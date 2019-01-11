Немецкий омбудсмен призвала освободить Оюба Титиева

Неприемлемо, что в Европе существуют регионы, где не могут работать правозащитники, заявила Бэрбель Кофлер. "Оюб Титиев наконец должен выйти на свободу!" - подчеркнула омбудсмен.
Российский правозащитник Оюб Титиев и все сотрудники "Мемориала" должны быть в состоянии беспрепятственно выполнять свою работу, считает уполномоченная правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер (Bärbel Kofler). Омбудсмен призвала освободить Титиева, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 11 января.
По словам Кофлер, неприемлемо, что в Европе существуют регионы, где не могут работать правозащитники. Оюб Титиев выступает за то, чтобы и в Чечне в полном объеме соблюдались права живущих там людей - в том числе, право на жизнь и физическую неприкосновенность, отметила омбудсмен. "Оюб Титиев наконец должен выйти на свободу!" - подчеркнула Бэрбель Кофлер.
Дело Оюба Титиева
Ровно год назад Оюб Титиев был помещен под арест. По версии следствия, правозащитник "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Глава чеченского отделения "Мемориала" вину не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили.
Приговор Оюбу Титиеву должен быть вынесен в ближайшие недели. Усилия, предпринимаемые в мировом сообществе с целью добиться освобождения Титиева, пока не увенчались успехом.
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