Немецкий историк об освобождении Освенцима

27 января 1945 года, ровно 75 лет назад, Красная армия освободила лагерь смерти Освенцим. Сам этот факт неоспорим. Однако отношение к РККА, к Советскому Союзу в роли освободителя не всегда и не везде однозначное. За комментариями мы обратились к Йоргу Ганценмюллеру (Jörg Ganzenmüller) - доктору исторических наук, председателю правления Фонда "Эттерсберг", профессору Йенского университета.
DW: 27 января 1945 года лагерь был освобожден. Каково историческое значение этого события? И какова роль Красной армии в данном контексте?
Йорг Ганценмюллер: Освобождение Освенцима - это конец массовых уничтожений людей в самом большом концентрационном лагере и символ окончания Холокоста и всей войны в целом. Освенцим освободила Красная армия, это - неоспоримый факт. Однако оккупационный характер действий Советского Союза на территории освобожденных государств, привел к неоднозначному отношению к Красной армии и СССР в целом. В странах Восточной Европы на смену одной диктатуре пришла другая. Конечно, одну нельзя сравнивать с другой ни в коем случае! Но "двойной опыт" несвободы наложил свой отпечаток на восприятие истории. Поэтому к освобождению Советским Союзом многие относятся сегодня неоднозначно. При этом в Польше и в странах Балтии наметилась тенденция всю совокупность действий СССР свести исключительно к оккупации. Это - крайность.
- Вы как историк как относитесь к тому, что вокруг такой значимой исторической даты - столь много актуальной политической "возни"? В этом году президенты Польши и Литвы отказались ехать в Иерусалим на Всемирный форум памяти Холокоста.
- Политики охотно используют исторические события в своих сиюминутных целях или последовательно занимаются исторической политикой. К истории это не имеет никакого отношения. Это - целенаправленная интерпретация, при помощи которой тот или иной политик старается решить те или иные задачи. И данная практика представляется особенно проблематичной в случаях, как с годовщиной освобождения Освенцима, когда речь должна прежде всего идти о том, чтобы почтить память миллионов безвинно погибших. Считаю, что польскому президенту должно быть стыдно за то, что он не поехал в Иерусалим на конгресс, посвященный памяти жертв Холокоста. Отношения между Россией и Польшей в данном контексте не имеют никакого значения. На мой субъективный взгляд, значимые исторические даты, юбилеи вполне могли бы послужить поводом для сближения и поиска диалога, а не наоборот.
- Кстати, пять лет назад Путин отказывался ехать в Польшу на мероприятия, посвященные 70-летию освобождения лагеря. И тогда же, пять лет назад, министр иностранных дел Польши Гжегош Схетына заявил, что Освенцим был освобожден 1-м Украинским фронтом и что украинцы "открывали ворота и освобождали лагерь". Это вызвало тогда весьма бурную реакцию России...
- Советское государство было многонациональным, то же можно сказать и о составе армии. 1-й Украинский фронт - это географическое название объединения советских войск, формальное обозначение армейской единицы, так сказать.
- Насколько это важно - напоминать людям, новым поколениям о событиях недавней истории?
- Это очень важно - знать, что происходило тогда и каков был масштаб преступлений "третьего рейха". Есть аспекты, о которых широкой общественности до сих пор известно сравнительно мало. Например, о систематическом истреблении нацистами, в том числе и в Освенциме, синти и рома. Долгое время представителям этих народов вообще приходилось бороться за то, чтобы их официально признали жертвами национал-социализма. Так что работа по осмыслению истории еще не завершена...
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Лагерь смерти Освенцим
Ворота с надписью "Труд освобождает"
Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".
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Лагерь смерти Освенцим
В одном из административных помещений
Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.
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В одной из камер
Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…
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Нашивки
Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.
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Лагерь смерти Освенцим
Лагерь Аушвиц 2
Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.
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Лагерь смерти Освенцим
Внутри барака
В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.
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Лагерь смерти Освенцим
Лагерь смерти
Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...
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Лагерь смерти Освенцим
Рабский труд
Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.
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Лагерь смерти Освенцим
К "медикам"
Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.
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Лагерь смерти Освенцим
Прислуга
Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.
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Лагерь смерти Освенцим
Холокост
Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.
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Лагерь смерти Освенцим
Дорога смерти
Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.
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Лагерь смерти Освенцим
В музее
В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.
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Лагерь смерти Освенцим
Печи, в которых сжигали трупы
В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.
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Лагерь смерти Освенцим
Огромная территория
Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.
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Лагерь смерти Освенцим
Освобождение
27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.
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Лагерь смерти Освенцим
Что было дальше
После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.
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Лагерь смерти Освенцим
Государственный музей Аушвиц-Биркенау
В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.
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Лагерь смерти Освенцим
Памятная плита
Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.
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Лагерь смерти Освенцим
Число жертв
Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.
Автор: Дарья Брянцева