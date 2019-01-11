 Немецкий омбудсмен призвала освободить Оюба Титиева | Новости из Германии о Германии | DW | 11.01.2019

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Германия

Немецкий омбудсмен призвала освободить Оюба Титиева

Неприемлемо, что в Европе существуют регионы, где не могут работать правозащитники, заявила Бэрбель Кофлер. "Оюб Титиев наконец должен выйти на свободу!" - подчеркнула омбудсмен.

Бэрбель Кофлер (фото из архива)

Российский правозащитник Оюб Титиев и все сотрудники "Мемориала" должны быть в состоянии беспрепятственно выполнять свою работу, считает уполномоченная правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер (Bärbel Kofler). Омбудсмен призвала освободить Титиева, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 11 января.

Контекст

Год назад руководитель чеченского "Мемориала" Оюб Титиев был задержан и обвинен в хранении наркотиков. DW возвращается к этому делу. (09.01.2019)

Эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид назвал фарсом обвинения против главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева. Правозащитник находится под стражей уже год. (09.01.2019)

По словам Кофлер, неприемлемо, что в Европе существуют регионы, где не могут работать правозащитники. Оюб Титиев выступает за то, чтобы и в Чечне в полном объеме соблюдались права живущих там людей - в том числе, право на жизнь и физическую неприкосновенность, отметила омбудсмен. "Оюб Титиев наконец должен выйти на свободу!" - подчеркнула Бэрбель Кофлер.

Дело Оюба Титиева

Ровно год назад Оюб Титиев был помещен под арест. По версии следствия, правозащитник "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Глава чеченского отделения "Мемориала" вину не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили.

Приговор Оюбу Титиеву должен быть вынесен в ближайшие недели. Усилия, предпринимаемые в мировом сообществе с целью добиться освобождения Титиева, пока не увенчались успехом.

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    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Почему Оюб Титиев оказался за решеткой на самом деле

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Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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