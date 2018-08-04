Немецкий монастырь ищет настоятеля (фото)

Лаахское аббатство • Древний бенедиктинской монастырь - Лаахское аббатство Святой Марии (Abtei Maria Laach) уже пять лет живет без избранного настоятеля. Последний настоятель был здесь до 2014 года, но потом, после более чем десяти лет успешного руководства монастырем, не получил больше достаточной поддержки своего курса среди братии. Правом голоса на выборах настоятеля обладают около трех десятков монахов. Как сообщает агентство dpa, судя по всему, некоторые из них выступают против, на их взгляд, слишком активной коммерческой деятельности и за уменьшение количества посетителей монастыря. Выборы проходят тайно и в ближайшее время вряд ли увенчаются успехом.

Лаахское озеро

Лаахское аббатство было основано на берегу вулканического озера в немецком регионе Айфель (Рейнланд-Пфальц) в 1093 году. Сейчас оно относится к числу самых известных действующих монастырей в Германии. Ежегодно здесь бывает около 700 тысяч посетителей. Особым успехом, например, пользуется здешний магазин по продаже растений и саженцев. При аббатстве также работают отель, кафе, ресторан, книжный магазин, фермерское и садовое хозяйства. В основной летний сезон здесь занято до 250 сотрудников.

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Самые посещаемые архитектурные памятники Германии Бранденбургские ворота Бранденбургские ворота были построены в 1789-1791 годах. После падения Берлинской стены этот главный символ немецкой столицы стал также символом воссоединения страны. Точное число людей, которые приходят к этой достопримечательности, подсчитать сложно. На одну лишь новогоднюю вечеринку здесь собирается около миллиона человек, а сам Берлин ежегодно посещает 12 миллионов туристов.

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Самые посещаемые архитектурные памятники Германии Гейдельбергский замок Самые фотогеничные руины Германии пользуются особой популярностью среди японцев и американцев. Первое упоминание Гейдельбергского замка датировано 1225 годом. Он сильно пострадал во время Тридцатилетней войны и Войны за пфальцское наследство в XVII веке. Развалины замка особенно впечатляли писателей и художников эпохи романтизма. Сейчас это место ежегодно посещает около миллиона человек.

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Самые посещаемые архитектурные памятники Германии Сан-Суси Дворец Сан-Суси в Потсдаме под Берлином ежегодно посещает около 350 тысяч человек. Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году. Она служила ему убежищем от повседневной суеты и придворных. "Без забот" - так переводится его название с французского. В 1990 году дворец получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Автор: Максим Нелюбин





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