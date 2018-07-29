 Немецкий парикмахер, который делает прически звездам | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.07.2018

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Культура и стиль жизни

Немецкий парикмахер, который делает прически звездам

Записываться на прическу к берлинскому мастеру Удо Вальцу нужно за год, а то и за два. В списке его клиентов - Софи Лорен и Ангела Меркель.

  • Салон красоты с полувековой историей

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Салон красоты с полувековой историей

    Ошибается тот, кто думает, что у Роми Шнайдер, Софи Лорен, Марлен Дитрих и Ангелы Меркель нет ничего общего. Есть! Каждая из них обращалась к услугам знаменитого берлинского парикмахера Удо Вальца (Udo Walz). Полвека прошло с тех пор, как на фешенебельном столичном бульваре Курфюрстендамм открыл свои двери его салон. В эти дни он отмечает юбилей.

  • На фоне портретов знаменитых клиентов

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    На фоне портретов знаменитых клиентов

    Для 74-летнего Удо Вальца полувековой юбилей его известного во всей Германии заведения - повод для праздника, но ни в коем случае не повод для ухода на заслуженный отдых. Звездный парикмахер живет этой профессией. В том, чтобы делать людей красивыми, он видит свое жизненное призвание и ни с чем не сравнимое удовольствие. На стенах салона можно увидеть портреты его знаменитых клиентов.

  • Удо Вальц с Софи Лорен

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Софи Лорен

    Удо Вальц рос с матерью, отец из семьи ушел. Денег было в обрез, и учебу сына в школе гостиничного менеджмента, куда он мечтал поступить, возможности оплатить не было. Судьба парня решилась в тот день, когда один друг семьи, парикмахер, устроил день открытых дверей в своем заведении. Удо зашел туда из любопытства - и заболел этой профессией. Сегодня к нему приезжает на укладку даже Софи Лорен.

  • Канцлер Германии

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С канцлером Германии

    В числе клиентов Удо Вальца - канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Чтобы записаться на стрижку, она всегда звонит в салон сама и никогда не настаивает на том, чтобы ее укладывал владелец салона: готова отдать себя и в руки его помощников. По словам Удо Вальца, Меркель - идеальный клиент. "Вот только не хочет внять моему совету и немного отрастить волосы", - сокрушается мастер.

  • Удо Вальц и Хайди Клум

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Удо Вальц с топ-моделью Хайди Клум

    На заре своей деятельности Удо Вальц был так стеснен в средствах, что даже обувь покупал в рассрочку. Сегодня к нему в салон приходят знаменитости. На фотографии Удо с топ-моделью Хайди Клум (Heidi Klum). Но цены в салоне не потолочные: подстричься по карману и обычному человеку, и приходят сюда не только звезды. "Будь я предприимчивее, я бы уже давно был богачом", - смеется мастер.

  • С Михаэлем Михальским

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Михаэлем Михальским

    Удо Вальца любят не только за мастерство и талант парикмахера. Еще больше людей к нему тянет потому, что с ним легко и комфортно общаться, что он всегда готов прийти на помощь, что от него исходит добро. Неудивительно поэтому, что у этого человека много друзей. Один из них - известный берлинский дизайнер Михаэль Михальский (Michael Michalsky).

  • С Барбарой Беккер

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Барбарой Беккер

    Немецкая актриса Барбара Беккер (Barbara Becker), бывшая жена знаменитого теннисиста Бориса Беккера (Boris Becker), называет Удо Вальца своим лучшим другом. Они часто проводят вместе время. Барбара советуется с Удо во всем и доверяет ему свои самые сокровенные тайны.

  • С Клаусом Воверайтом

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Клаусом Воверайтом

    В круг друзей Удо Вальца входит и известный немецкий политик, бывший бургомистр Берлина Клаус Воверайт (Klaus Wowereit - на фото в центре), который из-за частого появления на звездных мероприятиях удостоен звания "гламурный парень". По словам Вальца, ему очень нравится прическа Воверайта, хотя тот никогда у него не стрижется - почему-то предпочитает другого мастера.

  • Со спутником жизни

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Со спутником жизни

    С некоторых пор помощь в ведении бизнеса Удо Вальцу оказывает его спутник жизни - Карстен Тамм-Вальц (Carsten Thamm-Walz). Удо всегда подчеркивает, что это его партнер, но не супруг. В вопросах брака Вальц консервативен: по его мнению, жениться могут только мужчина и женщина, которые хотят иметь общих детей. Но как бы то ни было, он и Карстен счастливы друг с другом.

  • Удо Вальц

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Всегда в центре внимания

    Седовласый чудо-мастер обожает тусоваться. В гламурную жизнь он окунулся еще в юном возрасте, когда стал профессиональным парикмахером. Посещать светские вечеринки и гала-представления Удо Вальц активно продолжает и сейчас. На таких мероприятиях он всегда в центре внимания, и его лицо не сходит со страниц известных глянцевых журналов.

