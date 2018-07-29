Немецкий парикмахер, который делает прически звездам

Самый знаменитый парикмахер Германии

Удо Вальц с топ-моделью Хайди Клум

На заре своей деятельности Удо Вальц был так стеснен в средствах, что даже обувь покупал в рассрочку. Сегодня к нему в салон приходят знаменитости. На фотографии Удо с топ-моделью Хайди Клум (Heidi Klum). Но цены в салоне не потолочные: подстричься по карману и обычному человеку, и приходят сюда не только звезды. "Будь я предприимчивее, я бы уже давно был богачом", - смеется мастер.