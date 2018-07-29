Немецкий парикмахер, который делает прически звездам

Записываться на прическу к берлинскому мастеру Удо Вальцу нужно за год, а то и за два. В списке его клиентов - Софи Лорен и Ангела Меркель.
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