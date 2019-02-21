 Немецкий министр призвал ООН способствовать возвращению беженцев в Сирию | Новости из Германии о Германии | DW | 23.02.2019

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Германия

Немецкий министр призвал ООН способствовать возвращению беженцев в Сирию

Международное сообщество должно приложить все усилия к тому, чтобы люди, живущие в тяжелых условиях в лагерях беженцев, могли вернуться к себе на родину, заявил Герд Мюллер.

Лагерь беженцев в Ираке

Лагерь беженцев в Ираке

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) призвал ООН выступить с инициативой, которая позволит беженцам вернуться в Сирию и соседние с ней страны.

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"Мы не можем еще пять лет бесстрастно наблюдать, как страдают люди, оказавшиеся в ужасных условиях", - заявил Мюллер в субботу, 23 февраля, в интервью газете Passaue Neue Presse.

По словам немецкого министра, международное сообщество и, в первую очередь, Европа, должно выступить с новой инициативой, целью которой будет создание условий для возвращения беженцев на родину в соответствии с правилами ООН. Прежде всего, это означает достижение стабильного послевоенного порядка в Сирии и выработка новой конституции, добавил Герд Мюллер.

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