitter. В одном из твитов пианист написал, что он будет играть "до тех пор, пока мы снова не сможем собраться все вместе, в реальности, рядом друг с другом, чтобы ощутить искусство".

Первый онлайн-концерт Левита состоялся в четверг, 12 марта, пианист сыграл произведения Бетховена. Сам Левит назвал концерты экспериментом во времена пандемии коронавируса. "Концертные залы опустели, слушать и ощущать музыку вместе стало невозможно. Это грустно, но, вместе с тем, необходимо", - написал он. Но, тем не менее, по словам музыканта, он хочет и дальше делиться музыкой со своей публикой, поэтому решил попробовать форму онлайн-трансляций.

Игорь Левит приехал в Германию из России в 1995 году с родителями в возрасте восьми лет. В 13 лет он начал учебу в Школе раннего развития музыкально одаренных детей при Университете музыки, театра и СМИ в Ганновере. С 2000 года Левит гастролирует с концертами по Европе, США и Израилю. В прошлом году он стал профессором по классу фортепиано в Университете музыки, театра и СМИ.

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