    Автор: Наталия Королева


  • Салон красоты с полувековой историей

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Салон красоты с полувековой историей

    Ошибается тот, кто думает, что у Роми Шнайдер, Софи Лорен, Марлен Дитрих и Ангелы Меркель нет ничего общего. Есть! Каждая из них обращалась к услугам знаменитого берлинского парикмахера Удо Вальца (Udo Walz). Полвека прошло с тех пор, как на фешенебельном столичном бульваре Курфюрстендамм открыл свои двери его салон. В эти дни он отмечает юбилей.

  • На фоне портретов знаменитых клиентов

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    На фоне портретов знаменитых клиентов

    Для 74-летнего Удо Вальца полувековой юбилей его известного во всей Германии заведения - повод для праздника, но ни в коем случае не повод для ухода на заслуженный отдых. Звездный парикмахер живет этой профессией. В том, чтобы делать людей красивыми, он видит свое жизненное призвание и ни с чем не сравнимое удовольствие. На стенах салона можно увидеть портреты его знаменитых клиентов.

  • Удо Вальц с Софи Лорен

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Софи Лорен

    Удо Вальц рос с матерью, отец из семьи ушел. Денег было в обрез, и учебу сына в школе гостиничного менеджмента, куда он мечтал поступить, возможности оплатить не было. Судьба парня решилась в тот день, когда один друг семьи, парикмахер, устроил день открытых дверей в своем заведении. Удо зашел туда из любопытства - и заболел этой профессией. Сегодня к нему приезжает на укладку даже Софи Лорен.

  • Канцлер Германии

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С канцлером Германии

    В числе клиентов Удо Вальца - канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Чтобы записаться на стрижку, она всегда звонит в салон сама и никогда не настаивает на том, чтобы ее укладывал владелец салона: готова отдать себя и в руки его помощников. По словам Удо Вальца, Меркель - идеальный клиент. "Вот только не хочет внять моему совету и немного отрастить волосы", - сокрушается мастер.

  • Удо Вальц и Хайди Клум

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Удо Вальц с топ-моделью Хайди Клум

    На заре своей деятельности Удо Вальц был так стеснен в средствах, что даже обувь покупал в рассрочку. Сегодня к нему в салон приходят знаменитости. На фотографии Удо с топ-моделью Хайди Клум (Heidi Klum). Но цены в салоне не потолочные: подстричься по карману и обычному человеку, и приходят сюда не только звезды. "Будь я предприимчивее, я бы уже давно был богачом", - смеется мастер.

  • С Михаэлем Михальским

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Михаэлем Михальским

    Удо Вальца любят не только за мастерство и талант парикмахера. Еще больше людей к нему тянет потому, что с ним легко и комфортно общаться, что он всегда готов прийти на помощь, что от него исходит добро. Неудивительно поэтому, что у этого человека много друзей. Один из них - известный берлинский дизайнер Михаэль Михальский (Michael Michalsky).

  • С Барбарой Беккер

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Барбарой Беккер

    Немецкая актриса Барбара Беккер (Barbara Becker), бывшая жена знаменитого теннисиста Бориса Беккера (Boris Becker), называет Удо Вальца своим лучшим другом. Они часто проводят вместе время. Барбара советуется с Удо во всем и доверяет ему свои самые сокровенные тайны.

  • С Клаусом Воверайтом

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    С Клаусом Воверайтом

    В круг друзей Удо Вальца входит и известный немецкий политик, бывший бургомистр Берлина Клаус Воверайт (Klaus Wowereit - на фото в центре), который из-за частого появления на звездных мероприятиях удостоен звания "гламурный парень". По словам Вальца, ему очень нравится прическа Воверайта, хотя тот никогда у него не стрижется - почему-то предпочитает другого мастера.

  • Со спутником жизни

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Со спутником жизни

    С некоторых пор помощь в ведении бизнеса Удо Вальцу оказывает его спутник жизни - Карстен Тамм-Вальц (Carsten Thamm-Walz). Удо всегда подчеркивает, что это его партнер, но не супруг. В вопросах брака Вальц консервативен: по его мнению, жениться могут только мужчина и женщина, которые хотят иметь общих детей. Но как бы то ни было, он и Карстен счастливы друг с другом.

  • Удо Вальц

    Самый знаменитый парикмахер Германии

    Всегда в центре внимания

    Седовласый чудо-мастер обожает тусоваться. В гламурную жизнь он окунулся еще в юном возрасте, когда стал профессиональным парикмахером. Посещать светские вечеринки и гала-представления Удо Вальц активно продолжает и сейчас. На таких мероприятиях он всегда в центре внимания, и его лицо не сходит со страниц известных глянцевых журналов.

    Автор: Наталия Королева


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  • Герти Дауб

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  • Инес Куба

    Первые немецкие красавицы

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  • Верона Фельдбуш

    Первые немецкие красавицы

    1993: Начало громкой карьеры

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  • Ольга Хоффман

    Первые немецкие красавицы

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  • Лена Брёдер

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    Автор: Элла Володина, Нина Вуттке


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